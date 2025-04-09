Trump’ın tarife kargaşasından güvende olan en iyi 2 hisse senedi

ABD hisse senetleri, Başkan Trump’ın Çin ithalatına %104 oranında daha yüksek gümrük vergileri uygulamasının ardından anlamlı bir toparlanma için zorlanmaya devam ediyor.

Gösterge endeksin bu ay, yılbaşından bu yana gördüğü en yüksek seviyenin yüzde 20’ye kadar altında işlem gördüğü görüldü.

Ancak tüm hisse senetleri eşit yaratılmadı.

Ortaya çıkan bir ticaret savaşına karşı dirençli kalmak için güçlü bir şekilde konumlanmış bir sürü ABD hissesi hala var. Bunlar arasında Walmart ve Chewy yer alıyor.

Gelin bu ikisinin 2025 yılında yatırımcılara neler getireceğine daha yakından bakalım.

Walmart Inc (NYSE: WMT)

Copy link to section

G Squared’in baş yatırım sorumlusu Victoria Greene, Trump’ın dünya çapında onlarca ülkeye uyguladığı yeni gümrük vergilerinin ortasında Walmart’ın “güvenli liman” olarak ortaya çıkmasını bekliyor.

Walmart, gelirinin önemli bir kısmını, Çin ithalatına uygulanacak yeni vergilerden bağımsız olarak güçlü kalmaya devam edeceğine inandığı bakkaliye ve giyim gibi zorunlu olmayan kategorilerden elde ediyor.

Greene bu hafta CNBC’de verdiği bir röportajda “Walmart paranızın karşılığını en iyi şekilde veren ve en iyi şekilde sunan yer. Bakkalda çok güçlüler, bence bu da onlara savunmacı bir duruş kazandırıyor,” diye savundu.

Ayrıca büyük perakendeci, Trump’ın uyguladığı gümrük vergileri ve yaklaşan resesyon endişeleriyle başa çıkmak için üyelik programı Walmart+’ı kullanabilir.

Walmart’a göre üyeler üye olmayanlara göre iki kat daha fazla alışveriş yapıyor ve yaklaşık üç kat daha fazla harcama yapıyor.

Üstelik %1,10’luk temettü getirisi, özellikle 2025’te bir yavaşlama olacağını düşünüyorsanız, WMT hissesi satın almayı daha da heyecan verici hale getiriyor.

Wall Street, Walmart hissesi konusunda Greene ile aynı fikirde görünüyor.

Perakende devinin şu anki fikir birliği notu 109 dolarlık ortalama hedefle “satın al” seviyesinde bulunuyor ve bu da buradan itibaren yaklaşık %30’luk bir potansiyel artışa işaret ediyor.

Chewy Inc (NYSE: CHWY)

Copy link to section

Chewy, Çin’e çok az üretim veya gelir maruziyeti olması nedeniyle, gümrük vergisi krizi ve buna bağlı piyasa oynaklığı arasında kendi yerini koruyabilir.

Şirketin CEO’su Sumit Singh’e göre, çevrimiçi perakendeci, gelirinin yüzde 85’inden fazlasını tüketim malzemeleri ve sağlık kategorisinden elde ettiği için gümrük vergilerinden “iyi bir şekilde yalıtılmış” durumda.

CNBC’ye verdiği son röportajda, Çin’den gelen sert malların yüzdesinin bile o kadar büyük olmadığını söyledi.

Bu, Chewy’nin zorlu bir ortamda sağlam finansal raporlar sunmasına yardımcı oluyor.

Florida merkezli şirket, Mart ayında hisse başına 28 sentlik düzeltilmiş kazançla 4. çeyrek gelirinin yıllık bazda %15 büyümeyle 3,25 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Analistler ise bu rakamın sırasıyla 3,2 milyar dolar ve hisse başına 21 sent olduğunu söylüyor.

Mizuho analisti David Bellinger, bir araştırma notunda Chewy’nin ayrıca “az nüfuz edilmiş” bir mobil uygulama ve veteriner odaklı girişimler de dahil olmak üzere bir dizi büyüme fırsatına sahip olduğunu söyledi.

Şirketin geri alım programının ileride de yükseliş potansiyelini ortaya çıkarmasını beklediğini belirtti.