JD.com ve Freshippo, ABD-Çin tarife savaşının ortasında zor durumda olan Çinli ihracatçıların iç pazara yönelmesini desteklemek için harekete geçti

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı her iki ülkenin de birbirlerinin ithalatlarına baş döndürücü düzeyde yüksek tarifeler koymasıyla yoğunlaşırken, Çinli e-ticaret şirketleri ülkenin ihracatçılarının iç pazara erişebilmesine yardımcı olmak için harekete geçiyor.

Çin’in e-ticaret devi JD.com, Cuma günü yaptığı açıklamada, Çinli üreticilerin yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle yerel ihracatçıların yerel pazarlara yönelmesine yardımcı olmak için 200 milyar yuan (27,35 milyar dolar) tutarında bir fon kuracağını duyurdu.

Pekin, Washington’un son tarife artışlarına, Cuma günü ABD ithalatına uyguladığı vergileri %125’e çıkararak misilleme yaptı.

Bu tırmanış, Başkan Donald Trump’ın Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerini bugüne kadarki en yüksek oran olan %145’e çıkarma kararının ardından gerçekleşti.

JD.com, yüksek kaliteli ürünleri tedarik etmek üzere personeli doğrudan Çinli dış ticaret şirketlerine göndermeyi planladığını duyurdu.

Şirket ayrıca bu ürünleri sergilemek için platformunda özel bir bölüm oluşturacak ve yerel tüketiciler arasında görünürlüklerini artırmak için trafik ve pazarlama kaynakları sağlamayı vaat ediyor.

Alibaba’nın Freshippo’su platformunda ihracatçılar için özel bir bölge oluşturacak

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Alibaba’nın yerel olarak Hema olarak bilinen süpermarket zinciri Freshippo da, ticaret savaşının çapraz ateşinde kalan Çinli ihracatçıları desteklemek için benzer önlemler aldığını duyurdu.

Perakendeci, platformunda yalnızca ihracata yönelik şirketlerin ürünlerine özel bir uzmanlık alanı kuracağını duyurdu.

Freshippo ayrıca bu işletmeler için kayıt sürecini basitleştirme ve onlara depolama altyapısına erişim hakkı verme sözü vererek, iç pazara girişlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

Bu programlar, azalan yurtdışı talebinden kaynaklanan kayıpların bir kısmını telafi etmeye yardımcı olabilirken, analistler ivme kaybeden bir ekonomide ihracatçıların sert bir rekabetle karşılaşacağı konusunda uyarıyor.

İç talep, aşırı arzı absorbe etmekte zorlanıyor

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Çin’in ihracat motorunu iç tüketicilere yönlendirme çabaları, içerideki harcamaların sürekli zayıf olması nedeniyle engelleniyor.

Perşembe günü açıklanan yeni veriler tüketici fiyat enflasyonunda bir düşüş daha olduğunu göstererek, Pekin’in talebi canlandırma konusunda karşılaştığı zorlukların altını çizdi.

Amerikan Girişim Enstitüsü’nden kıdemli uzman Derek Scissors, “Çin iç pazarı mevcut arzı, hatta ek miktarları bile karşılayamıyor” uyarısında bulundu.

Pekin’in ABD’ye tavizler teklif etmek, fazla malları diğer ülkelere aktarmak, zor durumda olan firmalara sübvansiyon sağlamak veya verimsiz işletmelerin çökmesine izin vermek gibi bilindik taktiklere başvurabileceğini öne sürdü.

İşleri daha da karmaşık hale getiren şey ise, Goldman Sachs’ın Perşembe günü Çin’in GSYİH büyüme tahminini küresel ekonomik olumsuzluklar ve ABD ile derinleşen ticaret anlaşmazlığının ikili baskısına işaret ederek %4’e düşürmesi oldu.

Çin’in GSYİH’sinin yaklaşık yüzde 3’ünü ABD’ye yapılan ihracat oluşturuyor olsa da, Goldman analistleri bu ihracatın 10 ila 20 milyon Çinli istihdamına bağlı olduğunu tahmin ediyor ve bu durum Pekin için riskleri artırıyor.

Pekin, pazarı genişletmek için ABD dışındaki ortaklarla bağları derinleştirmeyi hedefliyor

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Çin Ticaret Bakanlığı, bu hafta iç tüketimi artırmayı amaçlayan önlemleri görüşmek üzere büyük iş dünyası derneklerini bir araya getirdiğini doğruladı.

Bu arada, politika yapıcıların birkaç gün içinde, ev aletleri için mevcut takas planı kapsamındaki genişletilmiş sübvansiyonlar da dahil olmak üzere yeni teşvikler sunması bekleniyor.

Uluslararası alanda ise Çinli şirketler giderek daha fazla başka pazarlara odaklanıyor.

Örneğin tekstil firmaları üretimi Güneydoğu Asya ve ötesine taşıyor.

Green Willow Textile’den Zhao, CNBC’ye verdiği demeçte, “Bu yıl ABD pazarına olan bağımlılığımızı azaltmak için Güneydoğu Asya, Latin Amerika, Orta Doğu ve Avrupa’daki müşterilerimizi geliştiriyoruz” dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bölgesel ekonomik bağları derinleştirmek amacıyla önümüzdeki hafta Vietnam, Malezya ve Kamboçya’yı ziyaret edecek.

Çin gümrük verilerine göre, Güneydoğu Asya ile ticaret 2019’dan bu yana artış göstererek Çin’in en büyük ticaret ortağı haline geldi, bunu Avrupa Birliği ve ABD takip ediyor.