Nijeryalı yetkililer, kripto para borsası Binance’in ülkenin ekonomik sıkıntılarındaki rolüne ilişkin gerginliklerin sürmesi nedeniyle Binance’e karşı açılan davayı erteledi.

Son bir rapora göre, Nijerya’daki bir mahkeme vergi kaçırma davasını 30 Nisan’a erteledi.

Gecikme, Federal İç Gelir Servisi’ne (FIRS), Binance’in yasal belgelerin şirkete e-posta yoluyla tebliğ edilmesine izin veren önceki bir mahkeme emrini iptal etme talebine yanıt vermek için daha fazla zaman tanıyor.

FIRS, Binance’in ülkeye 2 milyar dolar vergi borcunun yanı sıra 79,5 milyar dolar ekonomik zarara da yol açtığını iddia ederek davayı ilk olarak Şubat ayında açmıştı.

İlgili mahkeme dosyaları, kurumun borsanın 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin kurumlar vergisi ödemesi için baskı yaptığını ortaya koyuyor.

FIRS, bunun üstüne ödenmeyen vergiler için yıllık yüzde 10 ceza ve bakiye tutarlar için de yüzde 27’ye yakın faiz talep etti.

Kurum, Binance’in iş faaliyet düzeyinin Nijerya’da “önemli bir ekonomik varlık” olarak nitelendirildiğini ve bu nedenle yerel yasalara göre vergiye tabi tutulduğunu savundu.

Ancak Binance, mahkemenin daha önce emrin e-posta yoluyla tebliğ edilmesine izin veren kararına itiraz etti.

Binance’in avukatı Chukwuka Ikwuazom’a göre, Binance’in Cayman Adaları’nda kayıtlı olması, Nijerya’da fiziksel bir ofisi bulunmaması ve sınır ötesi teslimat için uygun mahkeme onayı olmadan tebligat yapılması nedeniyle kararın iptal edilmesi gerekiyor.

Binance’in Nijerya’daki yasal sorunlar geçmişi

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Binance’in 24 Ekim 2019’da Naira’yı da ekleyerek hizmetlerini Nijerya’ya genişletmesinden bu yana, Batı Afrika ülkesindeki yolculuğu düzenleyici kurumların tepkileriyle gölgelendi.

Olaylar, Şubat 2024’te ABD vatandaşı Tigran Gambaryan ve İngiliz-Kenyalı uyruklu Nadeem Anjarwalla’dan oluşan iki Binance yöneticisinin Nijeryalı yetkililer tarafından beklenmedik bir şekilde gözaltına alınmasıyla doruk noktasına ulaştı.

Yöneticiler, Binance’in yerel operasyonları hakkındaki endişeleri gidermek için hükümet yetkilileriyle bir dizi toplantı yapmak üzere Abuja’ya gitmişti.

Bunun yerine tutuklandılar ve vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamasıyla yargılandılar.

Durum, Anjarwalla’nın Mart ayında gözaltından kaçıp ülkeden kaçmasıyla dramatik bir hal aldı ve Kenya’ya gittiği bildiriliyor; burada hala kaçak durumda.

Ancak Gambaryan aylarca cezaevinde kaldı.

Daha önce Invezz’de yer aldığı gibi, Gambaryan’ın zatürre, sıtma ve omurilik fıtığı gibi hastalıklara yakalandığı ve tüm bunların yanı sıra kendisine gerekli tıbbi müdahalenin yapılmadığı yönünde haberler çıkmaya başladı.

Gözaltına alınması ABD milletvekillerinin dikkatini çekti ve hatta Temsilci Rich McCormick’in Temmuz 2024’te tutuklanmasını bir rehine durumu olarak sınıflandıran bir karar tasarısı sunmasına yol açtı.

Ekim ayına gelindiğinde Nijerya hükümeti Gambaryan’a yöneltilen kara para aklama suçlamalarını düşürdü ve Gambaryan 23 Ekim 2024’te serbest bırakıldı.

Aynı ay ABD’ye döndü ve yaklaşık yedi aydır süren tutukluluğuna son verdi.

Bu arada Binance, naira ile ilgili tüm hizmetleri resmen durdurdu ve Mart 2024’te Nijerya pazarından çıktı.