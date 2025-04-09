Amazon, Trump’ın gümrük vergisi endişeleri nedeniyle Çin’den gelen bazı siparişleri iptal etti

Bloomberg’in haberine göre Amazon.com Inc., Çin ve diğer Asya ülkelerinde üretilen ürünlere yönelik siparişleri iptal etti.

Bu hareket, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan kapsamlı tarifelere doğrudan bir yanıt olarak görülüyor

Plaj şezlongları, scooter’lar ve klimalar gibi ürünleri kapsayan iptaller, e-ticaret devinin artan ithalat maliyetlerine maruz kalmayı azaltma çabalarının bir işareti.

İptaller, Trump’ın 2 Nisan’da Çin, Vietnam ve Tayland gibi büyük üretim merkezlerinin de aralarında bulunduğu 180’den fazla ülke ve bölgeden yapılan ithalatı hedef alan duyurusunun hemen ardından başladı.

Raporda, Çin yapımı plaj sandalyelerinden oluşan 500.000 dolarlık siparişinin iptal bildirimi alan uzun süredir satıcılık yapan bir kişinin, Amazon’dan gelen e-postada siparişin “yanlışlıkla” verildiğini ve gönderilmemesi gerektiğini iddia ettiği belirtildi.

Artık satılmamış envanter ve fabrika faturalarıyla baş başa kalan satıcı, bu hamleyi Amazon ile on yıldan fazla süredir çalışma hayatında eşi benzeri görülmemiş bir hareket olarak nitelendirdi.

Amazon’un eski satıcı yöneticisi ve şu anda e-ticaret danışmanlık firması pdPlus’ın CEO’su olan Scott Miller, iş dünyasına ait yayın organına yaptığı açıklamada, çok sayıda müşterinin doğrudan ithalat siparişlerinde benzer iptaller yaşadığını doğruladı.

Amazon’un kayıtlı ithalatçı olduğu bu işlemler, gümrük vergilerinin sorumluluğunu şirkete yüklüyor.

Bu tür siparişlerin geri çekilmesi, malları kendileri ithal etmeyi seçmeleri durumunda maliyet yükünün tedarikçilere kaydırılmasına neden oluyor.

Miller, “Amazon gerçekten tüm kozları elinde tutuyor,” dedi. “Satıcıların tek gerçek başvuru yolu, bu envanteri diğer ülkelerde daha düşük marjlarla satmak veya diğer perakendecilerle çalışmaya çalışmaktır.”

Amazon’un Trump’ın tarifelerinden kurtulma oyunu

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Amazon’un satışlarının yaklaşık %40’ı doğrudan satıcılardan yapılan satın alımlardan geliyor.

Geri kalan kısmı ise Amazon’un platformunu ve lojistik hizmetlerini kullanan bağımsız satıcılar tarafından karşılanıyor.

Amazon, doğrudan ithalat siparişlerini azaltarak kendi tarife sorumluluğunu azaltırken riski de tedarikçilere yüklüyor.

Şirket, Şubat ayındaki yıllık başvurusunda ticari gerginlikleri önemli bir risk olarak kabul etmiş ve “Çin merkezli tedarikçiler, bileşenlerimizin ve bitmiş ürünlerimizin önemli bir bölümünü sağlıyor” ifadesini kullanmıştı.

İptallerin tam kapsamı henüz netleşmemiş olsa da karar, korumacı politikalar nedeniyle tedarik zinciri maliyetleri ve kar erozyonu konusundaki daha geniş endişeleri yansıtıyor.

Trump’ın gümrük vergisi savaşı Amazon hisselerine zarar veriyor

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Ticaret savaşı Amazon’un hisselerine şimdiden zarar verdi. Hisseler yılbaşından bu yana yaklaşık %22 düştü ve S&P 500’ün %15’lik düşüşünü geride bıraktı.

Düşüşe rağmen, Wall Street’teki birçok analist internet devinin hisse senedine olan güvenini koruyor.

Salı günü Cantor Fitzgerald, Amazon.com’daki Aşırı Ağırlık derecelendirmesini, bulut bilişim segmenti Amazon Web Services’daki (AWS) güçlü büyümeye atıfta bulunarak yeniden teyit etti.

Aracı kurum, AWS’nin 2024 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %25 büyüme kaydederek, %20’lik hedefini aştığını vurguladı.

Genel Yapay Zeka (GenAI) bu büyümeye yüzde 3-5 oranında katkı sağlarken, bu rakamın 2025 yılında iki katına çıkarak 10 puana ulaşması bekleniyor.

Şirket, Amazon’un bulut ve yapay zeka alanındaki inovasyona odaklanmaya devam etmesinin olumlu görünümünün temel nedeni olduğunu belirtti.

Wedbush Securities ayrıca Amazon için 280 dolarlık hedef fiyatla Outperform notunu korudu.

Şirket, Amazon’un geniş ürün yelpazesi ve zengin müşteri verilerine erişimiyle desteklenen dijital reklamcılıktaki artan ivmesine dikkat çekti.

Wedbush, Amazon’un yıllık %11’lik gelir artışı ve 638 milyar dolarlık satış rakamının, Broadline Perakende sektöründeki ivmenin devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.