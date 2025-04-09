Trump’ın tarife fırtınası: Asya piyasaları sonu görünmeyen bir ticaret savaşına nasıl tepki veriyor?

Her ülkenin karşılıklı olarak uyguladığı son tarifeleri takip etmek giderek zorlaşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Asya’daki en yakın müttefikleri de dahil olmak üzere hemen hemen her ticaret ortağına kapsamlı vergiler getirdi.

Şimdiye kadar en çok etkilenen ülke Çin oldu ve ihracatının çoğuna %104 oranında gümrük vergisi uygulandı, Japonya %24 oranında genel gümrük vergisi ve otomobillere %25 ek gümrük vergisi uygularken, Güney Kore de çelik, otomobil ve genel mallara %25 oranında gümrük vergisi uyguluyor.

Asıl hikaye, Asya ekonomilerinin bu duruma nasıl tepki verdiği ve tepkilerinin küresel ticaretin gelecek on yılını nasıl şekillendirebileceğinde yatıyor.

Çin geri adım atmıyor

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En çok etkilenen ve en hızlı tepkiyi veren ülke Çin oldu.

ABD’nin neredeyse tüm Çin mallarına %104 oranında gümrük vergisi getirmesinden birkaç gün sonra Pekin, Amerikan ithalatına %84 oranında gümrük vergisi ve ABD firmalarına ek ihracat kontrolleri uygulayarak karşılık verdi.

Çin ayrıca bazı Amerikan şirketleriyle iş yapmayı yasakladı ve onları “güvenilmez varlıklar” olarak niteledi.

Görüşmeleri yeniden başlatmak için hiçbir çaba gösterilmedi. Çinli yetkililer, Washington’un “tehditler ve şantaj” kullandığını ve Çin’in “sonuna kadar savaşacağını” söylüyor.

Bu söylem yeni değil, ancak artık politikayla da örtüşüyor.

Pekin’in, ABD savunma ve elektronik üretimi için hayati önem taşıyan nadir toprak elementleri, galyum ve germanyum gibi kritik malzemeler üzerinde daha fazla kısıtlama getirmeyi değerlendirdiği bildiriliyor.

Bu tırmanışı farklı kılan şey ise Çin’in artık piyasaları sakinleştirmeye çalışmaması.

Devlet medyası ve milliyetçi blog yazarları, bu çıkmazı sadece bir ticaret meselesi olarak değil, bir egemenlik meselesi olarak çerçeveliyor.

Bu duruş değişikliği önemlidir.

Bu durum, müzakere alanını daraltıyor ve bunun ABD-Çin ilişkilerinde uzun vadeli bir kırılmaya yol açma ihtimalini artırıyor.

Çin ekonomisi içeride zaten sıkıntıda.

Yuan rekor düşük seviyelere geriledi.

CSI 300 endeksi yılbaşından bu yana yüzde 8,4 düştü.

Çin kıyılarındaki ihracat odaklı üreticiler derin bir belirsizlikle karşı karşıya.

Yine de Pekin, pozisyonunu korumak için ekonomik darbeyi emmeye istekli görünüyor.

Japonya diplomasiyi kullanıyor ama baskı altında

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Japonya da hemen harekete geçti. Başbakan Şigeru Ishiba, gümrük vergisi duyurusundan birkaç saat sonra Trump’ı aradı.

İki lider diyaloğun açık tutulması konusunda anlaştı ve Japonya müzakerelere ekonomi bakanı Ryosei Akazawa’yı başkanlık etmek üzere atadı.

ABD ise olumlu yanıt vererek Japonya’ya görüşmelerde öncelik tanıdı.

Japonya’nın mesajı, bu tarifelerin ABD-Japonya ticaret anlaşmasıyla uyuşmadığı yönünde.

Yetkililer, inceleme yapılması ve sonunda geri çekilmesi için baskı yapacaklarını söylüyorlar.

Aynı zamanda Japonya tehditlerden veya kamuoyu misillemelerinden kaçınıyor.

Ancak perde arkasında Japonya zorlu bir pazarlığa hazırlanıyor.

ABD, Japonya’nın tarım ve sanayi pazarlarına daha fazla erişim istediğini daha önce açıkça belirtmişti.

Japonya, ABD’deki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı ve bu gerçeği bir kaldıraç olarak kullanıyor.

