Bitcoin staking Babylon Genesis Network’ün yayına girmesiyle BABY fiyat tahmini

Babylon’un yerel token’ı olan BABY, yakın zamanda yapılan airdrop ve Babylon Genesis Network’ün lansmanının ardından potansiyel büyümeye hazırlanıyor.

Ağın Bitcoin staking’e yönelik yenilikçi yaklaşımı önemli bir ilgi uyandırdı ve stratejik ortaklıklar ve sağlam token ekonomisiyle desteklenen hızlı benimsenme, BABY’nin fiyatını Nisan ayı sonuna kadar 0,2 doların üzerine çıkarabilir.

Babylon Genesis Network’ün lansmanı

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Babylon Genesis Ağı, 10 Nisan 2025’te 1. Katman blok zinciri olarak başlatıldı.

Babylon Genesis, Bitcoin’in güvenliğini Hisse İspatı (PoS) esnekliğiyle birleştiriyor.

Bu benzersiz çerçeve, Bitcoin sahiplerinin doğrudan zincir üzerinde stake yapmalarına olanak tanır.

BABY token’ı, işlem ücretleri ve stake ödüllerindeki rolüyle ekosistem katılımını destekleyen bir yönetim ve fayda token’ı görevi görür.

Babylon Genesis lansmanının ardından BABY’nin fiyatı, airdrop satışlarıyla 0,07203 dolara düşmeden önce Binance’de 0,153 dolara fırladı.

Ancak boğaların kontrolü ele geçirmesiyle fiyat baskıya hazırlandığı esnada 0,0914 dolara kadar toparlandı.

Bu oynaklık, tipik Token Oluşturma Etkinliği (TGE) sonrası dinamikleri yansıtıyor ve toparlanma, yenilenen yatırımcı güveninin sinyalini veriyor.

Babylon airdrop’u 600 milyon BABY token’ı dağıttı

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Babylon airdrop’u, toplam 10 milyarlık arzın %6’sını temsil eden 600 milyon BABY token’ı erken dönem staker’ları ve NFT sahiplerini hedef alarak dağıttı.

Özellikle, herhangi bir transfer kısıtlaması uygulanmaması, bazı alıcıların varlıklarını hemen satmasıyla anında ticaret yapılmasına olanak tanıyarak son dönemdeki fiyat düşüşüne katkıda bulundu.

Diğer katılımcılar ise token’ları stake ederek ağ güvenliğini desteklediler.

Airdrop’un ardından 21 milyon dolarlık bir Bitcoin hisse senedi çıkarma etkinliği düzenlendi ve bu durum piyasa güvenine ilişkin endişeleri artırdı. Eleştirmenler, içeridekilere yapılan tahsisin %66 olduğunu belirtti.

Ancak riskleri azaltmak için VC’ler ve danışmanlar için bir yıllık 1 kilitlenme gibi güvenceler de mevcuttur.

Kilitli tokenlar stake edilemez, bu da dumping’i engeller.

Babylon Genesis Network’te patlayıcı bir benimseme görülüyor

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Airdrop’un ardından BABY fiyatı, kısmen ikili staking modeli sayesinde Babylon Genesis Network’ün hızla benimsenmesiyle desteklenerek yükseldi.

Bitcoin (BTC) ve Babylon (BABY) token sahipleri, coin’lerini stake edebilir ve iş birliği yaparak ödüller kazanabilirler.

BTC staker’ları varlığın tam kontrolünü elinde tutarken, BABY staker’ları işlemleri güvence altına alarak doğrulayıcılara yetki devreder.

Ağ, yıllık %8 enflasyon oranıyla işlem yapıyor ve Bitcoin stake etme karşılığında %4 ödül sunuyor.

Ayrıca Babylon’un zaman damgası protokolü, çift harcama saldırılarını önlerken, veri kullanılabilirliği protokolü de kesintisiz işlemleri garanti altına alıyor.

Bu özellikler PoS blok zincirlerini Bitcoin’in sağlamlığıyla güçlendiriyor.

DefiLlama’ya göre, basın saatinde ağın Bitcoin staking protokolü 4,068 milyar dolarlık TVL’ye ulaşarak güçlü kullanıcı benimsenmesini vurguladı.

Stratejik ortaklıklar Babylon’un büyüme potansiyelini artırdı ve Anchorage Digital ilk günden itibaren ağa entegre oldu.

Ardından Axelar Network entegrasyonu gerçekleştirildi ve BABY 70’ten fazla blok zincirine bağlanarak birlikte çalışabilirlik artırıldı.

Ayrıca, hızlı varlık transferlerine olanak sağlamak için IBC Eureka’nın Ethereum köprüsü de başlatıldı ve Bitcoin LST sahipleri artık fonlarını saniyeler içinde Babylon’un ana ağına aktarabilecek.

Bu zincirler arası yetenek, BABY’yi DeFi benimsenmesine uygun hale getiriyor.

Babylon Genesis’in, Cosmos Hub ve Bedrock gibi şirketlerle ortaklık kurmasının yanı sıra Paradigm ve Polychain Capital’den 88 milyon dolar yatırım aldığı da dikkat çekti.

Bu ittifaklar Babylon’un ekosistemini genişletir. BABY’nin faydasını ve talebini artırabilirler.

Babylon fiyatının bundan sonraki adımı ne olacak?

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0,2 dolarlık fiyat hedefi, Babylon Genesis Network’ün benimsenmeye devam etmesine bağlı.

Anchorage’ın staking aktivasyonu TVL’yi daha da artırabilir, Axelar ve IBC Eureka DeFi kullanıcılarını çekebilir ve topluluk yönetimi staking sonrası güveni yeniden inşa edebilir ve bu da Babylon fiyatına yönelik yükseliş eğilimini destekleyebilir.

Ancak, özellikle içeriden gelen yoğun tahsisat nedeniyle, kilitleme dönemine rağmen endişe kaynağı olmaya devam eden BABY’nin gidişatı üzerinde riskler beliriyor.