Reuters’ın haberine göre, önde gelen küresel yatırım bankalarından Goldman Sachs, yıl sonu altın fiyat tahminini ons başına 3 bin 700 dolara yükseltti.

Bu ayarlama, esas olarak merkez bankalarının beklenenden daha güçlü talebi ve altın destekli Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) girişlerin artmasıyla yönlendirilen kıymetli metale yönelik daha iyimser bir görünümü yansıtıyor.

Bu eğilimler, potansiyel durgunluk risklerine ilişkin artan endişelerle daha da körükleniyor.

Dünya genelindeki merkez bankaları aktif olarak altın rezervleri biriktiriyor ve bu durum talebin önemli ölçüde artmasına katkıda bulunuyor.

Bu stratejik hamlenin, muhtemelen varlıklarını çeşitlendirme ve olası ekonomik gerilemelere karşı korunma isteğinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Ayrıca artan belirsizlik ve piyasa oynaklığı, yatırımcıları altın gibi güvenli liman varlıklara yönelmeye yöneltti ve bu da altın ETF’lerine olan girişlerin artmasına yol açtı.

Yaklaşan durgunluk tehdidi, altının değer saklama aracı olarak cazibesini daha da artırdı.

ING Group analistleri şunları söyledi:

Artan ticaret gerginlikleri nedeniyle yatırımcılar sarı metale yönelmeye devam ediyor.

Yatırımcılar, değerini koruması ve enflasyona karşı bir koruma görevi görmesi nedeniyle ekonomik durgunluk dönemlerinde sıklıkla altına yönelirler.

Merkez bankası altın talebi

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Yatırım bankası, merkez bankası talep tahminini ayda 70 tondan 80 tona yükseltti. Bu yeni projeksiyon, 2022 öncesi 17 tonluk baz çizgisini önemli ölçüde aştı ve bankanın yıl sonu tahminini ons başına 3.300 dolardan yükseltmesine yol açtı.

Bankadaki ekonomistler, önümüzdeki 12 ay içinde ABD’de resesyon yaşanma olasılığının %45 olduğunu belirtti. Banka ayrıca, resesyon korkularının altın ETF girişlerinin artmasına yol açtığını gözlemledi.

COMEX’teki altın fiyatları bu yıl şimdiye kadar birden fazla rekor seviyeye ulaştı. Fiyatlar Ocak ayının başından bu yana %23’ten fazla arttı.

Yazım sırasında, COMEX’teki en aktif altın sözleşmesi ons başına 3.238 dolardı ve bu önceki kapanıştan biraz daha düşüktü. Pazartesi günü daha erken saatlerde ons başına 3.261,55 dolarlık yeni bir rekor seviyeye ulaşmıştı.

Goldman Sachs’ın son analizi, yukarı yönlü revize edilen altın fiyat tahminlerinin orta vadede hala aşılabileceğine işaret ediyor.

Altının daha fazla değer kazanması

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Bu fiyat artışı potansiyeline birkaç faktör katkıda bulunuyor.

Özellikle, banka merkez bankalarının altın alımlarının etkisini vurguluyor. Merkez bankaları ayda ortalama 100 ton altın almaya devam ederse, Goldman Sachs’ın modeli altın fiyatının 2025’in sonuna kadar ons başına 3.810 dolara yükselebileceğini öne sürüyor.

Bu tahmin, merkez bankalarının alımlarının altın piyasası üzerindeki önemli etkisini vurguluyor ve önümüzdeki yıllarda önemli bir fiyat artışı olasılığına işaret ediyor.

Banka ayrıca, resesyon durumunda ETF girişlerinin pandemi seviyelerine dönebileceğini ve bunun da ETF fiyatlarını yıl sonuna kadar ons başına 3.880 dolara kadar çıkarabileceğini belirtti.

Yatırım bankası Goldman Sachs, politika belirsizliğinin azalması nedeniyle ekonomik büyümenin beklentileri aşması durumunda ETF akışlarının muhtemelen faiz bazlı tahminlerine döneceğini ve yıl sonu fiyatlarının ons başına 3.550 dolara yaklaşacağını belirtti.

Çin ETF’leri

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Son haberlere göre, Çin’deki altın ETF’lerine girişler geçen hafta sonu günlük rekor kırdı.

Bloomberg verilerine göre, perşembe günü Çin’in dört büyük altın ETF’sine yaklaşık 3 milyar yuan (410 milyon ABD doları) aktı ve bu yeni bir rekora imza attı.

Haftalık Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun haftalık verilerine göre, yönetilen paraların COMEX altınına yönelik net uzun pozisyonları üst üste üçüncü hafta düşüş gösterdi ve 8 Nisan itibarıyla 38.088 lot azalarak 138.465 lota geriledi.

ING analistleri, bunun COMEX altın vadeli işlemlerine yönelik spekülatif ilginin düşük kaldığını gösterdiğini söyledi.

Bu, 3 Ekim 2023’ten bu yana en büyük haftalık düşüş. Satışların bir kısmı, genel piyasalardaki son oynaklık göz önüne alındığında, diğer varlıklardaki teminat çağrılarının karşılanmasını yansıtabilir.