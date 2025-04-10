Nasdaq’ın VanEck Avalanche ETF’yi listelemek için başvuruda bulunmasının ardından AVAX 20 dolar bariyerini aşabilecek mi?

Avalanche (AVAX), Nasdaq’ın VanEck Avalanche ETF’sini listelemek için başvuruda bulunduğu haberinin ardından günlük en yüksek seviyesi olan 18,75 dolara kadar yükseldi, ancak basın saati itibarıyla 17,73 dolara geriledi.

Fiyat artışı kripto para meraklıları arasında heyecan yaratırken, düzeltme AVAX’ın 20 dolar sınırını aşabileceği konusunda soruları gündeme getirdi.

Nasdaq’ın VanEck Avalanche ETF’yi listeleme başvurusu

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Grayscale tarafından yönetilen bir spot Avalanche ETF’yi listelemek için yapılan benzer bir başvurudan sadece birkaç gün sonra gelen , VanEck Avalanche Trust ETF için Nasdaq’a 10 Nisan 2025’te sunulan başvuru, AVAX için kurumsal benimsemenin yeni bir döneminin habercisi olabilir.

Onaylanması halinde bu ETF, yatırımcıların doğrudan token sahibi olmadan AVAX’a maruz kalmalarını sağlayacak ve bu da potansiyel olarak önemli kurumsal ilgiyi çekecek.

Düzenlenmiş bu yatırım aracı, 7,35 milyar dolarlık piyasa değerine sahip AVAX’ın likiditesini artırabilir ve Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde görülen fiyat artışlarına benzer fiyat artışları sağlayabilir.

Ancak düzenleyici onayın henüz kesin olmaması, Avalanche fiyatında ani bir yükseliş beklentilerini azaltıyor.

Teknik analiz ve Avalanche fiyat görünümü

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Teknik analize bakıldığında AVAX, birçok yatırımcının su altında kaldığı 17,78-19,62 dolar aralığında sert bir dirençle karşı karşıya.

Negatif Chaikin Para Akışı (CMF) ve Hareketli Ortalama Yakınsama Uzaklaşması (MACD) gibi düşüş sinyalleri, zayıf alım baskısının devam ettiğini gösteriyor.

Ancak son dönemde 14,66 dolardan 18,75 dolara sıçraması, token’ın fiyat hareketlerinde bir miktar sertlik olduğunu gösteriyor.

AVX, 15-17 dolar destek bölgesinin üzerinde kalmayı başarırsa, Trump’ın tarifelere ara vermesine daha geniş kripto para piyasasının tepki vermesiyle birlikte uzun vadeli bir toparlanmaya hazır olabilir.

Özellikle 18,75 dolar seviyesinin aşılması Avalanche fiyatını 20 dolara doğru itebilir, ancak başarısız olması durumunda 15 doların altına gerileyebilir.

AVAX piyasa duyarlılığı

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AVAX etrafındaki duygu, sosyal medya platformlarındaki karışık tepkilerden de anlaşılacağı üzere, umutla tereddüdü bir arada barındırıyor.

Bazıları Avalanche ETF haberini oyunun kurallarını değiştirecek bir gelişme olarak görürken, diğerleri ise dalgalı kripto para piyasası ortamında bunun kısa vadeli etkisinden şüphe ediyor.

Başkan Trump’ın son gümrük vergilerini durdurma kararı aşağı yönlü baskıyı bir miktar azaltsa da, oynaklık sürüyor ve faiz oranları ve küresel gerginlikler gibi makro faktörler yatırımcıların AVAX gibi riskli varlıklara olan iştahını etkileyebilir.

Sonuçta ETF’nin kaderi bir sonraki hamlesini büyük ölçüde etkileyecek, ancak dış koşullar da etkili olacak.

Şimdilik 15-17 dolar seviyesinin üzerinde tutunmak, daha yüksek seviyelere doğru sürdürülebilir bir yükseliş için kilit rol oynayacak. Olası bir ETF onayı, AVAX’ın fiyatını tavana çıkarabilecek kurumsal fonların kilidini açabilir.

Kripto para yanlısı Paul Atkins’in artık SEC’in başına geçmesiyle, Avalanche ETF’nin SEC’den onay alma şansı daha yüksek ve analistler, yatırımcıların olası bir onay ve ardından gelen fiyat artışına uyum sağlamasıyla bu iyimserliğin kripto para birimi için artan bir aktiviteye yol açabileceğini öngörüyor.