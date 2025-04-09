ABD’li şarap satıcıları, Başkan Donald Trump’ın Çarşamba günü yürürlüğe girmesi beklenen gümrük vergilerinden endişe duyuyor.

Gümrük vergilerinin ithal şarap ve likör fiyatlarının artmasına neden olması bekleniyor.

Atlanta’daki Ansley Wine Merchants’ın sahibi 57 yaşındaki Adam Williams, Reuters’a yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Avrupa Birliği’nden gelen mallara %20 gümrük vergisi getirme önerisi nedeniyle tüm ürünlerdeki fiyatların artacağını söyledi.

Bunların arasında, şu anda fiyatı 45 dolar olan Fransa’dan 2023 vintage Sancerre gibi müşterilerin favorileri de yer alıyor.

Tarifeyle birlikte bir şişe şarabın fiyatı, ortalama bir müşterinin ödemeye razı olduğu sınırın çok üzerine çıkabilecek.

Trump’ın Avrupa’dan şarap ve şampanya ithalatına yönelik gümrük vergisi tehdidi , alkollü içeceğe olan küresel talebin zaten azaldığı bir dönemde geliyor.

Perakendecilerin endişeleri ve tahminleri

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ABD Ulusal Şarap Perakendecileri Birliği’nin hafta sonu yayınladığı bildiride, “önemli gelir düşüşleri, işten çıkarmalar ve iş yeri kapatmaları” konusunda endişeler dile getirildi.

Fransa ve İtalya’nın öncülük ettiği Avrupa Birliği, ABD’ye en fazla şarap ihraç eden ülke konumunda. Fransız şarap ve içki ihracatçısı FEVS, gümrük vergilerinin uygulanmasıyla birlikte ABD’de Fransız şarap ve içki satışlarının en az %20 oranında azalabileceğini öngörüyor.

ABD’li ticaret grubu Ulusal Şarap Perakendecileri Birliği, tüketicilerin gümrük vergileri nedeniyle artan fiyatlarla karşılaştıklarında “harcamalarını kısıtlayacaklarını” ve “şarap gibi temel olmayan ürünlerde” kesintiye gideceklerini belirtti.

Grup, gümrük vergilerinin yerli şarap satışlarını artıracağı yönündeki umutların “yersiz” olduğuna inanıyor.

Küçük işletmelerin ikilemi

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Reuters’ın haberine göre, Ansley Wine Merchants’tan Williams, stoklarında bulunan ve çoğunu yurtdışından temin ettiği 1.500 farklı markanın tamamını tattı.

Williams, durumun şarap sektörü üzerindeki potansiyel etkisi konusunda endişelerini dile getirerek, henüz aşırı derecede kaygılı olmadığını ancak belki de olması gerektiğini söyledi.

Şarap etiketlerinin yüzde 90’ının yurtdışından, özellikle Fransa ve İtalya’dan geldiğini vurgulayarak, sonuçların ciddiyeti konusunda belirsizlik yaşadığını itiraf etti.

Bu şarapların küçük aile işletmeleri ve bağımsız üreticilerden temin edildiğini, bu sayede marketlerde sıkça bulunan seri üretim şaraplardan farklı olduğunu belirtti.

Ölçülü yaklaşım

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Dağıtımcıların ve ithalatçıların “bekle-gör” yaklaşımı benimsemesi nedeniyle yurt dışından neredeyse hiç yeni sevkiyat yapılmadı.

Williams, gelecekle ilgili belirsizliklerini şu sözlerle dile getirdi:

Tarifeler düşündüğüm kadar sert vurursa ne olacağından emin değilim. Ailem gibi olan sekiz çalışanım var ve onlarla ilgilenmek zorundayım. Ama burada ne olacağını bilmiyorum.

“Ama seri üretim şarap satmayacağım” dedi.

Atlanta merkezli şarap ithalat şirketi Ultimate Wine Distributors’ın genel müdürü Ryan Stanton, “Buy America teoride harika, ancak Amerika’da yapmadığımız ve yapamayacağımız birçok şey var” dedi.

“Özünde şu var ki fiyatlar artıyor.”

“Fransa’da yelken açmaya hazır çok sayıda şarabımız var, ancak herkes ne olacağını görmek için beklerken bunlar orada öylece duruyor. Görüşmeler sürüyor. Tozun dağılmasını bekliyoruz,” diye ekledi Stanton.