Ancak aynı zamanda zorlu bir iç tartışmayla da karşı karşıya.

Japonya borsası, Temmuz 2024’teki zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 25 düştü.

Japonya’nın ihracatının büyük bölümünü oluşturan otomotiv sektörü doğrudan etkileniyor.

Bazı muhalif milletvekilleri daha sert bir yanıt verilmesini talep ediyor.

Hükümet ise şimdiye kadar direndi ve meseleyi sessiz diplomasi yoluyla çözmeyi umdu.

Güney Kore tehditlere değil, görüşmelere güveniyor

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Güney Kore ise çok farklı bir yaklaşım sergiliyor.

Geçici Cumhurbaşkanı Han Duck-soo, CNN’e yaptığı açıklamada, ülkesinin Çin veya Japonya gibi gümrük vergilerine karşı koymayacağını söyledi.

Bunun yerine, çatışma yerine diyaloğu tercih etti.

Han, gümrük vergisi duyurusundan birkaç gün sonra Washington’a bir ticaret heyeti göndererek gemi yapımı, enerji ve Güney Kore’nin ABD ile olan 55,7 milyar dolarlık ticaret fazlasının azaltılması gibi alanlarda işbirliği teklifinde bulundu.

Güney Kore de ağır darbe aldı.

Otomobil ve çelik endüstrileri %25 oranında gümrük vergileriyle karşı karşıya. Darbeyi hafifletmek için hükümet, otomobil üreticilerine yönelik mali desteği 13 trilyon wondan 15 trilyon wona (10 milyar $) çıkardı ve araç alımlarındaki vergileri geçici olarak düşürdü.

Bu tepkinin şekillenmesinde ekonomiden daha fazlası etkili oluyor.

Güney Kore savunma konusunda ABD’ye bağımlı ve Kuzey Kore ile gerginlik yüksek seyrederken ilişkileri siyasallaştırma lüksüne sahip değil.

Trump, daha önce ticaret ile askeri iş birliğini ilişkilendirmiş ve Güney Kore’nin 28 bin 500 ABD askerine ev sahipliği yapmasına mali katkı sağlayıp sağlamayacağı konusunu gündeme getirmişti.

Han’ın yaklaşımı Washington’da takdir topladı.

ABD’li yetkililer, Güney Kore’nin çabalarını ölçülü ve yapıcı olarak nitelendirdi.

Ancak Trump’la yüzleşmeme kararı içeride eleştirilere yol açtı.

Bazı milletvekilleri Han’ın çok pasif davrandığını söylüyor.

Haziran ayında seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte bu durum siyasi bir yük haline gelebilir.

Piyasalar nasıl tepki veriyor?

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Tarifelerin yürürlüğe girmesiyle Asya borsaları sert düşüşler yaşadı.

Japonya’nın Nikkei endeksi, tarifelerin devreye girdiği gün yüzde 3,9 düştü.

Hong Kong’un Hang Seng Endeksi %3’ten fazla düştü. Offshore yuan rekor düşük seviyeye ulaştı.

Ancak bu rakamlar, şu anda yaşanan uzun vadeli değişimleri bile yansıtmıyor olabilir.

Yaşanan sadece bir ticaret savaşı değil, bir yeniden yapılanmadır.

ABD artık müttefiklerine rakiplerinden farklı davranmıyor.

Trump’ın gümrük vergileri hemen hemen her alanda geçerli.

Uzun zamandır ekonomik baskılardan uzak olduğu düşünülen Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerden, pazar erişimlerini sürdürebilmek için taviz vermeleri isteniyor.

Bu durum yeni bir tür kararı zorunlu kılıyor.

ABD ile aynı çizgide olun ve ekonomik maliyetleri üstlenin ya da geri çekilin ve daha fazla ceza riskiyle karşı karşıya kalın.

Günün sonunda, gümrük tarifeleri çıkmazından net bir çıkış yolu görünmüyor.

Trump, ticareti askeri ittifaklar, teknoloji kontrolü ve ulusal güvenlik gibi daha geniş meselelerle ilişkilendirdi.

Müzakereler muafiyetlere veya ayarlamalara yol açabilir, ancak ABD tarife kesintilerinden daha fazlasını istiyor. Yapısal değişiklikler istiyor.

Çin ikinci yolu seçti.

Güney Kore ve Japonya ilkini deniyor. Her yolun sonuçları var.