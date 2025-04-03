Kripto piyasası özeti: HYPE, BERA ve BONK’un çöküşüyle tarife gerginliği devam ediyor

Kripto para piyasası Çarşamba akşamı ve Perşembe sabahı önemli dalgalanmalar yaşadı.

Bu nedenle Hyperliquid, Berachain ve Bonk gibi birçok altcoin çift haneli düşüşler yaşadı.

Bitcoin (BTC) ise 88 bin doların üzerindeki kazanımlarını geri verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kurtuluş Günü” açıklamasının ardından piyasalarda tedirginlik hakimdi.

Küresel piyasa değeri yüzde 3 düşüşle 2,67 trilyon dolara gerilerken, korku ve açgözlülük endeksi 24’e geriledi.

Genel hacim %66 artarak 130 milyar doların üzerine çıktı. Analistler fiyatların sıçramadan önce daha da düşmesinin muhtemel olduğunu öne sürüyor.

En iyi kripto haberleri

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Kripto para piyasasının geneli, makroekonomik veriler ve politika kararlarına yanıt olarak hareket etmeye devam ediyor; gümrük vergileri, duygu durumunu etkileyen baskın faktör konumunda.

Ancak ABD’de iki stablecoin yasa tasarısının Senato ve Temsilciler Meclisi komite aşamalarından geçmesiyle birlikte düzenleyici cephede dikkate değer bir ilgi var.

Ripple’ın 500 milyon XRP’yi kilidini açması, Rus hükümetinin ceza davalarında ele geçirilen BTC’leri devlet gelirine dönüştürme planları ve stablecoin ihraççısı First Digital’in Justin Sun’ın iddialarına FUD olarak adlandırarak verdiği yanıt da manşetlerde yer alıyor.

Diğer kripto haberlerinde ise Tezos tabanlı fantezi oyunu Stables, Kuzey Amerika pazarına açıldığını duyurdu.

Platform, Equibase ile ortaklık kurarak ivme kazanmayı hedefliyor.

HYPE, BERA ve BONK altcoin kaybedenlerine öncülük ediyor

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Bazı üst düzey altcoinler, bugünün piyasa düşüşünün yükünü çekti. Piyasa değerine göre en çok düşen ilk 100 arasında HYPE, BERA ve BONK var.

CoinMarketCap verilerine göre Hyperliquid’in HYPE’ı yüzde 13’ten fazla düşüşle 11,80 doların altına geriledi.

Bu arada, Berachain’in yerel tokeni olan BERA, %12 düşüşle 6,26 dolara geriledi. Solana meme coin’i Bonk (BONK) da %11’den fazla düşüşle 0,00001091 dolara geriledi

Olumsuz duygu diğer birçok altcoine de yansıdı; Ethena, TRUMP, Jito ve Toncoin de %10 veya daha fazla düşüş yaşadı.

Bugünün en iyi kripto performans gösterenleri

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Altcoin’lerdeki düşüşe rağmen bazı kripto paralar bu trende karşı çıktı.

Bir gün önce 88 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, boğaların 83 bin doları tutmaya çalışmasıyla bir miktar direnç gösterdi.

ABD Bitcoin spot borsa yatırım fonlarına gelen güçlü girişler bu performansa katkıda bulundu.

Piyasa değerine göre ilk 100 kripto para birimi arasında en çok kazananlar arasında Story (IP), MANTRA (OM) ve DeXe (DEXE) yer alıyor ve her biri %3 ile %5 arasında artış gösteriyor.

Litecoin (LTC) de son 24 saat içerisinde en çok hareket edenlerden biri oldu; LTC şu anda 84 dolar civarında seyrediyor.

ABD vergi günü yaklaşırken kripto para piyasası görünümüne gelince, genel duygu yatırımcıların tedirgin olduğu yönünde.

“Kurtuluş Günü” olayları ve gümrük vergileri etrafındaki endişeler, satıcıları harekete geçirebilir; bu da HYPE, BERA ve BONK’un önemli kayıplar kaydeden tek büyük kripto paralar olmayabileceği anlamına geliyor.

Bu arada Bitcoin’in 84 bin doların altına gerilemesi 80 bin dolar sınırını devreye sokuyor.