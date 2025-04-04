OPEC’in Mayıs ayındaki üretim artışıyla sürpriz yapmasıyla, düşük petrol fiyatları ABD üretimini gölgeliyor

Cuma günü petrol fiyatlarındaki düşüş, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri için farklı bir karmaşıklık düzeyi ortaya çıkardı.

Kartel, perşembe günü sürpriz bir hamleyle mayıs ayında ham petrol üretimini günlük 411 bin varil artırmaya karar verdi.

Bu gelişme, OPEC+ grubunun sekiz üyesinin Nisan ayında günlük 135 bin varil petrol üretimi artışı planlamasının ardından geldi.

Suudi Arabistan ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu OPEC-8, 2024’ten bu yana günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisine uyuyor ve bu aydan itibaren bunları sona erdirmeye karar vermişti.

Piyasa Mayıs ayında da benzer bir üretim artışı bekliyordu ancak OPEC’in planı farklıydı.

OPEC kendine güveniyor

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Rystad Energy’nin küresel emtia piyasası başkanı Mukesh Sahdev, e-posta ile gönderdiği yorumunda, “Karar, OPEC+’ın piyasanın ek arzı absorbe etme kabiliyetine olan güvenini gösteriyor, ancak devam eden makroekonomik belirsizlikler, dalgalanan talep sinyalleri ve jeopolitik riskler göz önüne alındığında yeni karmaşıklıklar ortaya çıkarıyor” dedi.

Rystad Energy’nin daha önceki tahminleri, Mart-Ağustos aylarında ortaya çıkan talep-arz açığı nedeniyle bir toparlanma olasılığının güçlü olduğunu gösteriyordu.

OPEC+’nın perşembe günü beklentileri aşan açıklaması bunu doğruladı.

Rystad Energy, ABD’deki arz kesintilerinin derinleşmesi halinde OPEC’in petrol üretimini daha da artırabileceğini ve günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerinin geri çekilmesini hızlandırabileceğini düşünüyor.

Norveç merkezli enerji istihbarat şirketi, kartelin Mayıs ayında arzı artırarak ve OPEC dışı üretimde beklenen durgunluğu fırsata çevirerek fırsatçı bir hamle yaptığını söyledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş geçici olabilir

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Sahdev şöyle dedi:

Hem alıcılara hem de satıcılara yönelik yaptırımlar ve tarifelerden kaynaklanabilecek potansiyel arz kesintileri nedeniyle petrol fiyatlarının uzun süre 70 doların altında kalması pek olası görünmüyor.

Rystad Energy’ye göre fiyatlardaki son düşüşün kısa süreli olması bekleniyor; ancak bu düşüşün yaz aylarındaki talep tahmini ve devam eden jeopolitik gerginlikler nedeniyle hafifleyeceği tahmin ediliyor.

Sahdev, “Aynı zamanda OPEC+’dan uyumluluğun sürdürülmesi ve piyasanın mevcut geriye dönük yapısını tehdit edebilecek bir fazlalığın önlenmesi yönünde net bir sinyal var” diye ekledi.

OPEC+, ham petrol fiyatlarının aşağı yönlü baskı altında olduğu bir dönemde, hızlandırılmış arz artışını tercih ederek piyasaya daha fazla varil arz etmeyi amaçlıyor.

Bu kararın zamanlaması dikkat çekici, zira petrol piyasasından haftalardır gelen çelişkili sinyallerden sonra geldi.

Source: Rystad Energy

Bu karışık sinyaller arasında OPEC+ dışındaki ülkelerde (özellikle ABD, Brezilya ve Kanada) artan üretim, ABD’nin ticaret savaşı (yaptırımlar ve tarifeler), Çin’den beklenenden düşük talep, Rusya-Ukrayna ateşkesinin başarısız olması ve OPEC üyesi ülkelerin yeni kapasitelerine uyum sağlamak için daha yüksek üretim hedefleri talep etmesi gibi iç baskılar yer alıyor.

