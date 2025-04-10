Standard Chartered ve OKX, Dubai’de kripto destekli tokenleştirilmiş teminat pilotunu başlattı

Bankacılık devi Standard Chartered, kurumların tokenleştirilmiş fonları ve kripto paraları teminat olarak kullanmalarına olanak tanıyan yeni bir platformu kripto para borsası OKX ile birlikte deniyor.

Tokenleştirme sektöründe deneyimli bir oyuncu olan Standard Chartered, 10 Nisan tarihli bir duyuruda, varlıkları borsa dışında tutarken ticaret için gerçek zamanlı dağıtım sağlayan bir teminat yansıtma kurulumu kullanarak, düzenlenmiş altyapısı aracılığıyla bu varlıklar için saklama hizmeti sunmayı planladığını belirtti.

Pilot program, ülkenin Sanal Varlık Düzenleme Kurumu’nun gözetiminde, yerel düzenlemelere uygun olarak Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde yürütülüyor.

Teminat yansıtma nedir?

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Platform, özünde kurumların varlıklarını bir borsada saklamalarına gerek kalmadan kripto ve tokenleştirilmiş para piyasası fonlarını ticaret için kullanmalarına olanak tanıyan bir teminat yansıtma kurulumu olarak işlev görecek.

Bunun yerine varlıklar, küresel sistem açısından önemli bir banka (G-SIB) olan Standard Chartered’da güvenli bir şekilde saklanmaya devam ediyor ve bu da güvenlik ve düzenlemelere uyum konusunda önemli bir artış sağlıyor.

Süreç, teminatın borsa dışında “yansıtılması” yoluyla işliyor; bu da kurumların kripto piyasalarında sermayeyi verimli bir şekilde kullanabilecekleri ve borsa içi varlıklarla ilişkilendirilen karşı taraf risklerinden kaçınabilecekleri anlamına geliyor.

OKX, Dubai düzenlemeli kuruluşu aracılığıyla işlemleri kolaylaştırırken, Standard Chartered ise DIFC’nin çerçevesi altında saklamayı üstleniyor.

Tokenizasyon, bu modelin kilidini açmada önemli bir rol oynar. Geleneksel para piyasası fonlarını blok zinciri tabanlı varlıklara dönüştürerek program, daha hızlı yerleşimlere, daha fazla şeffaflığa ve gerçek zamanlı varlık hareketine olanak tanır.

OKX Başkanı Hong Fang’a göre platform, kurumsal müşterilerin “güvenilir bir ortamda büyük ölçekte ticaret sermayesi dağıtmasına” olanak tanıyacak.

Pilot programa geleneksel finansın önde gelen isimleri katılacak.

Açıklamaya göre, ABD merkezli varlık yönetim şirketi Franklin Templeton, OKX-SCB programı kapsamında sunulacak bir dizi para piyasası fonunun ilki olacak.

Bu arada, küresel yatırım firması Brevan Howard’ın kripto bölümü olan Brevan Howard Digital, pilot programa katılacak ilk kurumlar arasında yer alacak.

Patlayan bir pazarda deneyimli bir oyuncu

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Aynı gün yayınlanan bir raporda, blockchain ödeme firması Ripple, tokenleştirme pazarının önümüzdeki sekiz yıl içinde kurumsal benimseme, düzenleyici netlik ve yeni nesiller arasında artan taleple birlikte 18,9 trilyon dolara yükselebileceğini öngördü.



Standard Chartered, geçen yıl tokenleştirme pazarının 2034 yılına kadar 30,1 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörerek, sektörün uzun vadeli potansiyeline olan güçlü inancını vurguladı.

Pek çok finans kuruluşu bu alanı keşfetmeye yeni başlarken, Standard Chartered yıllardır bu alanda temelleri atıyor.

Banka daha önce Partior ve Zodia Markets gibi blockchain girişimlerini desteklemiş ve birçok pazarda tokenleştirilmiş mevduat ve dijital saklama çözümlerini test etmişti.

Bankacılık grubunun fintech yatırım kolu olan SC Ventures, 2023’ün sonlarında Libeara’yı duyurdu.

FundBridge Capital ile birlikte Singapur’da başlatılan platform, akredite yatırımcılar için tokenleştirilmiş Singapur doları devlet tahvili fonu oluşturulmasına olanak sağlıyor.

Bölgenin önde gelen fon kuruluşlarından China Asset Management Hong Kong, bu yılın Şubat ayında Standard Chartered ile iş birliği yaparak Libeara’da perakende yatırımcıları hedefleyen Asya’nın ilk tokenleştirilmiş para piyasası fonlarından birini çıkardı.

Liberya geçen yıl, tokenleştirilmiş bir ABD hazine fonu olan Delta Wellington Ultra Short Treasury On-Chain Fund’ı piyasaya sürdü.

Standard Chartered, tokenleştirmenin ötesinde, dijital varlık saklama alanında da önemli bir varlık oluşturmuş olup, operasyonları birden fazla yargı alanına yayılmıştır.