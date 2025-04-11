Suudi Arabistan’ın Çin’e yönelik ham petrol ihracatının mayıs ayında bir önceki aya kıyasla önemli oranda artması bekleniyor.

Reuters’ın haberine göre, arzdaki bu artış, Çinli alıcıların ilgisini çeken Krallık tarafından uygulanan önemli bir fiyat indirimine bağlanıyor.

Fiyat indirimi, Suudi ham petrolünün Çin pazarındaki rekabet gücünü artırdı, siparişlerin artmasına ve buna bağlı olarak ihracatın artmasına yol açtı.

Bu gelişme, fiyat ayarlamalarının küresel petrol piyasasının dinamikleri üzerindeki önemli etkisinin yanı sıra, Suudi Arabistan ile Çin arasında enerji sektöründe devam eden ilişkiyi de gözler önüne seriyor.

Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco, Mayıs ayında Çin’e yaptığı petrol sevkiyatını önemli ölçüde artırıyor.

Mayıs sevkiyatları

Copy link to section

Raporda, şirketin Çinli rafinerilere yaklaşık 48 milyon varil petrol teslim edeceği belirtilirken, bu rakamın nisan ayında sevk edilen 35,5 milyon varile göre önemli bir artış olduğu ifade edildi.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin’dir, onu ABD ve Hindistan takip etmektedir.

Son veriler, Aramco’nun yılbaşından bu yana Çin’e yaptığı yatırımı ilk kez artırdığını gösteriyor.

Dağıtım stratejisindeki bu değişiklik, Aramco’nun önceliklerinde bir değişime işaret ediyor olabilir veya Çin’deki değişen piyasa koşullarına bir yanıt olabilir.

Birçok Çinli petrol şirketi, mayıs ayında Suudi Arabistan’dan ham petrol ithalatını artırmayı planlıyor.

Bu şirketler arasında devlete ait Sinopec, China National Offshore Oil Corp ve özel rafineri şirketi Shenghong Petrochemical yer alıyor.

Fiyat indirimi

Copy link to section

Suudi Aramco, Pazar günü amiral gemisi Arab Light ham petrolünün Mayıs ayı resmi satış fiyatında (OSP) keskin bir düşüş duyurdu.

Yeni OSP, Umman ve Dubai ham petrol fiyatlarının ortalamasının varil başına 1,20 dolar üzerinde belirlendi ve bu, Nisan OSP’sine göre 2,30 dolarlık önemli bir düşüşü ifade ediyor.

Arab Light’ın Umman ve Dubai fiyatlarına kıyasla primi dört ayın en düşük seviyesine ulaştı.

Mevcut prim aynı zamanda son dört yılın en düşük seviyesine yaklaşıyor ve bu da Umman ve Dubai’deki fiyatıyla karşılaştırıldığında ilişkili ek değerde önemli bir düşüş olduğunu gösteriyor.

Çıktı artışı

Copy link to section

Aramco’nun bu hamlesi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin mayıs ayında ham petrol üretimini önemli ölçüde artırma kararıyla aynı zamana denk geliyor.

Geçtiğimiz hafta sürpriz bir hamleyle, Suudi Arabistan ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu OPEC+’nın sekiz üyesi, Mayıs ayında üretimi günlük 411.000 varil artırma konusunda anlaştı.

Bu, günde 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerini geri alma planının bir parçasıdır. Geri alma, sekiz üyenin petrol üretimini günde 135.000 varil artırmasının beklendiği Nisan ayından itibaren başlayacaktır.

Piyasa OPEC’in Mayıs ayında da benzer bir artış duyurmasını bekliyordu. Ancak, bu yüklü miktar ham petrol fiyatlarını etkileyerek onları dört yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine çekti.

Sonuç olarak, Suudi Aramco da ham petrol fiyatlarını düşürdü, bu da Asya’da, özellikle Çin’de olası bir talep düşüşüne işaret etti. Çin, ABD ile hararetli bir ticaret savaşı içinde ve bunun ülkedeki yakıt talebini ileride zayıflatması bekleniyor.

Suudi Arabistan, Rusya’nın ardından Çin’e ham petrol tedarik eden ikinci büyük ülke konumunda.