Rystad’a göre, OPEC dışı üretimin Mayıs ayında artması beklenmiyor, bu da kartel’in o dönemde piyasaya daha fazla varil eklemesine olanak tanıyor.

Ayrıca, küresel ham petrol ve likit dengelerinin yılın ortalarına doğru sıkılaşması bekleniyor.

Rystad’a göre ham petrol arz eksikliği hala devam ediyor ve stoklar çekilmeye devam edecek.

Düşük fiyatlar ABD’deki arz büyümesinin önünde engel teşkil ediyor

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Batı Teksas Orta Sınıf ham petrol fiyatlarındaki mevcut düşüş, ABD üreticilerinin sondaj faaliyetlerini artırması için çok az fırsat sağlıyor.

ING Group’un emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, bir raporda, “Piyasadaki geriye gidişi göz önünde bulundurduğunuzda, daha da yavaşlama görebiliriz” dedi.

ABD ham petrolünün referans fiyatı olan WTI, Cuma günü %9 düşerek dört yıldan uzun süredir en düşük seviyesi olan varil başına 60,71 dolara geriledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın karşılıklı tarifelerinin yatırımcıları korkutmasıyla fiyatlar düştü.

Dallas Fed Enerji anketi, üreticilerin yeni bir kuyuyu karlı bir şekilde açabilmeleri için ortalama olarak varil başına 65 dolarlık bir fiyata ihtiyaç duyduklarını ortaya koydu.

Buna karşılık, mevcut bir kuyunun işletme maliyetlerini karşılamak için gereken ortalama fiyat, varil başına 41 dolar ile çok daha düşük.

Patterson şöyle dedi:

Ancak ABD kaya petrolündeki büyük düşüş oranları göz önüne alındığında, yeni kuyu maliyetlerine odaklanmak daha önemlidir. Source: Rystad Energy

Mevcut fiyat seviyeleri, Trump’ın yerel petrol üretimini artırmada başarılı olma ihtimalinin düşük olduğu anlamına geliyor. ABD petrol üreticileri fiyatlara duyarlıdır.

“Trump ABD’de daha fazla petrol üretimi istiyorsa, daha yüksek petrol fiyatlarına ihtiyacımız olacak” diye ekledi.

Düşen fiyatlar bir bilmece yaratıyor

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OPEC piyasaya daha fazla varil petrol getirmeyi planlasa da, kartel içindeki üreticilerin petrol fiyatlarının yıllardır en düşük seviyelerde seyretmesinden memnun olmayacakları unutulmamalıdır.

OPEC içindeki üretici ülkelerin çoğu petrol ihracatına büyük ölçüde bağımlı ve varil başına 75-80 dolar üzerinde fiyat istiyor.

Sahdev, “Grup, ‘sonsuza kadar daha yüksek’ hedeflemenin ‘daha uzun süre daha düşük’ senaryosunu tetikleme riski taşıdığını anlıyor” dedi.

“Fiyat savaşları artık gündemde değil ve ABD kaya petrolü artık büyük bir bozucu olarak görülmüyor.”

Cuma günü petrol piyasalarında görülen oynaklık, OPEC’in fiyatlandırmanın geleceğinin istikrara dayalı olması gerektiği felsefesine aykırı.

OPEC’in mayıs ayında üretimi artırma kararı, ABD’nin yakın zamanda İran’a yaptırım uygulamasını kolaylaştıracak benzersiz bir durum da teşkil ediyor.

Bu, kartelin arz açığını doldurup pazar payı kazanmasına olanak tanıyacaktır.

Ancak Commerzbank AG’nin emtia analisti Carsten Fritsch şunları söyledi:

Petrol piyasasındaki arz fazlasının ikinci çeyrekte daha da artması muhtemel, bu da petrol fiyatlarının daha düşük seyredeceğini gösteriyor.

Küresel petrol fiyatlarının varil başına 60 doların altına gerilemesi durumunda OPEC’in perşembe günü duyurduğu planı sürdürmesi zorlaşacak.