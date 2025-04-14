OPEC, Trump’ın tarifelerinin etkisiyle küresel petrol talebi büyüme tahminini düşürdü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2025’te küresel petrol talebindeki büyüme tahminini Aralık ayından bu yana ilk kez düşürdü.

OPEC, Nisan Ayı Petrol Piyasası Raporu’nda şunları söyledi:

Bu küçük ayarlamanın esas nedeni, 2025’in ilk çeyreğine ilişkin alınan veriler ve yakın zamanda açıklanan ABD tarifeleri göz önüne alındığında petrol talebinde beklenen etkidir.

Yeni tahminde, 2025 yılında günlük 1,30 milyon varil, 2026 yılında ise günlük 1,28 milyon varil artış öngörülüyor. Bu rakamlar, her iki yıl için de bir önceki ayın tahminlerinden günlük 150 bin varil azalış anlamına geliyor.

Kartel, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkelerinde petrol talebinin 2026 yılında yıllık bazda sadece 100 bin varil/gün artmasının beklendiğini belirtti.

OECD dışındaki ülkelerde ise talebin bu yıl 1,2 milyon varil/gün artması bekleniyor.

Petrol fiyatları bu ay, ekonomik büyümeye ilişkin endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret tarifeleri ile OPEC+’nın üretimi artırma planının baskısı nedeniyle düşüş yaşadı.

Küresel büyüme ve petrol fiyatları

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OPEC, dünya ekonomisinin bu yılki büyüme tahminini yüzde 3,1’den yüzde 3,0’a, gelecek yılki tahminini ise yüzde 3,2’den yüzde 3,1’e düşürdü.

Source: OPEC

OPEC, geçen ay ticaret endişelerinin oynaklığa katkıda bulunacağını belirtmesine rağmen, küresel ekonominin uyum sağlayacağını söyleyerek tahminlerini sabit tutmuştu.

OPEC raporunda, “Küresel ekonomi yıl başında istikrarlı bir büyüme eğilimi gösterdi, ancak son dönemdeki ticaret dinamikleri, kısa vadeli küresel ekonomik büyüme görünümüne ilişkin daha fazla belirsizlik getirdi” denildi.

OPEC raporunun yayınlanmasının ardından petrol fiyatları pazartesi günü erken saatlerdeki kazanımlarının bir kısmını korudu. Brent ham petrolü, ABD’nin bazı tarifeleri kaldırmasının ardından varil başına 65 dolar civarında işlem görüyor.

Ancak fiyatlar bu ay şu ana kadar yüzde 10’un üzerinde düşüş kaydetti.

OPEC’in petrol talebine ilişkin görünümü, petrol kullanımının önümüzdeki yıllarda artmaya devam edeceği beklentisiyle, sektör tahminlerinin üst ucunda kalmaya devam ediyor.

Bu durum, dünyanın daha temiz yakıtlara geçiş yapmasıyla birlikte talebin bu on yılda zirve yapacağını öngören Uluslararası Enerji Ajansı’nın görüşüyle çelişiyor.

Paris merkezli enerji düzenleyicisi kuruluş, küresel petrol talebinin bu yıl yaklaşık 1 milyon varil/gün artacağını öngörüyor.

IEA, Salı günü petrol talebi tahminlerinde güncelleme yapacak.

Mart üretimi

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OPEC raporuna göre, grubun fiili lideri Suudi Arabistan, mart ayında bir önceki aya göre günlük 4 bin varil artışla 8 milyon 964 bin varil petrol üretti.

Diğer önemli OPEC daimi üye ülkelerinin çoğu Mart ayında daha az petrol üretti.

Irak’ın üretimi geçen ay günlük 34 bin varil azalarak 3,981 milyon varilin altına geriledi.

OPEC raporunda yer alan ikincil kaynaklara göre, İran’ın üretimi Mart ayında günlük 12 bin varil artışla 3 milyon 335 bin varile çıktı.

Öte yandan OPEC+ grubunun en büyük müttefiki olan Rusya’nın mart ayındaki petrol üretimi, şubat ayına göre sadece 10 bin varil azalarak 8 milyon 963 bin varil/gün oldu.

Rusya, Suudi Arabistan’dan sonra dünyanın en büyük ikinci ham petrol ihracatçısı konumundadır.

Source: OPEC

Suudi Arabistan ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu OPEC+’nın sekiz üyesinin bu ay 2,2 milyon varil/gün’lük gönüllü üretim kesintilerinin bir kısmını geri çekmesi ve üretimi 135 bin varil/gün artırması planlanıyor.

OPEC+ ittifakının sekiz üyesi, Mayıs ayında üretimi 411.000 varil/gün artırmaya karar verdi.

OPEC raporuna göre, OPEC+’nın ham petrol üretimi Mart ayında Nijerya ve Irak’ın üretim kesintilerinden de etkilenerek 37.000 varil azalarak 41,02 milyon varile geriledi.

Kazakistan’ın üretimi yeniden arttı

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Raporda ayrıca Kazakistan’ın üretiminin Mart ayında 37.000 varil/gün artarak OPEC+ üretim hedefini bir kez daha aştığı belirtildi.

Raporda belirtildiği gibi, artış planlanan zamlardan önce gerçekleşti ve ülkenin üretim kısıtlamalarını sürekli aştığını gösteriyor.

Orta Asya ülkesinde üretim geçen ay günlük 1,852 milyon varile çıkarak, Ocak-Mart dönemi için belirlenen 1,468 milyon varil/günlük OPEC+ kotasını aştı.

Kazakistan Enerji Bakanlığı, geçen perşembe günü Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada, ülkenin Mart ayında OPEC+ kotasını aştığını, ancak Nisan ayında taahhütlerini yerine getireceğini ve aşırı üretimi kısmen telafi edeceğini söyledi.