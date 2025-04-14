Apple, ABD tarife ertelemesinin tedarik zincirini yeniden düzenlemek için zaman kazandırmasıyla toparlanıyor; analistler fiyat hedeflerini yeniden ayarlıyor

Apple ve diğer büyük ABD elektronik hisseleri, hükümetin Çin ithalatına yönelik yeni tarifelerden geçici muafiyet vermesinin ardından pazartesi günü sert bir şekilde yükseldi.

Apple’ın piyasa öncesi işlemlerde %5,86 yükseldiği görüldü. Diğer donanım üreticileri de fayda sağladı, Dell Technologies %6,26, Super Micro Computer %5,2 ve HP Inc. %4 yükseldi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma ajansı Cuma günü yaptığı açıklamada, devam eden fentanil operasyonuyla bağlantılı olarak uygulanan %20’lik özel vergi hariç olmak üzere akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve diğer elektronik ürünlere yeni tarifelerden muafiyet verileceğini duyurdu.

Equita analisti Alberto Gegra, “En kötü senaryonun ortadan kalkması, en azından geçici olarak sektör için bir destek unsurudur” dedi.

Muafiyetin, Çin ile ilgili tarifelerin yüzde 100’ü aşması halinde bazılarının korktuğu gibi, tedariklerin neredeyse tamamen bloke edilmesi olasılığını ortadan kaldırdığını kaydetti.

Yatırımcılar devam eden riskleri göz ardı ederken Apple’ın en çok faydalanan şirket olduğu görülüyor

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Olumlu haberlere rağmen riskler devam ediyor.

Hafta sonu hem yönetim yetkilileri hem de Başkan Donald Trump, yarı iletkenlere yönelik daha kapsamlı bir soruşturmanın parçası olarak teknoloji ürünlerinin hala hedefli tarifelerle karşı karşıya kalabileceğini yineledi.

Ancak analistler ve yatırımcılar, bu tür vergilerin, bazıları yüzde 145’e kadar ulaşan Çin ithalatına uygulanan genel vergilerden daha az sert olacağına bahse giriyor.

Teknoloji devleri arasında Apple’ın bu ertelemeden en çok kazançlı çıkacak gibi göründüğü belirtiliyor.

Ürünlerinin büyük çoğunluğunu Çin’de monte eden, ayrıca Hindistan ve Vietnam’daki üretimini artıran şirket, tedarik zincirindeki güvenlik açıkları nedeniyle yoğun incelemeye tabi tutuluyor.

Tahminlere göre iPhone’ların yüzde 80 ila 90’ı hâlâ Çin’de üretiliyor.

Wedbush Securities’de uzun süredir Apple analistliği yapan Dan Ives, geçici rahatlamanın Apple’a operasyonlarını yeniden ayarlamak için kritik bir zaman sağladığını söyledi.

Ives, “Apple’ın gümrük vergisi bileşeni için tedarik zincirini planlamak için 1-2 ayı var. iPhone üretiminin genişletilmesi için en büyük odak noktası muhtemelen Hindistan olacak” dedi.

Ayrıca, Apple’ın bu nefes alma alanının, ABD’li tüketicilere ani fiyat artışlarını hemen yansıtmasını önleyeceğini belirtti.

Ives’e göre, taban tarife ile 232. Bölüm tarifelerinin birleşimi yakın vadede “bir nebze yönetilebilir bir seviyeye” düşecek ve bu da Apple’a gelecekteki ayarlamaları planlama olanağı sağlayacak.

“Apple, tedarik zincirindeki etkinin bir kısmını absorbe ederken, maliyetlerin bir kısmını ABD’li tüketicilere yansıtarak daha net bir yol çizebilir” diye ekledi.

Kazanç görünümü Çin görüşmelerine bağlı, ancak uzun vadeli hikaye bozulmadı

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Ives, geleceğe bakıldığında, talebin azalması ve daha yüksek üretim maliyetleri nedeniyle Apple’ın kazançlarının 2025 ve 2026’da baz senaryoda yaklaşık %10 düşebileceğini öngörüyor.

