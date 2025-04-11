Arjantin pesosu vadeli işlemleri, IMF anlaşması ve döviz politikası öncesindeki belirsizlik nedeniyle düştü

Arjantin pesosu vadeli işlemlerinde son günlerde sert düşüşler yaşandı. Bu durum yatırımcıların para biriminin geleceğine ilişkin endişelerinin arttığını gösteriyor.

Reuters’ın haberine göre, piyasa katılımcıları, ülkenin güçlü sermaye kontrolleri, sabit döviz kuru ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile devam eden müzakerelerin damga vurduğu zorlu bir mali ortamda, peso üzerindeki potansiyel etki konusunda endişeli.

Peso vadeli işlemlerindeki keskin düşüş

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Nisan pesosu vadeli kontratları sert düşüş yaşadı ve 9 Nisan’daki dolar karşısında 1.125 seviyesinden Cuma günü yaklaşık 1.180 seviyesine geriledi.

Bu düşüş , IMF’nin Arjantin ile ülkenin azalan rezervlerini desteklemek amacıyla 20 milyar dolarlık yeni bir kredi paketi konusunda personel düzeyinde bir anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından gerçekleşti.

Ancak bu haber, tüccarlarda güven yaratmadı ve şimdi böyle bir anlaşmanın döviz kuru rejimi açısından ne anlama geleceği merak ediliyor.

Raporda, belirsizliğin peso vadeli işlem piyasasını yüksek riskli bir tahmin oyununa dönüştürdüğü belirtiliyor.

Arjantin ekonomisi enflasyon ve bütçe açıklarının ağırlığı altında zorlanırken, yatırımcılar hükümetin mevcut politikalarının tutunup tutunamayacağını veya daha büyük bir devalüasyonun yakın olup olmadığını sorguluyor.

Tarama ve sermaye kontrolleri: etkileri

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Arjantin’in sermaye kontrolleri ve pesonun her ay %1 düşmesine izin veren sabit döviz kuru politikası, olumsuz ticaret koşulları yarattı.

Pesonun değeri sıkı bir şekilde düzenleniyor ve bu da piyasa dalgalanmalarına çok az yer bırakıyor.

Pek çok analist bir tür devalüasyonun yakın olduğuna inanırken, bunun derecesi ve zamanlaması konusunda tartışmalar var.

Hükümet, nisan ayında ani bir devalüasyonun planlarının bir parçası olmadığını belirterek spekülasyonları yatıştırmaya çalıştı.

Farklı tahminler: Pazar bölünmesi

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Peso istikrarsızlığını sürdürürken, Arjantin’in döviz kuru stratejisine ilişkin piyasa görüşleri keskin bir şekilde ayrışıyor.

Bazı gözlemciler bir devalüasyon öngörüyor; bu da IMF müdahalesinin mevcut düzenlemelerde önemli değişiklikler gerektirebileceği anlamına geliyor.

Bazıları ise hükümetin istikrarı koruma sözü göz önüne alındığında bu olasılığın şüpheli olduğunu söylüyor.

Öte yandan, tüccarların bir kesimi, pesonun belirli sınırlar içinde zayıflamasına izin verecek ve sıkı düzenleme ile tam serbestleşme arasında bir orta yol sunacak bir para birimi bandının uygulanmasını bekliyor.

Piyasa katılımcılarının fikir birliğine varamaması, peso vadeli işlemlerinde çalkantılara yol açtı. Bu çalkantı, Cuma günü IMF’nin yeni kredi programına yönelik yönetim kurulu onayının beklenmesiyle daha da kötüleşti.

Hafta başında büyük bir düşüş yaşanmasına rağmen peso vadeli işlemleri, perşembe günü yaşanan ciddi düşüşün ardından hafif bir toparlanma yaşadı ve bu durum piyasadaki oynaklığı ortaya koydu.

Durum geliştikçe, Arjantin merkezli takas ve takas ajansı Cohen’in de aralarında bulunduğu piyasa gözlemcileri, IMF anlaşması ve hükümetin döviz kuru kararları etrafındaki gelişmeleri yakından izliyor.

Genel olarak, Arjantin pesosu vadeli işlemlerinde son dönemde görülen oynaklık, ülkenin daha geniş ekonomik endişelerini yansıtıyor.

Yatırımcılar sermaye düzenlemeleri, hükümet politikaları ve dış finansal desteklerden oluşan karmaşık bir ağda dolaşırken, tahminler belirsizliğini koruyor.

IMF anlaşmasının masada olması ve Cumhurbaşkanı Milei’nin değişim için baskı yapması nedeniyle, pesonun gelecekteki seyri belirsiz olduğundan paydaşların dikkatli olması gerekiyor.