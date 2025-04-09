Çin, Trump’ın gerginliği tırmandırmasına yanıt olarak ABD mallarına %84 oranında gümrük vergisi uygulayarak karşılık verdi

Çin, Çarşamba günü ABD ile ticaret anlaşmazlığını tırmandırarak Amerikan mallarına uyguladığı gümrük vergisini %84’e çıkaracağını duyurdu.

Bu adım, ABD Başkanı Donald Trump’ın dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerginliği derinleştiren yeni ABD vergilerine doğrudan yanıt olarak geldi.

Çin hükümetinden yapılan açıklamaya göre misilleme tarifeleri 10 Nisan’da yürürlüğe girecek.

Karar, Washington’un Pekin’de Çarşamba günü öğle saatlerinde yürürlüğe giren son yükümlülüklerinin ardından geldi.

Yeni tarifelerle birlikte Trump yönetiminin bu yıl açıkladığı kümülatif oran yüzde 104’e çıktı.

Pekin’in karşı önlemleri, Çinli yetkililerin bu hafta başında Washington’un ek ticaret cezaları uygulamaya devam etmesi halinde “sonuna kadar mücadele edeceklerini” belirtmesinin ardından geniş çapta bekleniyordu.

ABD malları, Trump’ın ilk döneminden ve Biden yönetiminden kalma önlemlerin yanı sıra yılın başlarında uygulanan çok çeşitli genel gümrük vergilerine de tabi tutulmuştu.

Çin, buna yanıt olarak altı şirketi güvenilmez kuruluşlar listesine ekledi ve 12 ABD kuruluşunu ihracat kontrol listesine dahil etti; böylece bu kuruluşların Çin pazarlarına ve kaynaklarına erişimini daha da kısıtladı.

Bu tür tanımlamalar genellikle Pekin tarafından ulusal çıkarları tehdit ettiği düşünülen veya Çinli şirketlere karşı eylemlerde bulunan yabancı firmaları cezalandırmak için kullanılıyor.

ABD hisseleri uçurumdan düştü

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ABD hisse senedi vadeli işlemleri Çarşamba günü daha fazla kayba işaret etti.

Çin’in açıklamasının ardından Dow vadeli işlemleri 558 puan veya %1,5 düşerken, S&P 500 vadeli işlemleri %1,3 düştü. Nasdaq-100 vadeli işlemleri %0,9 düştü.

Piyasa öncesi işlemler gerginliği yansıttı. Apple, kayıplarını azaltmadan önce %2’ye kadar düştü. Ford ve General Motors sırasıyla %2 ve %1’den fazla düştü.

Gümrük vergilerindeki artışa ilişkin endişeler, piyasada dört günlük bir satış dalgasına yol açtı.

Salı günü oynaklık yüksek seyretti; S&P 500 bir ara %4’ün üzerinde yükseldikten sonra %1,6 düşüşle kapandı.

Dow günlük bazda yaklaşık %4 yükseldi ancak %0,8 düşüşle kapattı. Kıyaslama endeksi S&P şu anda rekor seviyesinden yaklaşık %19 aşağıda.

Bu gelişen bir hikaye.