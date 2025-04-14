Arjantin’in 20 milyar dolarlık IMF kredi anlaşmasını duyurmasıyla peso ve tahviller dalgalanıyor

Arjantin’in Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 20 milyar dolar değerinde yeni bir finansman anlaşması imzaladığını duyurması, ülkenin para birimi ve tahvil piyasalarında sert tepkilere yol açtı.

Reuters’a göre, önemli döviz ve sermaye kontrollerinin kaldırılmasını içeren anlaşma, yatırımcılarda iyimserliği yeniden canlandırdı ve tahvil piyasasında sıçramaya yol açtı.

Bu durum, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin öncülük ettiği ekonomik istikrar çabalarını kısmen hızlandırdı.

Tahvil piyasası tepkisi

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MarketAxess’in haberine göre, Arjantin’in uluslararası tahvilleri, IMF anlaşmasının açıklanmasının ardından sert bir şekilde yükseldi, bazı vadelerde dolar karşısında 4 sente kadar artış görüldü.

Bu artış, yatırımcılar arasında ülkenin ekonomik toparlanması konusunda güçlü bir güven duygusunu yansıtıyor. Bu arada, Global X MSCI Arjantin ETF’si (ARGT) piyasa öncesi %5,3 kazandı.

Analistler, IMF’den gelen desteğin, Arjantin’deki ekonomik reform sürecine yönelik uluslararası inancın bir göstergesi olmasının yanı sıra, Arjantin’deki yatırım fırsatları için de bir katalizör görevi gördüğünü söylüyor.

Para birimi kontrolleri ve piyasa tahmini

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Arjantin pesosu, merkez bankasının kontrollü “sürünme sabiti” rejimini kaldırıp dolar başına 1.000-1.400 peso gibi çok daha geniş bir işlem bandına geçmesinin ardından pazartesi sabahı yaklaşık %17 düştü.

Cuma gününü dolar karşısında 1.074 seviyesinden tamamlayan para birimi, 2019’dan bu yana uygulanan sıkı sermaye kontrolleri nedeniyle oranların dolar karşısında 1.350 civarında seyrettiği resmi olmayan paralel piyasalarda zaten önemli ölçüde zayıf seviyelerde işlem görüyordu.

Yetkililerin Arjantin’in parçalanmış döviz piyasasını birleştirme ve azalan rezervleri yönetme çabaları nedeniyle, politika değişikliğinin ardından yatırımcılar tarafından sert değer kaybı bekleniyordu.

JP Morgan analistlerine göre, pesodaki olası düşüş, döviz karlarını yeni ve daha elverişli döviz kurundan nakde çevirmek isteyen tahıl ihracatçılarının daha fazla talep göstermesiyle hafifletilebilir.

Yatırım bankası, “Bizim görüşümüze göre, resmi döviz kuru Cuma günü itibarıyla paralel döviz kuru seviyesinin altında sabitlenecek ve tarımla ilgili döviz arzı da bu seviyeye ulaşacak. Döviz açığı muhtemelen %5 civarına düşecek” dedi.

Goldman Sachs, son politika önlemlerine yönelik iyi bir piyasa tepkisi öngörüyor ve dalgalı döviz kuruna geçişin tahminlerini aştığını ve halihazırda devam eden makroekonomik uyum programını güçlendirmesinin beklendiğini belirtiyor.

“Sıfır açık” bütçeye vurgu yapılması, istikrarın korunması ve Arjantin’in döviz rezervlerinin artırılması açısından da kritik öneme sahip olacak.

Döviz rezervlerine etkisi

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IMF’nin düzenlemesi, 12 milyar doların hemen serbest bırakılmasına olanak sağlıyor ve bu yılın sonuna doğru 3 milyar doların daha serbest bırakılması bekleniyor.

Bu nakit akışı, artan enflasyon oranları ve düşen para birimlerinin değer kaybetmesiyle ağırlaşan ciddi bir ekonomik kriz yaşayan Arjantin için kritik bir zamanda gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Milei 2023’ün sonlarında göreve geldiğinde, hükümetin kemer sıkma ve mali disiplin konusundaki kararlılığı yüksek vitese geçti ve önemli yapısal reformlar için zemin hazırladı.

Uzun vadeli ekonomik zorlukların ele alınması, enerji ve tarım da dahil olmak üzere önemli sektörlerde koordineli çabaları gerektirecektir.

Arjantin, tarımsal emtia üretiminde önde gelen bir ülke olduğundan, tahıl ihracatına yeni yatırımlar çekmek ülkenin mali sağlığı açısından hayati önem taşıyacak.