Kazakistan’ın üretim hedeflerini aşmasıyla OPEC+ endişeleri devam ediyor

Reuters’ın haberine göre, Kazakistan’ın petrol üretimi nisan ayının ilk iki haftasında mart ayı ortalamasına göre düşüş gösterdi.

Raporda, düşüşe rağmen üretimin, Kazakistan’ın aylarca hedefleri aşmasının ardından sürdürmeyi taahhüt ettiği OPEC+ kotasının üzerinde kaldığı belirtildi.

Haber ajansı, geçen ay OPEC+ grubunun önde gelen üreticisi Suudi Arabistan da dahil olmak üzere diğer bazı üyelerinin Kazakistan’ın artan üretimine tepki gösterdiğini bildirmişti.

Orta Asya ülkesinde 1-13 Nisan döneminde ham petrol üretimi, Mart ayı ortalamasına göre yüzde 3 azaldı.

Günlük yaklaşık 1,82 milyon varil üretimle sonuçlanan bu düşüşün, Chevron’un işlettiği Tengiz sahasındaki üretimin düşmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Kazakistan’ın üretiminin, düşüşe rağmen Nisan ayında OPEC+’ın belirlediği 1,473 milyon varil/gün kotasını aşması bekleniyor.

Önemli bir petrol üreticisi olan Kazakistan, Rusya’nın öncülüğünde OPEC ile diğer petrol üreticisi ülkeler arasındaki işbirliği olan OPEC+ tarafından belirlenen kotaları sürekli olarak aşıyor.

Bu durum ittifakın diğer üyelerinin de şikâyetlerine yol açtı.

Mart ayı petrol üretimi

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OPEC verilerine göre, Kazakistan’ın ham petrol üretimi mart ayında bir önceki aya göre 37 bin varil artarak 1 milyon 852 bin varile çıktı.

Bu miktar, kartel tarafından Kazakistan’a Mart ayı için verilen üretim kotasının çok üzerinde.

Interfax haber ajansı, perşembe günü yaptığı açıklamada, Kazakistan’ın taahhütlerini nisan ayında yerine getireceğini ve enerji bakanlığına göre daha önceki fazla üretimi kısmen telafi edeceğini bildirdi.

Kazakistan’ın petrol sektöründe Chevron, Shell, ExxonMobil, TotalEnergies ve Eni gibi birçok büyük Batılı petrol şirketi yer alıyor.

Kazakistan’ın petrol üretimi, esas olarak Chevron tarafından işletilen ülkenin en büyük petrol sahası olan Tengiz’deki üretim artışından dolayı arttı.

Raporda, Tengiz’in nisan ayının ilk 13 gününde günlük ortalama üretiminin 111 bin ton (884 bin varil) olduğu belirtilirken, Mart ayındaki ortalama günlük üretimin 119 bin 340 ton (950 bin varil) seviyesinden düştüğü ifade edildi.

ÇKP

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Kazakistan’ın petrolünü ihraç eden ana boru hattını işleten Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu, Rusya’nın Karadeniz’deki Novorossiisk limanındaki terminal ekipmanlarıyla ilgili anlaşmazlıklar ve insansız hava aracı saldırıları nedeniyle kesintilerle karşı karşıya kaldı.

Şubat ayında, Rusya’nın güneyinde bulunan bir ÇKP pompa istasyonu Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı tarafından saldırıya uğradı ve Mart ayında da yakınlardaki bir petrol deposu ateşe verildi; bunun da Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı saldırısından kaynaklandığı düşünülüyor.

Rusya, şirket için kritik bir ticaret rotası olan Karadeniz üzerinden ihracat yapma imkânını kasıtlı olarak kısıtladı.

Geçtiğimiz hafta Rusya şirketin ihracat kapasitesini kısmen yeniden canlandırdı.

CPC (Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu) Mart ayında günlük petrol pompalama kapasitesini Şubat ayına göre %0,6 artırdı.

Bu artışla günlük üretim 6,602 milyon ton, yani 1,69 milyon varil oldu.

Olası aksaklıklara rağmen Kazakistan, ÇKP boru hattı üzerinden yapılan petrol ihracatının etkilenmediğini teyit etti.