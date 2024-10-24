Binance’in Gambaryan’ı Nijerya’daki hapishanede geçirdiği 8 ayın ardından serbest bırakıldı

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Binance’in mali suçlara uyum başkanı, kara para aklama suçlamasıyla yaklaşık sekiz ay boyunca kötü şöhretli Kuje hapishanesinde kaldıktan sonra Nijerya’dan ayrıldı.

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Nijerya hükümeti, ABD’li milletvekilleri ve kripto para sektörü katılımcılarının aylarca süren çağrılarının ardından 23 Ekim’de Tigran Gambaryan’a yöneltilen tüm suçlamaları düşürdü.

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Yerel basında yer alan haberlere göre, Abuja Federal Yüksek Mahkemesi, Binance yöneticisine yönelik davayı, şirketin kilit bir görevi olmadığı gerekçesiyle geri çekti.

İddiaya göre kamuoyunun dikkatini çekmemek için 25 Ekim’de yapılması planlanan duruşmadan iki gün önce suçlamalar düşürüldü.

Binance CEO’su Richard Teng, Invezz’e yaptığı açıklamada Gambaryan’ın serbest bırakılması haberini şu sözlerle memnuniyetle karşıladı:

Tigran Gambaryan’ın Nijerya’da yaklaşık sekiz ay süren tutukluluğunun ardından nihayet serbest bırakılmış olmasından dolayı derin bir rahatlama ve minnettarlık duyuyoruz. Bu zorlu dönem boyunca Tigran muazzam bir güç gösterdi ve bu kadar ciddi bir olumsuzluk karşısında gösterdiği dayanıklılığı takdir ediyoruz. Tigran’ın serbest bırakılmasını desteklemek için sayısız saat harcayan herkese derin bir minnettarlık duyuyoruz.

Binance’in Nijerya’daki geleceğiyle ilgili olarak Teng, şirketin “küresel düzenleyicilerle iş birliği yapmaya kararlı olduğunu” ve “bu dönemi geride bırakıp dünya çapında blockchain endüstrisi için daha parlak bir gelecek için çalışmaya devam etmek için istekli olduğunu” sözlerine ekledi.

Gambrayan sağlık durumu nedeniyle serbest mi bırakıldı?

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Nijerya hükümet savcısı Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu, Gambaryan’ın savcılığın odak noktası olan Binance’in günlük faaliyetlerine sınırlı katılımı nedeniyle suçlamaların düşürüldüğünü iddia etse de bazı haberler, yöneticinin kötüleşen sağlığının serbest bırakılmasına katkıda bulunmuş olabileceğini öne sürüyor.

Gambaryan’ın insanlık dışı koşullarda tutulduğu ve bunun sonucunda sıtma ve ameliyat gerektiren fıtıklaşmış disk sorunları gibi çeşitli sağlık komplikasyonları ortaya çıktığı bildirildi. Durumu, birçok kez bildirildiği üzere yeterli tıbbi bakımın olmaması nedeniyle kötüleşti.

Invezz’in daha önce bildirdiği gibi, Eylül ayının başlarında Gambaryan’ın tekerlekli sandalye verilmemesi nedeniyle yürüyemediği için duruşmaya çıktığını gösteren bir video ortaya çıktı. Görüntülerde bir gardiyanın ona yardım etmeyi reddettiği ve Gambaryan’ın tek bir koltuk değneğine güvenmek zorunda kaldığı görülüyordu.

Sıkıntılı bir Gambaryan’ın “Bana yardım etmemesi söylendi. Talimat olduğunu söyledi… Neden lanet olası bir tekerlekli sandalye kullanamadım? Bu bir gösteri.” dediği duyuldu.

Gambaryan’ın serbest bırakılması çağrısı

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Videonun ortaya çıktığı dönemde Teng, Gambarayan’a yönelik muameleyi eleştirmiş, durumu “insanlık dışı” olarak nitelendirmiş ve ABD’de uygun tıbbi tedaviyi alabilmesi için derhal serbest bırakılmasını istemişti.

Yöneticinin devam eden tespiti daha önce de ABD milletvekillerinin Başkan Joe Biden’ın müdahalesini talep eden çağrılarıyla uluslararası alanda dikkat çekmişti.

Haziran ayında, milletvekilleri Chrissy Houlahan ve French Hill, Gambrayan’ı hapishanede ziyaret ederek, kilo kaybettiğini ve sıtma ve çift taraflı zatürreye yakalandığını iddia ederek derhal serbest bırakılmasını talep ettiler.

Daha sonra Eylül ayında, ABD hükümet yetkililerinin Nijerya Devlet Başkanı, Maliye Bakanı, Başsavcısı ve Ticaret Bakanı ile Gambaryan’ın serbest bırakılması için özel görüşmelerde bulundukları yönünde haberler ortaya çıktı.

Nijerya’nın Binance’e karşı davası

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Binance’in Nijerya’daki sorunları, Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Binance Nigeria Limited’ın “Komisyon tarafından ne kayıtlı ne de düzenlenmiş olduğunu” belirten bir sorumluluk reddi beyanı yayınlamasının ardından Eylül 2023’te başladı ve bu da Nijerya’daki faaliyetlerini yasadışı hale getirdi.

Şubat 2024’te Nijerya Merkez Bankası, Binance üzerinden akan izlenemeyen fonlar konusunda endişelerini dile getirdi.

CBN Başkanı Olayemi Cardoso, Binance Nijerya üzerinden bir yıl içerisinde yaklaşık 26 milyar dolarlık paranın işlendiğini, bu paraların kaynaklarının henüz belirlenmediğini açıkladı.

Gambaryan, 26 Şubat’ta Binance’in vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamalarına karşı savunmasına yardımcı olmak için Nijerya’yı ziyaret eden meslektaşı ve Binance bölge müdürü Nadeem Anjarwalla ile birlikte tutuklanmıştı.

Anjarwalla, Mart ayında sahte pasaportla gözaltına alınmayı başarırken, Gambaryan vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamalarıyla Kuje Cezaevi’nde tutuklu kalmaya devam etti.

Binance CEO’su Richard Teng, Mayıs ayında Nijeryalı yetkililerin Gambaryan’ın tutuklanmasına yol açan toplantıdan önce borsanın ekibine gizli bir kripto para anlaşması teklifinde bulunduklarını açıklamıştı; ancak Binance bu teklifi reddetmişti.

Dava boyunca Gambaryan’ın kefalet talebi iki kez reddedildi: Birincisi Mayıs ayında mahkemenin kendisinin kaçma riski olduğuna karar vermesi üzerine, ikincisi ise Ekim ayında tıbbi gerekçelerle kefalet talebinin reddedilmesi üzerine.

Hakim, sağlık koşullarının bir tutuklunun gözaltından serbest bırakılmasını otomatik olarak gerektirmediğine karar verdi.

Basın saatine göre Binance, Nijerya Federal İç Gelir İdaresi’ne kayıt yaptırmamak da dahil olmak üzere dört vergi kaçırma suçlamasıyla karşı karşıya.