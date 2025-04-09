Başkan Trump, birçok ülkeye uygulanan tarifeleri durdurdu, Çin’e uygulanan vergi %125’e çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, misilleme yapmayan düzinelerce ülkeye tam karşılıklı gümrük vergilerinin uygulanmasını 90 gün boyunca durduracağını, aynı zamanda Çin ithalatına uygulanan vergileri yüzde 125’e çıkaracağını söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “90 günlük bir DURAKLATMA ve bu süre zarfında %10 oranında önemli ölçüde düşürülmüş Karşılıklı Tarife yetkisi verdim; bu da hemen yürürlüğe girecek” ifadelerini kullandı.

Geçici muafiyet, devam eden küresel ticaret anlaşmazlığında ABD’ye misillemede bulunmayan ülkeler için geçerli.

Duraklama sırasında uygulanan %10’luk daha düşük gümrük vergisi, ABD’nin tüm ticaret ortaklarına önemli ölçüde daha yüksek vergiler uygulanması yönündeki daha önceki planlardan bir sapmayı ifade ediyor.

Trump, gümrük vergilerinin tam olarak uygulanmasını erteleme kararını, kapsamlı yeni vergileri gerekçelendirirken öne sürdüğü ticaret sorunlarına “bir çözüm müzakere etmek” için ABD yetkilileriyle temasa geçen “75’ten fazla ülkenin” desteğine bağladı.

Ancak Trump, Çin’in müzakerelere katılmaması ve piyasalara meydan okumayı sürdürmesi nedeniyle Çin’e yönelik baskıyı sert bir şekilde artırdı.

“Çin’in dünya piyasalarına karşı gösterdiği saygısızlığa dayanarak, ABD’nin Çin’e uyguladığı Gümrük Vergisi’ni derhal yürürlüğe girecek şekilde %125’e çıkarıyorum” dedi.

Bu adım, Trump’ın Çin, Avrupa Birliği ve diğer büyük ekonomilerden sert tepkilere yol açan küresel ticaret savaşındaki son tırmanışı temsil ediyor.

Beyaz Saray, politikanın amacının ABD’li üreticiler için eşit şartlar yaratmak olduğunu söyledi; ancak eleştirmenler, bunun enflasyonu artırma ve küresel büyümeyi yavaşlatma riski taşıdığı konusunda uyarıyor.

ABD hisse senetleri fırladı

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ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tarifelerin uygulanmasına geçici ara vereceğini açıklamasının ardından hisse senetleri sert bir şekilde yükseldi ve bu durum, son beş seansta yoğun satış baskısı altında kalan piyasalara rahatlama sağladı.

S&P 500 %6, Dow Jones Endüstri Ortalaması 2.159 puan veya %5,7 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %8 yükselerek yakın tarihin en güçlü tek günlük toparlanmalarından birini gerçekleştirdi.

Bu yükselişte başı çekenler ise gümrük vergilerinin yol açtığı satış dalgasından en çok etkilenen şirketlerin hisseleri oldu.

Apple %7, Nvidia %10 ve Walmart %9 değer kazanarak, duygulardaki hızlı bir tersine dönüşü yansıttı.

Gün içerisinde piyasalar artan gerginlik nedeniyle dalgalı seyretti; ABD ile Çin arasında misilleme niteliğinde bir ticaret anlaşması imzalandı ve Avrupa Birliği, 15 Nisan’da yürürlüğe girmesi planlanan Amerikan mallarına yönelik ilk gümrük vergilerini onayladı.