Netflix neden bir ticaret savaşından sağ kurtulan olarak ortaya çıkabilir?

Ticaret gerginlikleri tırmanırken Netflix (NFLX), ciddi olumsuzluklara karşı koruma sağlayan nadir Amerikan teknoloji devlerinden biri gibi görünüyor.

Barron’s tarafından yapılan bir analizde, birçok firma ağır darbelere hazırlanırken, yayın platformunun küresel entegrasyonu ve yerel içeriklere olan bağımlılığının, tarifeler ve misilleme önlemleri fırtınasında kendisine koruyucu bir kalkan sağlayabileceği belirtildi.

Başkan Donald Trump’ın son gümrük vergisi duyurularından bu yana, donanım odaklı teknoloji devleri baskı altına girdi; Apple hisseleri %16 düştü.

Bu arada Netflix, aynı dönemde %9 düşen S&P 500’ü geride bırakarak, nispeten hafif bir %3’lük düşüş yaşadı.

Salı günü hisseleri yaklaşık %3 oranında arttı.

Yerel yatırımlar misilleme riskini azaltır

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Ürün bazlı şirketlerin mallarını doğrudan sınırlara ulaştırabilmesinin aksine Netflix, abonelikler ve dijital teslimat yoluyla faaliyet gösteriyor ve uluslararası pazarlarının kültürel ve ekonomik dokusuna yerleşiyor.

ABD’li şirketlere karşı misilleme yapmayı düşünen ülkeler, Netflix’in yerel ekonomilere yaptığı önemli yatırımlar göz önüne alındığında, Netflix’e cezai önlemler uygulamaktan çekinebilir.

Netflix, 2020-2023 yılları arasında Avrupa yapımlarına 6,8 milyar dolar yatırım yaptı ve kıta genelinde 11 yerel ofis ve merkez bulundurdu.

Bernstein analisti Laurent Yoon’a göre bu derin entegrasyon Netflix’i sadece yabancı içerik sağlayan bir yabancı değil, aynı zamanda yerel endüstrileri besleyen bir katılımcı haline getiriyor.

Yoon ayrıca Netflix’in içerik kataloğunun %60’ının ABD dışındaki yapımlardan oluştuğunu ve bunun da şirketin bölgesel hikaye anlatımına olan bağlılığını pekiştirdiğini vurguluyor.

Bu geniş yerel katılım, Netflix’e bir miktar politik izolasyon sağlıyor.

Netflix’in yatırımlarına ve lisans ücretlerine güvenen ülkeler, kendi yaratıcı sektörlerine zarar verebilecek sert önlemler almadan önce iki kere düşünmeli.

Dijital hizmet vergileri giderek artan bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor

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Ancak Netflix tamamen bağışık değil. Tırmanan bir ticaret savaşında, ana risklerden biri daha yüksek dijital hizmet vergileri potansiyelidir.

Birçok pazarda halihazırda %2 ile %5 arasında değişen bu vergilerin artması veya yeni yargı bölgelerine yayılması mümkün.

Ancak Google veya Meta gibi reklam tabanlı modellerle karşılaştırıldığında, Netflix’in abonelik işi kendine özgü dinamiklerle karşı karşıyadır.

Herhangi bir vergi artışının doğrudan abonelere yansıtılması muhtemel ve bu da şeffaf bir maliyet artışı anlamına gelecektir.

Oppenheimer analisti Jason Helfstein, bu görünürlüğün, tüketicilerin doğrudan sıkıntısını hissetmesi nedeniyle, bu tür vergilerin ülke içinde politik olarak istenmeyen bir durum haline gelebileceğini belirtiyor.

Uygun fiyatlı eğlence krizlerde dayanıklılığını kanıtlıyor

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Risklere rağmen Netflix’in düşük maliyetli eğlence modeli, küresel ekonomilerin daralması durumunda kendisine avantaj sağlayabilir.

Tarihsel kalıplar, ucuz kaçışın kriz dönemlerinde daha iyi sonuç verdiğini gösteriyor.

Büyük Buhran sırasında Hollywood, ekonomik sıkıntıların ortasında izleyicilerin uygun fiyatlı eğlence arayışına girmesiyle “altın çağını” yaşadı.

Helfstein, Barron’s’a yaptığı açıklamada, “Evde kalıp Netflix izlemek, bir restorana veya bir mekana gitmekten kesinlikle daha ucuz bir gece geçirme yoludur.” diyerek Netflix’in potansiyel dayanıklılığının altını çizdi.

Yerel kültürün sıkı bir şekilde korunduğu Fransa gibi ülkelerde bile Netflix, abone sayısı bakımından Canal Plus gibi yerli rakiplerini geride bırakıyor.

Bu hakimiyet, Netflix’in kültürel uyumluluğuyla bir araya geldiğinde, giderek yoğunlaşan küresel ticaret çatışmasının en kötü etkilerinden kaçınmasına yardımcı olabilir.