Hedera fiyatı, bugün erken saatlerde, hem yatırımcıları hem de piyasa gözlemcilerini harekete geçiren Nvidia’nın son teknoloji yapay zeka ekosistemiyle olası bir entegrasyona ilişkin spekülasyonların ardından keskin bir şekilde yükseldi.

Piyasa tepkisi sert oldu ve Başkan Donald Trump’ın ‘Kurtuluş Günü’ tarifelerinin ardından yaşanan son piyasa düşüşünün ardından kripto para birimi alanında yaşanan genel toparlanmanın ortasında HBAR dakikalar içinde yaklaşık %10,3 yükseldi.

Hedera’nın Nvidia’nın yapay zeka çerçevesine dahil edilmesi

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Nvidia’nın üst düzey bir yöneticisinin Hedera’nın Nvidia’nın yapay zeka çerçevesine dahil edilebileceğine dair yorumlarının ardından spekülasyonlar ortaya çıktı; bu açıklama dijital varlık topluluğunda yaygın bir tartışma ve spekülasyona yol açtı.

Hedera Hashgraph veya Nvidia’dan (NASDAQ: NVDA) resmi bir onay gelmemesine rağmen, potansiyel bir ortaklığa dair sadece bir öneri bile yatırımcılar arasında önemli bir iyimserlik yaratmaya yetti.

Ticaret dinamikleri özellikle dikkat çekiciydi; türev verileri, ticaret hacminin 744,53 milyon dolara, açık faizin ise 147,68 milyon dolara yükseldiğini gösteriyordu; bu da token’ın arkasındaki güçlü ivmeyi gösteriyordu.

Coinglass verilerine göre, sadece 12 saat içinde 736.000 doları aşan kısa pozisyonların tasfiye edilmesiyle yatırımcı güveni yükselişte görünüyor ve bu durum HBAR’ın fiyatı üzerindeki yukarı yönlü baskıyı daha da artırıyor.

HBAR’ın fiyatını günlük 0,1659 dolarlık zirveye taşıyan güçlü performansı, hem blockchain hem de yapay zeka sektörlerindeki potansiyel geleceğinin hızla yeniden değerlendirildiğinin altını çiziyor.

Özellikle Hedera fiyatındaki artış, Hedera Hashgraph’ın blockchain ve yapay zekanın (YZ) bir araya gelmesinde kilit bir oyuncu olarak konumlandırılması ve merkezi olmayan teknoloji ile gelişmiş bilgi işlemi bir araya getiren sektörler arası yeniliklere olan ilginin artması gerçeğiyle destekleniyor.

Sektör analistleri, söylentilere konu olan iş birliğinin gerçekleşmesi durumunda, köklü teknoloji devleri ile öncü blockchain ağları arasında daha fazla yakınlaşmaya emsal teşkil edebileceğini belirtti.

Ayrıca, Nvidia’nın yapay zeka altyapısıyla potansiyel entegrasyon, Hedera’ya gelecekteki teknolojik yenilikler için hayati önem taşıyan gerçek zamanlı veri doğrulama ve merkezi olmayan altyapı uygulamaları için gelişmiş yetenekler sağlayabilir.

Yatırımcılar yalnızca kısa vadeli fiyat hareketlerine bahis oynamıyor, aynı zamanda böylesine dikkat çekici bir entegrasyonun ağ ölçeklenebilirliği ve işlem verimliliği üzerindeki uzun vadeli etkilerini de değerlendiriyorlar.

Hedera’ya olan ilginin yeniden canlanması, piyasa koşullarının hızla değiştiği ve geleneksel teknoloji şirketlerinin operasyonel şeffaflığı artırmak için giderek daha fazla blockchain uygulamasını araştırdığı bir zamanda gerçekleşiyor.

Piyasa eğilimleri, yapay zeka teknolojisinin birçok sektörü yeniden şekillendirmeye devam etmesiyle birlikte Hedera gibi blok zinciri ağlarının bu gelişmelerden yararlanmak için benzersiz bir konumda olabileceğini gösteriyor.

Piyasa, Nvidia’nın Hedera ile olası ilişkisine dair resmi açıklamayı beklerken, katılımcılar token için dönüşümsel bir aşama olabilecek durum konusunda temkinli ancak iyimser kalmayı sürdürüyor.

Doğrulanması halinde, Hedera (HBAR) fiyatı 0,2 dolara doğru itilebilir ve Hedera veya Nvidia’dan herhangi bir iletişim eksikliği nedeniyle 0,1506 dolara yaşanan ani geri çekilme düzeltilebilir.