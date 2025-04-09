Tesla hissesi Çarşamba günü üst üste ikinci seansta toparlanmaya devam etti.

TSLA hissesi Çarşamba sabahı %5’in üzerinde yükseldi.

Hisse senedinin yükselişi, genel piyasa toparlanmasıyla aynı zamana denk geliyor.

S&P 500 endeksi, Çin ve Avrupa Birliği’nin ABD mallarına uyguladığı yeni misilleme vergilerine rağmen, yatırımcıların birkaç dalgalı seansın ardından piyasada dip seviyeyi ölçmeye çalışmasıyla Çarşamba günü %0,5 yükseldi.

Nasdaq Composite endeksi %1,2 değer kazanırken, Dow Jones Sanayi Endeksi 63 puan veya %0,2 yükseldi.

Elektrikli araç üreticisinin hisseleri, Tesla’nın bazı geleneksel otomobil üreticilerine kıyasla politikaya nispeten sınırlı maruz kalmasına rağmen, Başkan Donald Trump’ın beklenenden daha yüksek gümrük vergileri duyurmasının ardından önemli baskı altında kaldı.

Sabahın ortasında Tesla hisseleri yaklaşık %4 artışla 230,65 dolardan işlem görüyordu.

TSLA hissesi günün erken saatlerinde yaklaşık 235 dolarlık günlük zirveye ulaştı.

S&P 500 ve Dow Jones Sanayi Ortalaması da sırasıyla %2,8 ve %2,6 artış kaydetti.

Salı günü başlayan bu son toparlanmadan önce Tesla hissesi son üç seansta %17,5 düşmüştü.

Analistler Tesla’ya iyimser bakıyor

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Benchmark, Çarşamba günü Tesla’yı “En İyi Fikirler” listesine ekledi ve şirketin yakın vadeli katalizörleri ve uzun vadeli büyüme beklentileri göz önüne alındığında, hisse senedinin son dönemdeki satış dalgası ve düşen satışlarının abartılı göründüğünü belirtti.

Şirket, Al notunu korurken, son gümrük vergileri duyurularının ardından piyasa duyarlılığındaki değişimi dikkate alarak fiyat hedefini 475 dolardan 350 dolara düşürdü.

Revize edilen hedef, hissenin yaklaşık 230 dolar olan mevcut piyasa fiyatından hala %50’nin üzerinde bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Tesla hisseleri, seçim sonrası 480 doların üzerindeki zirveden 200 doların altına sert bir düşüş yaşadı.

Analist Mickey Legg, mevcut değerlemeyi bir satın alma fırsatı olarak görüyor.

Legg, “Son dönemdeki hisse senedi gerilemelerinin ve satış düşüşlerinin önemli olmasına rağmen, şirketi etkileyen kısa vadeli sorunlar ve köşedeki fırsatların kapsamı göz önüne alındığında abartılı olduğuna inanıyoruz” diye yazdı.

Bu fırsatlar arasında Benchmark’ın teslimatlar için önemli bir dönüm noktası olabileceğine inandığı, ikinci çeyrekte beklenen yeni bir aracın piyasaya sürülmesi de yer alıyor.

Legg ayrıca Haziran ayında Austin, Teksas’ta yapılması planlanan Tesla kontrollü robotaksilerin lansmanı konusunda da “temkinli bir iyimserlik” taşıyor.

Başlangıçta dağıtım sınırlı olacak olsa da Benchmark, Tesla’nın hizmeti ne kadar hızlı genişleteceğini izleyecek.

Legg, Tesla’nın Kaliforniya ve Teksas’taki yerel üretim üssünün, yeni uygulanan ABD otomobil tarifelerine maruz kalmasını sınırladığını ve bu nedenle rakiplerine göre göreceli bir avantaj sağladığını sözlerine ekledi.

Morgan Stanley de Salı günü yaptığı açıklamada, Elon Musk liderliğindeki şirket hakkında olumlu görüşler paylaştı.

Morgan Stanley analisti Adam Jonas, Tesla’nın “En İyi Seçim” olduğunu yineledi, Aşırı Ağırlık notunu ve 410 dolarlık fiyat hedefini korudu.

Jonas, müşterilerine gönderdiği bir notta, Tesla’nın uzun vadeli değer teklifinin elektrikli araçların çok ötesine uzandığını, bu segmentin giderek artan rekabet ve düzenleyici baskılarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Şirketin daha geniş kapsamlı inovasyon portföyü ve teknolojik üstünlüğünün yatırım planının temel itici güçleri olduğunu vurguladı.