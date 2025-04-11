$S fiyat görünümü: Sonic, Sui ve Aptos’tan daha hızlı 1 milyar dolarlık TVL kilometre taşına ulaştı

Kripto paralar, Trump’ın ticaret savaşı da dahil olmak üzere makroekonomik gelişmelerin riskli varlıklara olan iştahı azaltmasıyla son seanslarda zorlandı.

Ancak Sonic, istikrarlı toplam değer kilitlemeli (TVL) büyümesiyle düşüş eğilimlerine meydan okudu.

Sonic’in TVL’si Nisan ayında 1 milyar doları aştı (veriler DeFiLlama’dan alınmıştır) ve 2025’e kadar olan dönemde muazzam bir büyümeyi yansıtıyor.

Bu sayede, sırasıyla 1 milyar dolarlık TVL sınırını aşmaları 505 ve 709 gün süren yerleşik projeler Sui ve Aptos’u geride bıraktı.

Source – Decentralized

TVL’deki büyük artış, yatırımcıların Sonic projesine olan ilgisinin yoğun olduğunu gösteriyor.

Ayrıca bu, varlığın gelecekteki potansiyeline olan güveni ve inancı göstermektedir.

Bu gelişmeler, tarihi çıkışlara hazır görünen yerel kripto para $S’e dikkat çekti.

Fantom, ölçeklenebilirliği, kullanıcı deneyimini ve güvenliği iyileştirmek amacıyla 2024’ün sonlarında Sonic markasına geçme planlarını doğruladı.

Sonic’in düşüş piyasalarındaki hızlı büyümesi

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Çoğu DeFi ekosistemi, uzun süreli düşüş eğilimi nedeniyle azalan faaliyetlerle mücadele ederken, Sonic Labs öne çıktı.

Projenin EVM uyumluluğu, geliştirici dostu ücretleri ve hızlı işlemleri, son birkaç ayda istikrarlı bir büyümeyi garantiledi.

Sonic’in etkileyici özellikleri, piyasadaki büyük durgunluklara rağmen büyük nakit akışları çekmesini sağladı ve şirketin TVL’sini yaklaşık iki ayda 1 milyar doların üzerine çıkardı.

Alchemy Pay ortaklığı da dahil olmak üzere stratejik iş birlikleri Sonic’i ayakta tutuyor.

Piyasa belirsizliğine rağmen Sonic teknolojisine olan güvenin hızla artması, bu teknolojinin benimsenmesinin bir göstergesi.

$S fiyat görünümü

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Sonic’in yerel kripto parası, son 24 saatte %3’ün üzerinde bir artışın ardından 0,4786 dolardan işlem görüyor.

Chart by CoinMarketCap.

Altcoin, alıcıların yeniden canlanmasıyla birlikte değişen eğilimleri yansıtıyor ve potansiyel çıkışlara işaret ediyor.

Sonic’in genişleyen ekosistemi $S’nin uzun vadeli büyümesini destekliyor.

Düşük ücretleri, EVM uyumluluğu ve yüksek verimi, Solana ve Ethereum gibi platformları kullanan kişiler için onu kazançlı bir seçenek haline getiriyor.

Artan TVL, geliştiricilerin Sonic’e geçtiğini gösteriyor.

Bu tür göçler $S’in staking ve gas ücreti faydasını artıracaktır.

Ayrıca Sonic, piyasadaki genel zayıflığa rağmen dayanıklılık gösteriyor.

Sermayenin önde gelen DeFi ekosistemlerine girmesiyle birlikte $S, geniş tabanlı dalgalanmaların ardından hızlı yükselişlere tanık olabilir.

Ayrıca, yatırımcılar ve tüccarlar genellikle hızlı benimsenen ve sağlam temellere sahip varlıkları tercih ederler.

Etkileyici TVL büyümesi, FOMO’nun altcoinin performansını artırmasını tetikleyebilir.

Bu faktörler Sonic’in yakın zamanda büyük bir çıkış yakalayacağını gösteriyor.

Ancak meraklılar, beklenen fiyat artışını geciktirebilecek potansiyel unsurlara karşı dikkatli olmalı.

$S fiyatı, etkileyici toplam değer artışına rağmen zayıflık gösteriyor.

Azalan işlem hacmi, altcoinlere olan ilginin azaldığını gösteriyor.

Bazı katılımcılar, çıkış teyitlerine kadar temkinli kalabilir.

Ayrıca varlık yöneticisi Grayscale’in yakın zamanda Sonic’i güncellenen izleme listesinden çıkarması, varlığın kurumsal çekiciliği hakkında tartışmaları tetikledi.

Ayrıca Sonic’in Polygon, Solana ve Arbitrum gibi rakiplerini tahtından indirip DeFi alanına hakim olabilmesi için sürekli inovasyona ihtiyacı var.

Sonic’in benzersiz işlevleri ve teknolojisi rekabet gücünü artırıyor.

Bununla birlikte, projenin gelişen pazarda ayakta kalabilmesi için yatırımcı güvenini ve istikrarlı sermaye girişlerini koruması gerekiyor.

Bu arada, hakim ekosistem görünümü Sonic ve yerel kripto parası $S için yükseliş eğilimi gösteriyor.