Uzmanlar düşüş eğiliminin devam edebileceğini söylerken gümüş fiyatındaki zayıflık konusunda belirsizlik hakim

Geçtiğimiz haftaki düşüşün ardından gümüş fiyatlarında yaşanan zayıflığın şiddetini ölçmek giderek zorlaşıyor.

ABD ile Çin arasındaki devam eden ticaret savaşı nedeniyle metal en çok etkilenenlerden biri oldu.

Gümüş fiyatları Cuma günü yüzde 7 düşüşle önemli bir düşüş yaşadı ve Pazartesi günü ons başına 28,3 dolara düşerek 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Yazının yazıldığı sırada metal, COMEX’te ons başına %2 artışla 30,207 dolara ulaşmıştı ve piyasadaki son satış dalgasının ardından bir miktar toparlanmıştı.

Commerzbank AG emtia analisti Carsten Fritsch, “Geçtiğimiz Çarşamba gününden bu yana gümüşteki düşüş toplamda %16’ya ulaştı, bu da gümüş fiyatının petrol fiyatları kadar düştüğü anlamına geliyor” dedi.

Altın/gümüş oranı 100’ü geçti

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Bir ons altın satın almak için gereken gümüş miktarını ifade eden altın/gümüş oranı önemli bir artış yaşayarak 100 sınırını aştı.

Bu önemli gelişme, oranın 2020 yılının ortalarından bu yana ilk kez bu kadar yüksek seviyelere ulaşması anlamına geliyor.

Oranın 100’ü aştığı önceki örnek, koronavirüs salgınının başlangıcıyla aynı zamana denk gelmişti.

Bu dönemde gümüşün fiyatı, özellikle pandeminin yol açtığı küresel ekonomik belirsizlik ve piyasa oynaklığı nedeniyle önemli ölçüde aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya kaldı.

Altının aksine gümüşün de bir sanayi metali olması, geçen haftadan bu yana yaşanan sert düşüşün nedenlerinden biri.

FXstreet editörü Lallalit Srijandorn, bir raporda, “Küresel ticaret savaşı endişeleriyle körüklenen, yatırımcıların kâr elde etmek, muhtemelen kayıpları karşılamak veya düşen varlık değerlemeleri nedeniyle marj çağrıları yapmak için pozisyonlarını tasfiye etmeleri nedeniyle beyaz metalin yükseliş potansiyeli sınırlı olabilir” dedi.

Bununla birlikte, zayıflayan Amerikan doları, ABD doları cinsinden emtia fiyatlarındaki kayıpların sınırlanmasına yardımcı olabilir.

Güvenli liman metali değil mi?

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Fritsch, altın/gümüş oranının genişlemesinin, gümüşün “riskten kaçınma eğiliminin keskin bir şekilde arttığı veya durgunluk korkularının arttığı dönemlerde güvenli bir metal olmayabileceğini, ancak döngüsel bir emtia gibi davrandığını” gösterdiğini söyledi.

Bunun nedeni, son yıllarda önemli ölçüde artan ve artık toplam gümüş talebinin yaklaşık %60’ını oluşturan endüstriyel talebin büyük önem taşımasıdır.

“Bu nedenle endüstriyel talep gümüş için hem bir nimet hem de bir lanettir” diye ekledi.

Fotovoltaik ve e-mobilite gibi iklim açısından nötr enerjinin üretimini ve kullanımını destekleyen uygulamalara olan talebin artması iki ucu keskin bir kılıçtır.

Bir yandan da sürdürülebilir enerji kaynaklarına doğru küresel yönelimin etkisiyle önemli bir büyüme ve kalkınma fırsatı sunuyor.

Öte yandan, bu sektörün genel ekonomiyle yakın bağları, onu piyasa duyarlılığındaki dalgalanmalara ve ekonomik gerilemelere karşı oldukça hassas hale getiriyor.

Ekonomik belirsizlik ve artan riskten kaçınma zamanlarında, şu anda olduğu gibi, yenilenebilir enerji projelerine yapılan yatırımlar azalabilir. Bu, gümüş fiyatlarını aşağı çekebilir.

Fritsch şöyle dedi:

Dolayısıyla gümüş fiyatlarındaki zayıflığın ne kadar süreceğini tahmin etmek şu an için mümkün değil.

Gümüş fiyat görünümü

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FXstreet’ten Srijandorn’a göre günlük grafik, gümüş piyasasındaki düşüş eğiliminin, fiyatın 100 günlük Üstel Hareketli Ortalama’nın (EMA) altında kalmasıyla devam etmesinin muhtemel olduğunu gösteriyor.

14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise şu anda orta çizginin altında, 32.70 civarında seyrediyor.

Bu durum, mevcut düşüş momentumunu daha da destekliyor ve satıcıların yakın gelecekte kontrolü elinde tutmaya devam edeceğini gösteriyor.

Srijandorn, XAG/USD paritesinin ilk aşağı yönlü hedefinin 30,00 dolarlık psikolojik seviyede yer aldığını söyledi.

Bu seviyenin aşılması durumunda bir sonraki destek seviyelerinin 28,80 dolar (20 Aralık 2024 dip seviyesi) ve 28,31 dolar (7 Nisan dip seviyesi) olacağını sözlerine ekledi.