AB, Trump’ın çelik ve alüminyuma uyguladığı vergilere yanıt olarak bazı ABD mallarına gümrük vergileri koydu

Avrupa Birliği, Çarşamba günü, Başkan Donald Trump’ın çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergilerine yanıt olarak ABD’ye karşı ilk misilleme tarifelerini onayladı.

Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesinin çoğunluğu Çarşamba günü, bazı ABD mallarını hedef alan yeni bir dizi gümrük vergisini onaylamak için oy kullandı. Bazı önlemlerin nisan ortasında yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkeden 26’sı karşı önlemlere evet oyu verirken, yalnızca Macaristan karara karşı çıktı.

Cezalar, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’ın temsil ettiği Louisiana’dan gelen soya fasulyesi, elmas, kümes hayvanları, motosiklet ve diğer tarım ürünleri de dahil olmak üzere siyasi açıdan önemli bölgelerden gelen ürünlere uygulanacak.

Bu karar, Başkan Trump’ın AB’nin çelik ve alüminyum ihracatına %25 oranında gümrük vergisi getirmesine yanıt niteliğinde.

Avrupa Komisyonu, yeni vergilerin 15 Nisan’dan itibaren toplanacağını söyledi. Karşı önlemlerin ikinci diliminin 15 Mayıs’ta uygulanması planlanıyor.

Bu adım, Trump’ın 2 Nisan’da 180’den fazla ülkeyi hedef alan kapsamlı gümrük vergileri duyurmasının ardından geldi. Bu kapsamda, neredeyse tüm Avrupa ithalatına %20’lik daha geniş bir gümrük vergisi uygulanacak.

Bloğun, karşılıklı tarifelere de yanıt hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Medyada yer alan haberlere göre, komisyon önümüzdeki hafta başında önlemleri açıklamayı ve ardından üye ülkelerle istişarelere başlamayı planlıyor.

AB Ticaret Bakanı Maros Sefcovic, tarifelerin Avrupa’nın ABD’ye yaptığı ihracatın 380 milyar avro (420,45 milyar dolar) değerindeki kısmını etkilediğini ve bunun toplam sevkiyatların yaklaşık yüzde 70’ine denk geldiğini söyledi.

Beklenen gümrük vergisi tahsilatının 80 milyar avroyu aşabileceğini, bunun da mevcut yıllık 7 milyar avro seviyesinin 11 katından fazla olabileceğini kaydetti.

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Komisyon, ABD’nin eylemlerini “haksız ve zarar verici” olarak nitelendirerek, bunların hem her iki ekonomiye hem de daha geniş küresel ticaret sistemine zarar vereceği uyarısında bulundu.

AB, karşı önlemlerini ısrarla sürdürürken, müzakereli çözümden yana olduğunu yineledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen geçen hafta yaptığı açıklamada, “Müzakereler yoluyla endişeleri gidermek için henüz çok geç olmadığını” vurgulayarak, “Cevap vermeye hazırız” dedi.

Yetkililer, önlemlerin kritik tedarik zincirlerini hemen aksatmadan ekonomik zarara yol açacak şekilde ayarlandığını söyledi.

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AB’nin bu hamlesi, Trump’ın korumacı politikalarına yönelik küresel tepkilerin artması ve bu politikaların Çin’in misillemelerine yol açması üzerine geldi.

Analistler, hızlanan gümrük vergisi sarmalının küresel ticareti daha da olumsuz etkileyebileceği, enflasyonist baskıları artırabileceği ve kilit sektörlerdeki şirket kazançlarını azaltabileceği konusunda uyarıyor.

Brüksel’in misilleme önlemlerine hızla onay vermesi, Washington yaklaşımını yeniden gözden geçirmezse bloğun uzun süreli bir çıkmaza hazırlandığı sinyalini veriyor.

Özellikle zayıflayan avro, yavaşlayan küresel büyüme ve dalgalı enerji fiyatlarıyla boğuşan Avrupalı ihracatçılar için riskler oldukça yüksek.