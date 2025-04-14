Ham petrolün piyasayı aşırı arzın etkisi altına almasıyla çok fazla yükseliş potansiyeli olmayabilir

Şu anda dünyada ham petrol kıtlığı yok. Dünya çok fazla ham petrolle dolu.

Piyasada önemli bir arz fazlası endişesi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ortaklarının mayıs ayında petrol üretimini şaşırtıcı derecede yüksek miktarda artırma kararıyla daha da artmıştı.

Küresel petrol talebinin son bir yıldır Çin’in daha az petrol ithal etmesiyle zayıfladığı göz önüne alındığında, arz tarafındaki risklerin çok daha büyük olduğu görülüyor.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret gerginliği de Asya ülkesindeki talebin daha fazla düşebileceği endişelerini artırıyor.

Commerzbank AG emtia analisti Barbara Lambrecht, “Büyük aşağı yönlü revizyonlar olmasa bile, OPEC+ üretiminde Mayıs ayından itibaren beklenmedik şekilde güçlü bir artış yaşanması nedeniyle petrol piyasasındaki arz fazlasının daha önce beklenenden önemli ölçüde yüksek olması muhtemel” dedi.

Bu durumun küresel petrol fiyatlarının bu yıl düşük seyretmesine yol açması muhtemel.

Commerzbank geçen hafta petrol fiyatı tahminlerini aşağı yönlü revize etmişti.

Alman bankası, 2025 yılı sonunda Brent ham petrolünün varil başına ortalama fiyatının, daha önce varil başına 75 dolar olarak tahmin edilmesine karşın 65 dolar olacağını öngörüyor.

Commerzbank, talebin istikrar kazanması ve OPEC dışı petrol üretiminin yavaşlaması ile birlikte 2026 yılında küresel fiyatlarda hafif bir toparlanma bekliyor.

Küresel petrol arz fazlası açısından bu yıl da tablo hala kasvetli.

OPEC dışı arz

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OPEC’in tahminlerine göre, OPEC dışı petrol arzının 2025 yılında bir önceki yıla göre günlük 900 bin varil artması bekleniyor.

Kartel, pazartesi günü yayınladığı aylık Petrol Piyasası Raporunda, “Büyümedeki ana itici güçlerin ABD, Kanada, Brezilya ve Arjantin olması bekleniyor” dedi.

Vortexa’nın verilerine göre, OPEC+ dışı kaynaklardan yapılan deniz yolu ihracatı Mart ayında bir önceki aya göre %6 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu büyüme, 2024’ün büyük bölümünde gözlenen durgunluk eğilimini tersine çeviriyor.

Source: Vortexa

Bu artışın arkasındaki temel etkenler, Atlantik Havzası’nda Brezilya, Kolombiya ve İngiltere’den, Pasifik Havzası’nda ise Batı Kıyısı Kanada’dan (TMX varil) yapılan ihracatın artmasıdır.

Vortexa verileri, ABD ihracatının Şubat ve Mart 2025’te günlük 4 milyon varilin hemen altında kaldığını, 2023’te OPEC+ dışı arz artışlarını yönlendiren ABD arz büyümesinin 2024’ün başından bu yana yavaşladığını ve hatta azaldığını gösterdi.

Doğu dünyası tedarik alıyor

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Vortexa’nın kıdemli piyasa analisti Rohit Rathod, bir raporda “Şimdilik arz büyümesi büyük ölçüde Doğu’dan gelen ithalat çekişiyle sindirildi” dedi.

ABD, Ocak ayının başlarında gemilere yönelik önemli yaptırımlar uygulamaya koymuştu. Bu durum, Rusya, İran ve Venezuela’dan yaptırım uygulanan varillerin tedarikinin devam edip etmeyeceği konusunda endişelere yol açmıştı.

Bu durum Hindistan, Çin ve diğer Asya ülkelerinde panik satın alma dalgasının başlamasına neden oldu.

Rathod şöyle dedi:

Bu variller Asya’ya henüz ulaşmaya başladı, ancak Rusya ve İran’ın sevkiyatları şu ana kadar yaptırımlarla ilgili lojistik zorluklardan etkilenmeden devam ediyor.

Ayrıca OPEC+’nın nisan ayından itibaren gönüllü üretim kesintilerini kaldırması, varil arzını artıracaktır.

Tankerlerdeki ve tankerlerdeki petrol yükseliyor

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Küresel ham petrol ihracatındaki artışa rağmen karadaki ham petrol stokları artıyor. Bu, bahar bakımına ve Atlantik Havzası’ndaki daha sıkı rafineri marjlarının neden olduğu ham petrol talebindeki yavaşlamaya bağlanıyor.

Rathod, “Stok artışlarının yanı sıra, Süveyş’in doğusundaki güçlü alımların ardından Atlantik Havzası’ndan Pasifik Havzası’na uzun mesafeli akışlarla yönlendirilen su üzerindeki petrol miktarında da artış görüyoruz” diye ekledi.

Ham petrol piyasaları, çeşitli faktörlerin birleşimi nedeniyle Şubat ortasından bu yana 120 milyon varil uzadı.

Source: Vortexa

Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da karşılıklı tarifeler açıklamasının ardından piyasa duyarlılığının zaten sarsıldığı ham petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı yarattı.

Rathod, “Tanklardaki ve tankerlerdeki ham petrol zaten mevsimsel ortalamaya yaklaşmış olsa da, daha uzun mesafeli variller geldikçe ve mevcut fiyatlar Çinli alıcıları daha fazla ham petrol stoklamaya teşvik ettikçe bu eğilimin devam etmesi muhtemel” dedi.

“Şu anda küresel kara ve deniz stok artışının 2. çeyrekte ortalama mevsimsel zirveleri aşması oldukça olası görünüyor.”

Fiyatlar için çift darbe

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Rathod, “Ham petrol fiyatlarına bir çift darbe de 3 Nisan’da OPEC+ grubunun gönüllü üretim kesintilerini sona erdireceğini duyurmasıyla geldi” dedi.

Mevcut stratejinin, Mayıs ayından itibaren ham petrol üretimini günlük 411 bin varil artırarak üretim kesintilerinin aşamalı olarak kaldırılmasını hızlandırmak olduğu görülüyor.

Brent ham petrol fiyatları, arzdaki bu beklenmedik artışın etkisiyle son dönemde varil başına 65 doların altına geriledi.

OPEC+, piyasa koşullarına bağlı olarak üretim artışlarının durdurulabileceğini veya hatta geri çekilebileceğini belirtti.

Ancak şimdilik Suudi Arabistan’ın OSP’lerinde beklenenden daha yüksek oranda gerçekleşen düşüş, üretim kesintilerinin azaltılması ve Asya’da pazar payının artırılması yönünde bir kararlılığın göstergesi olabilir ve bu durum OPEC+ uyumsuz üreticiler üzerindeki baskıyı artırabilir.