ABD borsaları pazartesi günü dalgalı bir işlem seansı yaşadı ve bunun sonucunda önemli bir düşüş yaşandı.

Bu durum, Beyaz Saray’ın ABD’nin başlıca ticaret ortaklarına beklenmedik derecede yüksek gümrük vergileri uygulanmasının ardından meydan okuyan bir duruş sergilemesi ve bunun sonucunda piyasaların çökmesi sonucu meydana geldi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki ticaret savaşının giderek kızışmasıyla birlikte Çin’e ek gümrük vergileri uygulama tehdidinde bulundu.

Yatırımcılar bugün erken saatlerde ABD’de gümrük vergilerinde gecikme olabileceğine dair ortaya atılan yanlış bir haberle kısa süreliğine rahatladı.

Ancak Beyaz Saray derhal raporu yalanladı ve piyasaların tekrar düşüşe geçmesine neden oldu. Küresel piyasalar, yeni ABD vergilerinin açıklandığı 2 Nisan’dan bu yana çalkantılı.

Yazının yazıldığı sırada Dow Jones Sanayi Endeksi %2,3 veya yaklaşık 900 puan düşmüştü.

Endeks günün erken saatlerinde 1.000 puandan fazla düşmüştü. S&P 500 endeksi %1,6 düşerken, Nasdaq Composite Pazartesi günü %0,7 düştü.

Satış dalgası, geçen Çarşamba günü kapanışın ardından başlayan düşüşün devamı niteliğindeydi.

Trade Nation’da kıdemli piyasa analisti olan David Morrison, “Yatırımcılar o zamandan beri panik modunda. Durgunluk korkuları artarken, Federal Rezerv ve diğer merkez bankalarından keskin faiz indirimleri beklentileri yükseldi” dedi.

Piyasa şu anda Fed’in gelecek ay yapacağı toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indirimini fiyatlıyor.

Ayrıca CME’nin FeedWatch Aracı, Fed Fon Oranı’nın yıl sonuna kadar %3,00-3,25 aralığına düşeceğini öngörüyor.

Yatırımcılar, S&P 500 ve NASDAQ’ın Şubat ortasında ulaştığı rekor seviyelerden geri çekilmesiyle ‘düşüşten satın alma’ arayışına girdi.

Morrison şöyle dedi:

Ancak Çarşamba günkü duyurudan sonra netlik bekleyen herkes hayal kırıklığına uğradı. Tarifeler tahmin edilenden çok daha agresifti ve Trump’ın çöken bir borsaya tamamen kayıtsız olduğu acı bir şekilde ortaya çıktı.

Restoran hisseleri düştü

Copy link to section

Restoran hisseleri, yatırımcıların zayıf tüketici harcamaları ve olası bir resesyon endişeleri nedeniyle sabah işlemlerinde düşüş yaşadı.

McDonald’s, Chipotle, Darden Restaurants ve Starbucks gibi restoran şirketlerinin hisseleri, piyasaların Trump yönetiminin gümrük vergilerine tepki vermesiyle düşüş yaşadı.

Sektör analistleri, yeni tarifelerin restoranları doğrudan önemli ölçüde etkilemeyeceğini öngörüyor.

Ancak diğer mallardaki yüksek fiyatların tüketici harcamalarını ve genel güveni azaltacağını öngörüyorlar.

Örneğin, Starbucks kahve çekirdekleri için biraz daha yüksek maliyetlerle karşılaşabilir, ancak daha büyük endişe, özellikle ABD’deki işletmesinin müşteri trafiğini artırmak için çalıştığı göz önüne alındığında, içeceklerine olan talebin potansiyel olarak daha düşük olmasıdır.

McDonald’s hisseleri %1’den fazla düşerken, Chipotle’nin hisseleri %4 düştü. Starbucks’ın hisseleri pazartesi günü %5’ten fazla düştü.

Apple hissesi %6’lık sert düşüş gördü

Copy link to section

Trump’ın Truth Social paylaşımında, Pekin’in ABD ürünlerine uyguladığı misilleme vergilerini kaldırmaması halinde Çin mallarına %50 ek vergi uygulanacağı tehdidinde bulunmasının ardından hisseler, %6’lık sert bir düşüşle seansın en düşük seviyelerine geriledi.

ABD Başkanı Truth Social’da yaptığı açıklamada, Çin’in geçen hafta sonu uygulamaya koyduğu %34’lük karşı gümrük vergisini kaldırmaması halinde ABD’nin Çin mallarına %50 ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Trump, “Ayrıca Çin’in bizimle görüşme talebine ilişkin tüm görüşmeler sonlandırılacak!” ifadelerini kullandı.

Tesla hissesi %7 düştü

Copy link to section

Tesla’nın hisseleri, genel piyasa düşüşünü yansıtacak şekilde yaklaşık %7’lik önemli bir düşüş yaşadı.

Bu düşüş, Tesla’nın tanınmış iyimserlerinden Wedbush analisti Dan Ives’in fiyat hedefini aşağıya doğru revize etmesiyle daha da körüklendi. Ives, bu ayarlamayı Tesla’nın şu anda karşı karşıya olduğu “kendi yarattığı marka sorunlarına” bağladı.

Bu marka sorunları, Tesla’nın Otopilot özelliği etrafındaki son tartışmalar, üretim kalitesi ve servis sorunları hakkındaki endişeler ve Elon Musk’ın sosyal medyadaki öngörülemez davranışları da dahil olmak üzere bir dizi faktörü kapsayabilir.

Bu sorunlar tüketici güvenini ve yatırımcı güvenini olumsuz etkileyerek hisse senedinin düşüşüne neden olmuş olabilir.

Tüm bu zorluklara rağmen Tesla, güçlü marka bilinirliği ve sadık müşteri tabanıyla elektrikli araç pazarında baskın bir oyuncu olmaya devam ediyor.

Şirketin yenilikçi teknolojisi ve iddialı büyüme planları, piyasa oynaklığı ve marka endişelerine rağmen yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor.