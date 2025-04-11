Almanya’nın Avrupa savunmasını ve endüstriyel geleceğini kurtarma planı

Almanya’nın savunma politikası son dört haftada, son kırk yılda olduğundan daha fazla değişti.

Berlin, tarihi bir oylamayla anayasal borç frenini kaldırdı ve ordunun yeniden inşası ve ulusal altyapının elden geçirilmesi için 500 milyar avrodan fazla kamu fonunun kilidini açtı.

Yeni hükümet, asker sayısını artırma, silah üretimini hızlandırma ve otomotiv endüstrisinin savunma amaçlı bazı bölümlerini yeniden düzenleme sözü verdi.

Aynı zamanda Avrupa’nın yeşil hedeflerini canlandırmak ve Avrupa EV üreticilerini desteklemek için elektrikli araç teşviklerini ve endüstriyel teşvikleri ikiye katlıyor.

Almanya ne kadar harcıyor?

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Bundestag, 18 Mart’ta borç frenini kaldıran anayasa değişikliğini onayladı.

Karar, önümüzdeki on yılda 500 milyar avroluk harcamaya olanak sağlıyor ve savunma harcamalarının GSYİH’nın %3,5’ine ulaşması durumunda 100 milyar avro daha harcama yapılması bekleniyor.

Bu fonların bir kısmı demiryolları ve hastaneler için ayrılmış olsa da stratejik odak noktası açıktır: geniş çaplı askeri modernizasyon.

Almanya, 1990’lardan bu yana ordusuna sürekli olarak yetersiz kaynak ayırıyordu.

2024’e gelindiğinde ise 30 yılı aşkın bir aradan sonra ilk kez NATO’nun koyduğu yüzde 2’lik barajı aşmış olacak.

Bundeswehr’de malzeme, teçhizat ve altyapı eksikliği var.

Kışlalar çöküyor. Asker sayıları durgunlaştı. Son parlamento raporu, 2022’de onaylanan 100 milyar avroluk fona rağmen temel operasyonel hazırlığın hala yıllar uzakta olduğunu buldu.

Yeni fonlar artık F127 savaş gemilerinden Eurofighter jetlerine, insansız hava araçlarından uydulara ve füze stoklarına kadar her şeyi hedefliyor.

General Carsten Breuer 100.000 asker daha istiyor ve açıkça askerlik hizmetinin geri dönmesini savunuyor.

Hatta Almanya’nın dört yıl içinde savaşa hazır olması gerektiği uyarısında bulundu.

Savunma Bakanı Boris Pistorius da benzer endişeleri paylaşarak, Rusya’nın tehditleri ve “transatlantik ilişkilerdeki öngörülemezlik”ten bahsetti.

Hırsın kapsamı yeni. Aciliyet de öyle.

Berlin’in kısıtlamasını ne bozdu?

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Almanya’nın 2022’deki orijinal “Zeitenwende”sini tetikledi.

Ancak Donald Trump’ın geri dönmesiyle birlikte bu eksen kayması tam bir yeniden yönelime dönüştü.

Trump, Ukrayna’ya silah sevkiyatını dondurdu, NATO’nun yükümlülüklerini sorguladı ve Avrupa’nın artık ABD korumasını üstlenemeyeceğinin sinyalini verdi.

ABD’deki siyasi liderlerden gelen son açıklamalar, Avrupa’nın artık bir ortak olarak değil, bir yük olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.

Transatlantik ittifakına olan güven çöktü. Son anketler, Batı Avrupa ülkelerinin çoğunun Donald Trump’ı Avrupa barışı için bir tehdit olarak gördüğünü gösterdi.

Bu sayı, Vladimir Putin’e aynı şekilde bakanların sayısına yakın.

Bu çöküş Almanya’ya harekete geçmekten başka seçenek bırakmadı.

Uzun zamandır ABD’nin güvenilmezliği konusunda uyarılarda bulunan ve şimdi savunmayı hem iç hem de Avrupa açısından bir zorunluluk olarak gören Şansölye adayı Friedrich Merz,

Almanya’nın, savaş sonrası pasifizm ve ekonomik bağlarla şekillenen savunma politikası, artık çatışmaya hazırlık ve Avrupa’nın kapısındaki tehditleri caydırma odaklı.

Almanya bunu başarabilir mi?

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Parayı toplamak kolay kısımdı. Zor kısım, o avroları silahlara, altyapıya ve yeteneğe dönüştürmek.

Almanya’nın savunma sektörü iyi bilinen uygulama riskleriyle karşı karşıya. Tedarik yavaş. Projeler yasal incelemelerde tıkanıyor.

İşe alım hedefleri defalarca kaçırılıyor. Bundeswehr’in bugün sadece 181.000 askeri var. Breuer, yedekler dahil 460.000 istiyor.

İnfaz aynı zamanda politik bir meydan okumadır. Sosyal Demokratlar, özellikle sosyal programlarda kesintiler daha olası hale geldikçe, askeri harcamaların ölçeği konusunda bölünmüş durumdalar.

ABD’de 11 Eylül sırasında yaşadığı dönemde şekillenen savunma odaklı SPD lideri Lars Klingbeil’in maliye bakanı olarak görevi devralması bekleniyor.

Kamu maliyesini yönetme konusunda hiçbir deneyimi yok ancak koalisyonun parçalanmasını önlerken yeniden silahlanma, yatırım ve endüstriyel rekabeti dengelemekle görevli.

Endüstriyel taraf da bir o kadar karmaşık olacak. Almanya kullanılmayan otomobil fabrikalarını savunma tesislerine dönüştürmeyi planlıyor.

Ayrıca Volkswagen ve emsallerini, EV geçişi sırasında onları zayıflatabilecek AB emisyon cezalarından korumak istiyor. Ekonomik politika ve ulusal güvenliğin birleşmeye başladığı yer burasıdır.

Bir savunma hikayesinde EV’lerin önemi

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Almanya’nın endüstriyel itibarı hâlâ otomotiv sektörüne dayanıyor.

Bu nedenle koalisyon, elektrikli araç teşvikleri, elektrikli araçlar için vergi indirimleri, hibrit ve hidrojenli kamyonlar için sübvansiyonlar ve şarj altyapısı için ulusal bir hamle konusunda yoğun çaba harcıyor.

Mesaj, savunma ve yeşil büyümenin ulusal dayanıklılık için olmazsa olmaz olduğudur.

Volkswagen şimdiden yanıt veriyor. 2025’in 1. çeyreğinde küresel EV satışları %59 artarken Avrupa teslimatları iki katından fazla arttı.

Almanya’da satılan tüm elektrikli araçların neredeyse yarısı VW Grubu’na ait bir markadan geliyor.

Tesla’nın Avrupa pazarlarının çoğundan çekilmesiyle birlikte Almanya, bölgesel EV söyleminin kontrolünü yeniden ele geçirdi.

Ancak Çin’den hala baskı var. 1. çeyrekte VW’nin Çin’deki EV satışları %37 düşerken, BYD zemin kazanmaya devam ediyor.

Almanya’nın iki yönlü stratejisi burada netleşiyor. Yeniden silahlanma ve yeniden sanayileşme paralel olarak gerçekleşiyor.

Bunlar çatışan hedefler değil. Aynı madalyonun iki yüzü: Almanya’yı ekonomik olarak bağımsız ve stratejik olarak tekrar önemli hale getirmek.

Savunma ekonomisi, tasarımla mı, yoksa tesadüfle mi?

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Tüm bu plan asla büyük bir vizyonun parçası değildi. Bu bir tepkiydi. Dışarıdan gelen terk edilmeye ve içeriden gelen çürümeye karşı hızlı, doğaçlama bir tepkiydi.

Rahatsız edici gerçek şu ki, bu anın gerçekleşmesi için gecikmiş bir değişimi zorlamak için dışarıdan bir şoka ihtiyaç duyulmuş olabilir.

Ve şimdi Almanya, yeniden birleşmeden bu yana yapmadığı bir şeyi yapma şansına sahip: Suçluluk duygusuyla değil, zorunluluktan ötürü liderlik etmek.

Ve bunu yaparken ekonomik dayanıklılık ile askeri caydırıcılığın çatışan gündemler olmadığını kanıtlayabilir.