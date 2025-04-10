Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği de dahil olmak üzere onlarca ülkeye uygulanacak yeni gümrük vergilerini erteleme yönündeki sürpriz hamlesinin ardından Perşembe günü sert yükselişler kaydetti.

Çarşamba günü geç saatlerde yapılan duyuru, yatırımcıların dünyanın en büyük iki ekonomik bloğu arasındaki ticaret gerginliğinin azaldığına dair işaretlere yanıt vermesiyle küresel hisse senetlerinde büyük bir yükselişe neden oldu.

Avro Bölgesi’nin zaten yavaşlayan büyüme ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle olumsuzluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, ABD’nin kararının sağladığı geçici rahatlama, bölgedeki finans piyasalarında iyimserlik dalgası yarattı.

Avrupa genelinde endeksler yükseliyor

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Perşembe günü TSİ 09:00 itibarıyla Avrupa borsaları pozitif bölgedeydi. Almanya’nın DAX endeksi %8,37, EURO STOXX 50 ise %8,78 yükseldi.

Fransa’nın CAC 40 endeksi %2,27, Londra’daki FTSE 100 endeksi %5,96, İspanya’nın IBEX 35 endeksi ise %8,10 yükseldi.

İtalya’nın FTSE MIB endeksi yüzde 10,20’lik artışla büyük borsalar arasında en güçlü yükselişi kaydederken, İsviçre’nin SMI endeksi yüzde 9 yükseldi.

Euro, dolara karşı %0,27 değer kazanarak 1,09815 dolara, sterlin ise %0,38 değer kazanarak 1,28688 dolardan işlem gördü. Bu durum, yatırımcıların Avrupa varlıklarına olan güveninin arttığını gösteriyor.

AB ticaret bağlarını genişletecek

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Üç ay boyunca uygulanan gümrük vergilerinin askıya alınması, Trump’ın geçen hafta Avrupa Birliği’nden ABD’ye yapılacak ithalata yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıklamasının ardından geldi.

Önerilen tarifeler, ABD yönetiminin yabancı ülkelere karşılıklı ticaret önlemleri dayatma yönündeki daha geniş kapsamlı girişiminin bir parçasıydı.

Ancak bu geri dönüş, özellikle AB’ye yönelik önemli bir ton değişikliğine işaret ediyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aranın küresel ticaret istikrarı açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

AB’nin ABD ile “sürtünmesiz ve karşılıklı olarak faydalı” ticaret konusunda etkileşime girme taahhüdünü yineleyen Trump, küresel tedarik zincirleri için öngörülebilir koşulların hayati önem taşıdığını kaydetti.

ABD’nin kararı çelik, alüminyum ve otomobil gibi temel sektörlere uygulanan mevcut tarifeleri etkilemezken, bir dizi ithalata uygulanan ek vergileri durdurdu.

Avrupa Birliği’nin önümüzdeki haftadan itibaren ABD’nin çelik ve alüminyuma uyguladığı vergilere karşı önlemler başlatması bekleniyor. Ancak von der Leyen, kamuya açık açıklamalarında bu planlar hakkında doğrudan yorum yapmadı.

Uzun vadeli endişeler devam ediyor

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ABD’nin gümrük vergilerini askıya alması piyasalarda kısa vadeli bir rahatlama sağlasa da, altta yatan ticaret gerginlikleri henüz çözülebilmiş değil.

Trump’ın bu hamlesi, geleneksel müttefiklerle sürtüşmeyi geçici olarak azaltırken Çin’e baskıyı artırmaya yönelik daha geniş kapsamlı bir stratejinin parçası olarak görülüyor.

Durdurulan tarifeler milyarlarca dolarlık AB ihracatını hedef alıyordu ve analistler, askıya alınmasını kalıcı bir politika değişikliğinden ziyade bir müzakere taktiği olarak görüyor.

Avrupa Birliği, bu duruma ticaret ilişkilerini çeşitlendirme çabalarını yoğunlaştırarak yanıt verdi.

Von der Leyen’e göre blok, küresel ticaretin %87’sini oluşturan ticaret ortaklarıyla işbirliği yaparak herhangi bir ülkeye veya ekonomik bloğa olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

Ayrıca AB’nin tek pazarı içindeki entegrasyonun iyileştirilmesinin gerekliliğine de dikkat çekti.

Brüksel’in üye ülkeler arasındaki iç engelleri kaldırma ve ekonomik iş birliğini artırma yönündeki çabalarının yenilendiğini belirten Pompeo, şunları kaydetti:

Küresel tepki devam ediyor

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ABD’nin gümrük tarifelerindeki gecikme, küresel piyasalar açısından kritik bir zamanda geldi.

Çarşamba günü Wall Street’te büyük kazanımlar görüldü ve yatırımcılar bu duyuruyu Washington’un ticaret ortaklarıyla müzakerelere açık olabileceğinin bir işareti olarak yorumladı.

Avrupa’da bu yükseliş perşembe günü de devam etti ve sektörlerde alım ilgisi yeniden canlandı.

Ancak ABD ile AB arasındaki ticari ilişkilerin uzun vadeli yönü hâlâ belirsizliğini koruyor.

Üç ay sonra askıya alınma süresi dolacak ve bu süre zarfında yapılacak görüşmelerin kalıcı bir anlaşmaya varacağının garantisi yok.

Öte yandan AB’nin planladığı karşı önlemler ve ABD’nin Çin’e karşı koymaya odaklanması, gelecekte gerginliği yeniden alevlendirebilir.

Piyasalar ABD’nin ticaret politikasındaki gelişmelere tepki vermeye devam ederken, AB’nin iç uyumu güçlendirerek ve küresel ortaklıkları genişleterek bahislerini korumaya çalıştığı görülüyor. Bu adımlar, bölgenin gelecekteki ekonomik şoklara karşı dayanıklılığını şekillendirebilir.