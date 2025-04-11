Donald Trump’ın gümrük vergilerini askıya alma kararını doğrulamasının ardından dijital varlıklarda önemli toparlanmalar kaydedildi.

Çoğu varlık, rahatlama rallilerinin ardından direnç gösterirken, Helium (HNT) son 24 saatte kazanımlarını sürdürdü.

HNT, 24 saatlik en düşük seviyesi olan 2,59 dolardan 3,04 dolara fırlayarak %17,37 oranında fiyat artışı kaydetti.

Önemli yükseliş trendleri, Helium Network’ün geliştiricisi Noval Labs’ın önemli bir hukuki zafer elde etmesinin ardından ortaya çıktı.

Helium’un son blog yazısına göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Helium ekosistem token’ları HNT, MOBILE ve IOT’nin menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğine dair iddiaları resmen kapattı.

Duyuru Helium’un hislerini güçlendirirken, teknik bir çıkış HNT’nin kısa vadeli performansı hakkında tartışmaları tetikledi.

SEC, Helium Network’e karşı açılan davayı sonlandırdı

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Kripto ve merkezi olmayan kablosuz girişimler için büyük bir zaferle SEC, Nova Labs’ın lisanssız menkul kıymetler sattığı iddiasıyla açılan davayı sonlandırdı.

Davanın resmen kapanmasıyla birlikte düzenleyici kurum artık HNT, MOBİL ve IoT token’larını menkul kıymet olarak değerlendirmeyecek.

Bu, Helyum sıcak noktalarının ve varlık dağıtımının artık yasal olduğu anlamına geliyor.

Bu işten çıkarma, Helium’un token benimsenmesini ve ekosistem genişlemesini engelleyen düzenleyici zorlukları hafifletti.

Ayrıca karar, Trump yönetimi altında değişen düzenleyici ortamın da altını çiziyor.

Helium ekibi şunları söyledi:

SEC’deki yeni liderliğin nihayet netlik sağladığını ve yeniliğin gerçekten gelişebileceği yeni bir dönemi dört gözle beklediğimizi umuyoruz. Bu bölüm nihayet kapandığına göre, Helium ve topluluk artık tam bir güvenle ilerleyebilir, merkezi olmayan kablosuz ve kripto destekli altyapıda benimsemeyi ve gerçek dünya yeniliğini hızlandırabilir.

HNT fiyat tahmini

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HNT/USD duyurunun ardından hızlı bir fiyat sıçraması gördü ve 2,59 dolardan 3,04 dolara fırladı.

Bu, altcoin’in son dip seviyelerinden önemli bir toparlanmayı temsil ediyor ve SEC’in hamlesinin ardından projede iyimserlik olduğunu gösteriyor.

HNT günlük zirvelerinden hafif bir geri çekilmenin ardından 2,92 dolardan el değiştiriyor.

Chart by Coinmarketcap

Artan 24 saatlik işlem hacmi, yatırımcıların token’a olan ilgisinin yenilendiğini gösteriyor.

Yükseliş yönlü fiyat hareketleri arasında AgentXBT, HNT’nin fiyat hareketlerinde dikkat edilmesi gereken önemli seviyeleri vurguladı.

Analist, Helium’un yükseliş eğilimini kurumsal oyuncuların artan satın alma baskısıyla destekledi.

Günlük grafikte HNT’nin son toparlanmasının 2,60 – 2,70 dolar seviyesindeki kritik destek bariyerinde gerçekleştiği görülüyor.

2,99 dolar desteğinin geri kazanılması, 3,0 dolar seviyesinin üzerinde belirleyici bir kapanışa destek olabilir.

Böyle bir hareket daha fazla alıcıyı çekerek 3.27$, 3.39$ ve 3.48$ gibi daha yüksek hedeflere giden yolu açacaktır.

Source – AgentXBT on X

Bu, HNT’nin mevcut 2,92 dolarlık fiyatına göre yaklaşık %20’lik bir artış anlamına geliyor.

Ancak meraklılar, beklenen yükselişe yönelik olası zorluklara karşı dikkatli olmalı.

Kısa vadeli göstergeler iyimser sinyaller verirken, HNT hayati önem taşıyan 200 günlük MA’nın altında işlem görüyor ve bu durum uzun vadeli trendlerde ayı hakimiyetini teyit ediyor.

Ayrıca, Helium’un gidişatını şekillendirmek için geniş piyasa duyarlılığı hayati önem taşıyor.

Kripto paralar son toparlanmanın ardından kararsız görünüyor; Bitcoin 80 bin dolar ile 82 bin dolar arasında sıkışmış görünüyor.

HNT’nin toparlanma sürecini uzatması için 2,99$ ve 3,27$ seviyelerini kırıp bu seviyelere tutunması gerekiyor.

Bunu başaramamak, token’ın 2,84$ ve 2,70$’daki destek bariyerini revize etmesine neden olabilir.

2,60 dolar kayıp, Helium’un yakın vadede beklenen yükselişini erteleyecektir.