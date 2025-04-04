Goldman Sachs, Brent ham petrolünün yıllık ortalama fiyat tahminini yüzde 5,5 düşürerek varil başına 69 dolara çekti.

Reuters’ın haberine göre, Batı Teksas Orta petrol fiyatlarına ilişkin tahmin de yüzde 4,3 düşüşle varil başına 66 dolara geriledi.

Yatırım bankası, bu aşağı yönlü revizyonun iki temel nedenini sıralıyor: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden gelen arzın artma potansiyeli ve devam eden ticaret savaşının tetiklediği küresel resesyon tehdidi.

Wall Street aracı kurumu ayrıca Brent için 2026 ortalama fiyat tahminini %9 düşürerek 62 dolara, WTI için ise %6,3 düşürerek 59 dolara düşürdü. Ayrıca bu yeni tahminlerin daha da düşürülebileceği konusunda uyardı.

Durgunluk olasılığı ve daha yüksek arz

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Goldman analistlerinin raporda, “Artan resesyon riskleri ve daha az oranda da olsa OPEC+ arzının artması göz önüne alındığında, özellikle 2026 yılı için petrol fiyatı tahminlerimizdeki düşüşe yönelik riskler aşağı yönlüdür” ifadelerine yer verildi.

OPEC+ ülkelerinden gelen arz artışı, küresel petrol piyasasında fazlaya yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabilir.

Bu arada, büyük ekonomiler arasındaki artan ticaret savaşı küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir ve bir durgunluğa yol açabilir. Durgunluk muhtemelen petrol talebini azaltacak ve fiyatları daha da düşürecektir.

OPEC Mayıs üretimini artırdı

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OPEC+ ittifakının sekiz üyesi, perşembe günü düzenlenen bakanlar toplantısında , mayıs ayında petrol üretiminin günlük 411 bin varil artırılmasına karar verdi. Resmi açıklamaya göre;

Bu adım, OPEC+’ın Suudi Arabistan ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu sekiz üyesinin üstlendiği günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerini sona erdirme planının bir parçası.

OPEC üyelerinin nisan ayında günlük petrol üretimini 135 bin varil artırması bekleniyor.

OPEC Perşembe günü şunları söyledi:

Değişen piyasa koşullarına bağlı olarak kademeli artışlar duraklatılabilir veya tersine çevrilebilir.

Petrol fiyatları düştü

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Brent ham petrol fiyatları, OPEC’in perşembe günü yaptığı son duyurunun ardından yüzde 6’nın üzerinde düşüşle varil başına 70 dolara doğru geriledi.

Brent petrol fiyatları Cuma günü varil başına 70 dolar seviyesinin yüzde 1 altına geriledi.

Kontrat varil başına 69,45 dolardan işlem görüyordu.

WTI ham petrolü de önceki kapanışa göre yüzde 1 düşüşle varil başına 66,26 dolardan işlem görüyor.

Ham petrol fiyatları perşembe günü önemli bir düşüş yaşayarak 2022’den bu yana en büyük yüzdelik düşüşünü kaydetti.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD Başkanı Donald Trump’ın perşembe günü karşılıklı tarifeler getirmesiyle daha da yoğunlaştı.

OPEC’in Mayıs ayında üretimi artırma yönündeki sürpriz kararı da yatırımcılar arasında endişeleri artırdı.

Bu iki etkenin bir araya gelmesi petrol piyasasında düşüş eğiliminin oluşmasına, sert bir satış dalgasının yaşanmasına ve ham petrol fiyatlarında önemli bir düşüşe yol açtı.

Talep tahminleri

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Goldman Sachs, OPEC’in önemli üretim artışlarını hızla gerçekleştirebilme yeteneğinin esnekliğe işaret ettiğini, dolayısıyla arzın azalması nedeniyle kısa vadede fiyat artışı yaşanması ihtimalinin azaldığını belirtti.

Aracı kurum, bu yılki petrol talebi büyüme tahminini günlük 900 bin varilden günlük 600 bin varile düşürdü.

2026 yılında ise 700 bin varil/gün büyüme öngörülüyor.