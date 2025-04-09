21Shares, SIX İsviçre Borsası’nda ilk ‘resmi’ Dogecoin ETP’sini duyurdu

Kripto varlık yöneticisi 21Shares, Doge Evi ortaklığıyla ilk resmi Dogecoin ETP’sini başlattı.

9 Nisan tarihli bir basın bültenine göre, dünyanın en büyük kripto borsa yatırım ürünleri ihraççılarından biri olan firma, fiziksel destekli ETP’yi “DOGE” koduyla SIX İsviçre Borsası’nda piyasaya sürecek.

DOGE ETP Nedir?

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21Shares’e göre, yalnızca Doge Evi ile birlikte geliştirilen ürün, Dogecoin Vakfı tarafından resmi olarak desteklenen tek Dogecoin ETP’sidir.

Kurumsal ve bireysel yatırımcılara kripto para alanındaki en tanınmış ve topluluk odaklı dijital varlıklardan birine düzenlenmiş maruz kalma olanağı sunacak.

21Shares Başkanı Duncan Moir, lansmanı yatırımcıların Dogecoin ekosistemine erişebilmesi için “en doğrudan ve erişilebilir yol” olarak nitelendirdi.

“Dogecoin artık bir kripto para biriminden daha fazlası haline geldi: Ana akım benimsenmeyi sürdürmeye devam eden kültürel ve finansal bir hareketi temsil ediyor ve DOGE yatırımcılara bu heyecan verici projenin parçası olmak için düzenlenmiş bir yol sunuyor” diye ekledi.

21Shares Dogecoin ETP’si %100 fiziksel olarak desteklenmektedir; bu da her birimin soğuk depoda tutulan gerçek Dogecoin ile güvence altına alındığı anlamına gelir.

DOGE’ye yatırım yapmayı, geleneksel hisse senetleri satın almak kadar sorunsuz hale getirmek için tasarlandı ve yatırımcılara cüzdanları veya özel anahtarları yönetme zahmetine girmeden dijital varlığa alışkın oldukları bir yol sunuyor.

2013 yılında Bitcoin’e eğlenceli bir bakış açısıyla yaratılan Dogecoin, hızlı işlemleri, düşük ücretleri ve gerçek dünyadaki kullanım alanlarının giderek artmasıyla bilinen, yaygın olarak kabul gören bir kripto varlığa dönüştü.

AMC Theatres gibi büyük şirketler artık bunu bir ödeme şekli olarak kabul ediyor ve bu da DOGE’un bir meme statüsünden çıkıp ana akım ilgi odağı haline gelmesine yardımcı oldu.

Doge Hanedanı’nın danışma kurulunda yer alan Jens Wiechers, ETP’nin kurumlara harekete katılmak için düzenlenmiş bir yol sunarak Dogecoin’in “tam potansiyeline ulaşmasına” yardımcı olabileceğini söyledi ve ekledi:

21Shares ile birlikte başlatılan bu girişim, kurumların ‘Dogecoin Para’ vizyonuna katılımını ve bu vizyonu yaygınlaştırmasını sağlayacak düzenlenmiş bir yol sunarken, aynı zamanda topluluğun ruhuna da saygı gösteriyor.

Basın saatine göre 21Shares, DOGE ETP’nin ne zaman faaliyete geçeceğini açıklamadı.

Haber, meme coin’de yeni bir yükselişe yol açmasa da, geçtiğimiz gün yaşanan kayıpların bir kısmının hafifletilmesine yardımcı oldu.

Son kontrole göre DOGE, gün içinde %3,6 düşüşle 0,1466 dolardan işlem görüyordu.

Doge ETF’leri ivme kazanıyor

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21Share’in borsada işlem gören ürünü, ABD’de yapılan çok sayıda ETF başvurusunun ardından duyuruldu.

9 Nisan itibarıyla en az üç ETF ihraççısı, yani Grayscale, Bitwise ve Rex Shares, spot Dogecoin ETF’leri çıkarmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvuruda bulundu.

Grayscale’in teklifi Şubat ayında SEC tarafından kabul edildi ve şu anda 240 güne kadar uzayabilen bir inceleme sürecinde.

Kripto yatırım alanının bir diğer önemli oyuncusu Bitwise, Dogecoin ETF’sini NYSE Arca’da listelemek için 19b-4 başvurusunda bulundu.

Bu arada Rex Shares da kendi Dogecoin ETF uygulamasıyla yarışta.