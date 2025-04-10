Büyük hava köprüsü: Apple, Trump’ın tarifelerini yenmek için Hindistan’dan ABD’ye 1,5 milyon iPhone’u nasıl taşıdı?

Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Apple, Başkan Donald Trump’ın son ticaret önlemleri kapsamında getirilen yeni gümrük vergilerini aşmak için kargo uçakları kiralayarak Hindistan’dan ABD’ye yaklaşık 600 ton veya yaklaşık 1,5 milyon iPhone gönderdi.

Olağanüstü lojistik çaba, teknoloji devinin en büyük pazarlarından birinde satışlarını ne kadar uzağa taşıyacağını ortaya koyuyor.

Analistler, Çin yapımı cihazlara uygulanan gümrük vergisinin Hindistan’dan ithal edilen cihazlara uygulanan %26’lık vergiyi çok aşarak %125’e çıkmasıyla ABD’de iPhone fiyatlarının artabileceği konusunda uyardı.

Ancak Hindistan’a uygulanan gümrük vergileri, Trump’ın bu hafta duyurduğu 90 günlük erteleme kapsamında şu anda askıya alınmış durumda.

Planlamaya dahil olan kaynaklardan biri, görüşmelerin hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmaması koşuluyla, “Apple gümrük vergisini yenmek istedi” dedi.

Apple, gümrük işlemleri için Hindistan’a “yeşil koridor” konusunda nasıl lobi yaptı?

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Reuters’ın haberine göre Apple’ın, Chennai Havaalanı’ndaki gümrük işlemlerinin süresini yaklaşık 30 saatten sadece altı saate düşürmek için Hindistan yetkililerine baskı yaptığı anlaşılıyor.

Çin’deki benzer süreçlerden esinlenerek oluşturulan bu “yeşil koridor” düzenlemesi, Apple’ın Hindistan’daki üretim merkezinden yüksek değerli kargo akışını hızlandırmasını sağladı.

Kaynaklar, Mart ayından bu yana her biri 100 ton taşıma kapasitesine sahip en az altı kargo uçağının ABD pazarına yönelik iPhone’ları taşımak üzere Hindistan’dan uçtuğunu açıkladı.

Reuters’ın tahminlerine göre, iPhone 14’ün ağırlığı ve ambalajı baz alındığında bu sayı yaklaşık 1,5 milyon cihaza denk geliyor.

Dünya çapında yılda 220 milyondan fazla iPhone satan Apple, üretim üssü olarak giderek daha fazla Hindistan’a güveniyor.

Sektör verileri, ABD’ye yapılan iPhone ithalatının yaklaşık %20’sinin Hindistan’dan geldiğini, geri kalan kısmının ise büyük oranda Çin’den sağlandığını gösteriyor.

Rosenblatt Securities’in projeksiyonlarına göre, ABD’de en üst seviye iPhone 16 Pro Max’in %54 gümrük vergisi oranıyla 1.599 dolarlık maliyeti 2.300 dolara fırlayacaktı.

Foxconn’da pazar vardiyaları

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Apple, artan talebi karşılamak için Hindistan’daki tesislerinde, özellikle de Chennai yakınlarındaki en büyük Foxconn tesisinde üretimi artırdı. Ülkede pazar günleri bile üretim yapılıyor.

Geçtiğimiz yıl fabrikada yaklaşık 20 milyon iPhone üretildi; bunların arasında en son çıkan iPhone 15 ve 16 modelleri de yer alıyor.

Apple’ın Hindistan’daki ana tedarikçileri olan Foxconn ve Tata’nın şu anda ülkede üç fabrikası bulunuyor ve iki tesisin daha inşası sürüyor.

Ticaret verilerine göre, Foxconn’un Hindistan’dan ABD’ye yaptığı sevkiyatlar Ocak ve Şubat aylarında sırasıyla 770 milyon dolar ve 643 milyon dolara çıkarak önceki aylarda 110 milyon dolar ile 331 milyon dolar aralığında seyretti.

Bu gönderilerin yüzde 85’inden fazlası Chicago, Los Angeles, New York ve San Francisco gibi ABD’nin önemli merkezlerine ulaştırıldı.

Hindistan’ın tam kapasitesi, ABD’nin iPhone talebinin %50’sini karşılayabilir

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Bank of America analisti Wamsi Mohan, Apple’ın bu yıl Hindistan’da 25 milyona kadar iPhone üretebileceğini tahmin ediyor.

Yaklaşık 10 milyon adetlik kısmın iç pazara yönelik satışlara ayrılması planlanırken, geri kalanının ihraç edilmesi ve bunun büyük kısmının da ABD’ye gönderilmesi bekleniyor.

Mohan, Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada, “Apple, Hindistan’da üretilen tüm iPhone’ları ABD’ye yönlendirirse, bu yıl cihaza yönelik Amerikan talebinin yaklaşık %50’sini karşılayabilir” dedi.