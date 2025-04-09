Piyasalar gerilerken GAS, USUAL ve NEO neden çift haneli kazançlar elde etti?

Kripto para piyasasındaki genel düşüşün ortasında, GAS, USUAL ve NEO öne çıkan performans gösterenler olarak ortaya çıktı; her biri çift haneli kazançlar elde ederken diğerleri tökezledi.

Bu beklenmedik dayanıklılık, kırmızı portföyler denizinde yol alan yatırımcıların dikkatini çekti.

Daha da ilginci, kripto paraların yükseliş trendleri şans eseri olmaktan çok uzak, onları farklı kılan benzersiz gelişmeler, yenilikçi yükseltmeler ve stratejik ortaklıklarla destekleniyor.

Kripto para piyasasının daha geniş bir yelpazede değişim içinde olduğu bir ortamda, bu zor zamanlarda bu coin’lerin büyümesini neyin yönlendirdiğini anlamak, yatırımcıların bilinçli kararlar almasını sağlar.

GAS, günler süren konsolidasyonun ardından yükselişe geçti

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GAS, çarpıcı bir yükseliş yaşadı; 1,75 dolardan 2,95 dolara fırladı – %68’lik kayda değer bir artış – ve ardından basın saati itibarıyla yaklaşık 2,56 dolara geriledi.

Bu patlayıcı yükseliş, 1,90 ile 2,20 dolar arasındaki konsolidasyon günlerini takip etti ve GAS’ın, dönüşüm aşamasından geçen NEO ekosisteminin bir parçası olan Neo N3 ve Neo X ağlarındaki kullanımına sıkı sıkıya bağlı güçlü bir çıkışı yansıttı.

Bu artışı körükleyen en son gelişme ise NEO’nun yapay zeka (AI) entegrasyonuna yönelmesi oldu ve bu durum şirket ağında heyecan yarattı.

NEO’nun kurucusu Da Hongfei, Web2 ve Web3 ekosistemlerini birbirine bağlamak için yapay zekayı blok zinciriyle birleştiren, daha fazla birlikte çalışabilirlik ve yeni uygulamalar vadeden bir ürünü tanıttı.

NEO’nun bu yenilikle işlem hacmi artarken, her operasyonun gerçekleştirilmesi için gereken GAS’a olan talep de arttı.

InflectivAI ile yapılan önemli ortaklık bu ivmeyi daha da artırıyor.

Bu iş birliği, merkezi olmayan uygulamaların (dApp’ler) ve yapay zeka aracılarının gerçek zamanlı, güven sertifikalı veri kümelerine erişmesini sağlayarak NEO’nun faydasını artırıyor.

Özellikle, daha fazla veri odaklı işlem daha fazla GAS tüketimi anlamına geliyor ve yatırımcıların ağ etkinliğinin artacağını beklemesiyle değeri daha da yükseliyor.

Yapay zeka entegrasyonu NEO kazanımlarını artırıyor

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Genellikle “Çin’in Ethereum’u” olarak adlandırılan NEO da çift haneli kazançlarla yükseldi ve 24 saatlik aralıkta 4,91 dolardan 5,59 dolara çıkarak %14’lük bir artış kaydetti ve 5,59 dolarda zirve yaptı.

Bu yükseliş, yapay zekayı blockchain teknolojisiyle birleştirmeye yönelik cesur bir vizyonla destekleniyor.

NEO Kurucusu Da Hongfei’nin stratejik dönüşümü, Web2 ve Web3 arasında köprü kurmayı, benimsenmeyi ve istikrarı artırmayı amaçlıyor.

Fiyat oynaklığını azaltma mekanizması olan Neo Bond’un piyasaya sürülmesi bu odaklanmayı vurguluyor ve kullanıcılar ve geliştiriciler için daha güvenilir bir ortam yaratıyor.

InflectivAI ile ortaklık, NEO’nun ekosistemi için de oyunun kurallarını değiştiriyor. dApp’lere ve AI ajanlarına gerçek zamanlı olarak güven sertifikalı veri kümelerine erişim sağlayarak, bu iş birliği platformun işlevselliğini artırıyor.

NEO, yapay zeka destekli merkezi olmayan çözümler için bir merkez haline geldikçe, geliştiriciler ve işletmeler için cazibesi artıyor ve piyasa değeri yükseliyor.

Dış etkenler de rol oynuyor olabilir. Çin’in Bitcoin gibi kripto paralara yatırım yapmak için ABD Hazine tahvillerini elden çıkardığına dair haberler, bölgeyle güçlü bağları göz önüne alındığında, NEO’ya dolaylı olarak fayda sağlayabilir.

Bu değişim, sermayenin Çinli blockchain projelerine akmasını sağlayarak NEO’nun yükselişine ivme kazandırabilir.

Yüksek işlem hacmi ve başlangıçtaki fiyat artışları, bu gelişmelerin desteklediği güçlü piyasa ilgisine işaret ediyor.

Merkezi olmayan yükseltmeler büyümeyi teşvik ettikçe USUAL fiyatı yükseliyor

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Merkezi olmayan finansın (DeFi) yükselen yıldızı USUAL da etkileyici çift haneli kazançlar elde etti ve piyasa düşüşüne rağmen fiyatı 0,12 dolardan 0,18 dolara çıkarak %50 arttı.

Bu büyüme çeşitli gelişmelerle destekleniyor; en sonuncusu USUAL’ın Arbitrum’da kullanıma sunulması ve USUAL’ın token paketinin Arbitrum’da tamamlanmasıydı.

Usual ayrıca gelir dağıtım sistemini yenilemek için Brevis ile ortaklık kurdu.

Brevis, her kullanıcının hafta boyunca zaman ağırlıklı USUALx bakiyesini hesaplar ve her ödülün doğruluğunu doğrulayan bir ZK Kanıtı üretir.

Bu kanıtlar daha sonra zincir üzerinde doğrulanır ve kullanıcılar ödüllerini doğrudan dApp üzerinden talep edebilirler.

Bu teknoloji ölçeklenebilir, merkezi olmayan ödül sistemlerine olanak sağlıyor ve USUAL’ı DeFi’nin bir sonraki dalgasında lider konuma getiriyor.

USUAL, Sıfır Bilgi (ZK) Kanıtlarını entegre ederek artık güvene dayalı olmayan, şeffaf haftalık ödemeler sunuyor, manuel süreçlere olan bağımlılığı ortadan kaldırıyor ve kullanıcı güvenini artırıyor.

Arbitrum’da lansman ve yenilenen gelir dağılımının yanı sıra, topluluğun %92,13’ünün desteklediği bir yönetim teklifi olan UIP-6’nın onaylanması da USUAL’ın fiyat artışında önemli bir rol oynadı.

UIP-6 teklifi, USD0++ taban fiyatını 0,92 dolara yükseltiyor ve 47 milyon USUAL token’ı yeniden dağıtarak uzun vadeli sahiplerini ödüllendirmeyi ve protokolün ekonomisini istikrara kavuşturmayı amaçlıyor.

Bu tür önlemler, yatırımcılarda güçlü bir yankı uyandırarak, değeri en üst düzeye çıkarma taahhüdünün sinyalini veriyor.

Durgunluğun düşüşe yol açabildiği bir sektörde, bu yükseltmeler yeni bir ilgi uyandırdı ve USUAL token’ına olan talebi artırdı.