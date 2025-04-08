Analistler, Apple’ın toparlanması ancak istikrara kavuşmasıyla ‘gelişmiş satın alma fırsatı’ görüyor

Teknoloji devinin piyasa değerinin 638 milyar dolar düşmesine neden olan ve yatırımcıların gerginliği azaltabilecek olası ticaret müzakerelerine dair ipuçlarıyla teselli bulduğu Apple hisseleri, günlerce süren aralıksız satışların ardından Salı günü toparlandı.

Hisse senedi erken işlemlerde %4,5 yükseldi; ancak günün ilerleyen saatlerinde kazanımlarının çoğunu kaybetti ve sadece %1,7’nin üzerinde bir artış görüldü.

Bu yükseliş, ABD piyasalarının da rahatlamasıyla gerçekleşti. Trump yönetiminin giderek artan saldırgan söylemini yatıştırmayı amaçlayan diplomatik girişimlere umut bağlandı.

Ancak Apple’ın yükselişi, devam eden zorlukların oluşturduğu daha geniş bir zeminde gerçekleşiyor.

Hisse senedi son beş günde yaklaşık %14, son bir ayda ise %17’ye yakın düşüş yaşadı.

Apple’ın Çin’e olan yakınlığı, onu ticaret anlaşmazlığının hedefi haline getiriyor. Analistler, şirketin tedarik zincirindeki zaaflarının teknoloji sektöründeki en yüksek zaaflar arasında olduğu konusunda uyarıyor.

Çin de ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerine karşılık olarak Amerikan mallarına %34 oranında ek vergi koydu ve diğer ülkeler ABD ile müzakerelere başlamışken, ticaret gerginliğini daha da tırmandırdı.

Apple istihbaratı kapsamında Siri’nin bazı özelliklerinin ertelenmesi de Apple hisselerine olumsuz yansıdı.

Analistler Apple’ın kötü değerlemesinde olumlu bir yan görüyor

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Tüm bu çalkantılara rağmen, Wall Street’te Apple konusunda iyimser görüşler hâlâ mevcut.

Bank of America Securities Salı günü Apple hisseleri için satın alma notunu yineledi ve 250 dolarlık fiyat hedefini korudu.

Şirket, hisse senedinin fiyat/kazanç çarpanının bankanın uygun gördüğü 25 kat eşiğinin altında kalarak yaklaşık 21 katına düşmesi nedeniyle, sert geri çekilmenin yatırımcılar için “özellikle geliştirilmiş bir satın alma fırsatı” sunduğunu savundu.

Bank of America, “Apple’ın hisse senedi fiyatındaki sert geri çekilme, yatırımcılar için “yüksek kaliteli bir isme sahip olmak adına özellikle gelişmiş bir satın alma fırsatı” sunuyor” diyor.

BofA, Apple’ın güçlü nakit akışlarını, kazanç esnekliğini ve yapay zekayı cihazlarına entegre etmenin getireceği potansiyel avantajları vurguladı.

Şirket, bu faktörlerin hisse senedi için mevcut seviyelerde pozitif bir risk-ödül dengesini desteklediğine inanıyor.

BofA, “Kısa vadede oynaklığın devam etmesi muhtemel olsa da Apple’ın temel güçleri ve cazip değerlemesi uzun vadeli yatırımcılar için ikna edici bir durum sunuyor” dedi.

Apple hissesi: tedarik zinciri riskleri ve fiyatlandırma baskıları

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Ancak tüm analistler aynı derecede iyimser değil.

Uzun yıllardır Apple’a yatırım yapan Wedbush Securities’den Daniel Ives, Başkan Trump’ın “gümrük vergisi kıyameti” dediği durumu gerekçe göstererek fiyat hedefini 325 dolardan 250 dolara düşürdü.

Apple’ın üretimi Hindistan, Vietnam ve Tayland gibi ülkelere yayma çabalarını kabul eden Trump, ancak şirketin Mac’lerinin yüzde 50’sinden fazlasının ve iPad’lerinin yüzde 80’inin hâlâ Çin’den geldiği konusunda uyardı.

Ives, teknoloji devinin karşı karşıya olduğu lojistik ve finansal zorluklara dikkat çekerek, “Gerçek şu ki, Apple’ın tedarik zincirinin sadece yüzde 10’unu Asya’dan çıkarmak üç yıl ve 30 milyar dolar alacaktır” uyarısında bulundu.

Melius Research’ten Ben Reitzes, tarife şoku ile 2008 mali krizi ve Covid salgını gibi geçmişteki piyasa krizleri arasında karşılaştırmalar yaptı.

Donanım şirketlerinin gümrük vergilerinin etkilerini telafi etmek için ABD fiyatlarını %20’ye kadar artırmak zorunda kalabileceği konusunda uyardı; bu hamle, fiyat hassasiyeti olan müşterileri kaybetme riski taşıyor.

Reitzes, “Apple ABD’de birkaç yüz baz puanlık büyük bir marj kaybı yaşayabilir” uyarısında bulunurken, 226 dolarlık fiyat hedefiyle satın alma notunu korudu.

“Gümrük tarifeleri uygulanırsa fiyatların artacağı neredeyse kesin.”