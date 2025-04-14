Apple, daha düşük işçilik maliyetleri nedeniyle iPhone’u Çin’de üretmiyor: Tim Cook gerçek nedeni açıklıyor

Teknoloji şirketleri üretim için Çin’i tercih ediyor çünkü burada işçilik maliyetleri daha düşük.

Bu, yaygın bir anlayış ya da belki de Apple’ın (NASDAQ: AAPL) CEO’su Tim Cook’un deyimiyle bir “yanlış anlama”.

Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, “Çin, yıllar önce düşük işgücü maliyetine sahip ülke olmaktan çıktı” demişti.

Bununla birlikte çokuluslu şirket, amiral gemisi akıllı telefonlarının yaklaşık %90’ını Çin’de üretmeye devam ediyor.

Peki, düşük maliyetten kaynaklanmıyorsa, AAPL’yi yıllardır iPhone üretiminde dünyanın ikinci büyük ekonomisine sürükleyen şey nedir?

Apple iPhone üretiminde neden Çin’e güveniyor?

Copy link to section

Apple’ın iPhone üretiminde Çin’e güvenmesinin başlıca nedeni, tek bir yerde çok sayıda kalifiye çalışanın bulunmasıdır.

Bir iPhone üretmek, gelişmiş araçları kullanma ve hassasiyet ve son teknoloji teknikler gerektiren malzemelerle çalışma konusunda olağanüstü bir uzmanlık gerektirir.

Apple CEO’su Tim Cook’a göre Pekin tam da bunu sunuyor.

ABD’de takım mühendisleriyle bir toplantı düzenleseniz, odayı doldurabileceğimizden emin değilim. Çin’de birden fazla futbol sahasını doldurabilirsiniz. Çin’deki mesleki uzmanlık çok derindir.

Cook’un açıklamaları, ABD’nin küresel üretim merkezi olarak Çin’in yerini alma yeteneğini sorgulatıyor. Bu, Trump yönetiminin 2025’te talep ettiği bir şey.

AAPL yakın zamanda Beyaz Saray’dan bir erteleme aldı

Copy link to section

Apple hisseleri, ABD Başkanı Trump’ın akıllı telefonları, bilgisayarları ve diğer elektronik cihazları agresif gümrük vergilerinden muaf tutmayı kabul etmesinin ardından bu sabah yeşil renkte açıldı.

Duyuru, iPhone üretiminde Çin’e büyük ölçüde bağımlı olan AAPL’ye geçici bir rahatlama sağlıyor.

Başkan fikrini değiştirmeseydi, daha yüksek gümrük vergileri iPhone’un fiyatını artıracaktı.

Hatta amiral gemisi akıllı telefonun ABD’de üretilmesi durumunda fiyatının 3.500 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Ancak bugünkü artışa rağmen AAPL hissesi, yazının yazıldığı tarihteki yılbaşından bu yana en yüksek seviyesine göre yaklaşık %20 düştü.

Mevcut seviyelerde Apple hissesi sahibi olmaya değer mi?

Copy link to section

Gümrük vergilerindeki öfke patlamaları ve sonrasında ortaya çıkan ticaret savaşının Apple için ne anlama gelebileceği, UBS analisti David Vogt’un iPhone üreticisine tamamen sırt çevirmesini sağlayamadı.

Vogt, AAPL hisselerini “nötr” olarak derecelendiriyor. Ancak, bugün bir araştırma notunda teknoloji hissesi için 236 dolarlık fiyat hedefini yineledi ve mevcut seviyelerden yaklaşık %15’lik potansiyel bir artışa işaret etti.

UBS analistine göre, teknoloji ithalatına uygulanan gümrük vergilerinin geçici olarak düşürülmesi ve şirketin %46,5’lik brüt kar marjı da dahil olmak üzere güçlü mali yapısı, değişen ticaret ortamından bir miktar korunma sağlıyor.

Apple hissesi ayrıca yazının yazıldığı tarihte %0,49’luk bir temettü getirisi ödüyor, bu da mevcut seviyelerde sahip olmayı biraz daha cazip kılıyor.