En kötü senaryoda ise Çin ile müzakereler tıkanır ve tarifeler aylarca sürerse, kazançlardaki düşüş yüzde 15 ila 20 arasına kadar çıkabilir.

Ancak iyimserliğe yer var. Ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedilirse ve yaza kadar gerginlikler azalırsa, Ives etkinin daha mütevazı bir %2 ila %5’e sınırlanabileceğine inanıyor.

Apple hissesi için 250 dolarlık hedef fiyatla Outperform notunu korudu ve şirketin uzun vadeli beklentilerine olan güvenini vurguladı.

Ives, şirketin 1,5 milyar iPhone kullanıcısı, 2,4 milyar iOS cihazı kurulu tabanı ve hızla büyüyen hizmetler bölümünü şirketin en güçlü yönleri olarak göstererek, “Apple’ın uzun vadeli hikayesine dair iyimserliğimizi sürdürüyoruz” dedi.

“Yatırımcıların önümüzdeki üç ayın ötesine bakmaları ve Çin cephesinde ilerleme kaydedileceğini varsaymaları gerekiyor.”

Analistler Apple için fiyat hedeflerini ayarlıyor

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Apple kısa vadede bir miktar rahatlama sağlasa da belirsizlik hala devam ediyor.

“Apple yakın vadede rahatlamış olsa da belirsizlik devam ediyor. Sonunda, bahsimiz hala Apple ve Tim Cook’a -ki onlar hala Trump yönetimiyle olan 4 yıllık 500 milyar dolarlık ABD harcama garantilerini, gümrük vergilerini tamamen ödemekten kurtulmak için artırmaları gerekebilir,” diye yazdı Melius Research analisti Ben Reitzes Pazartesi günü bir araştırma notunda.

Reitzes, Apple hisseleri için 226 dolarlık fiyat hedefiyle Satın Alma notunu korudu.

Citi Research analisti Atif Malik de benzer bir ton kullanarak, tarife muafiyetinin ardından Apple hisselerinin yükselmeye hazır olduğunu söyledi ancak “Apple ürünleri zayıf makro ortamdan muaf değil” uyarısında bulundu.

Malik, hisseler için 245 dolarlık hedef fiyatla Satın Alma notunu korudu.

KeyBanc Capital Markets analisti Brandon Nispel, Cuma günkü duyuruyu Apple için “muhtemelen en iyi senaryo” olarak nitelendirdi ve daha önce belirlediği 170 dolarlık düşüş hedefine ulaşılmasının pek olası olmadığını belirtti.

Pazartesi günü yayınladığı bir notta Apple hisselerini “düşük ağırlık”tan “sektör ağırlığı”na yükselten Nispel, Apple’ın yapay zeka alanındaki yavaş ilerlemesinin ve tüketici harcamalarındaki zayıflığın zorluklar yaratmaya devam ettiğini ve teknoloji devinin yılbaşından bu yana yaşadığı düşüşten “tam olarak kurtulamadığını” söyledi.

Ayrıca, ABD Adalet Bakanlığı’nın Google’a karşı açtığı antitröst davasıyla ilgili endişelere de değindi; bu dava, Apple’ın Safari tarayıcısı üzerinden elde ettiği arama gelirlerinden yılda yaklaşık 20 milyar dolar kazandığı tahmin ediliyor.

“Bununla birlikte, artan bir ticaret savaşının en kötü senaryosunun muhtemelen ortadan kalkması ve akıllı telefonların gümrük vergilerinden muaf tutulmasıyla, hisse senedinde daha fazla düşüş yaşanması ihtimalini savunmak zor” diye ekledi.

JPMorgan analistleri, hisse senedinin fiyat hedefini 270,00 dolardan 245,00 dolara düşürerek görünümünü düzelttiler, ancak yine de Aşırı Ağırlık notunu korudular.