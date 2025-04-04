Petrol fiyatları gümrük vergileri endişeleriyle 4 yılın en düşük seviyesine geriledi; OPEC+ zor durumda mı?

Petrol fiyatları, Çin’in hafta başında ABD’nin ticaret önlemlerine yanıt olarak misilleme niteliğinde tarifeler uygulamasının ardından Cuma günü dört yılın en düşük seviyelerine geriledi.

Devam eden ticaret savaşını daha da tırmandıran Çin, ABD’den ithal edilen tüm mallara %34 oranında ek gümrük vergisi uygulama kararını açıkladı.

10 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girmesi beklenen bu adım, Donald Trump yönetiminin gümrük vergilerini bir asırdan fazla süredir en yüksek seviyeye çıkarma kararına doğrudan bir yanıt niteliğinde geliyor.

Dünya kamuoyu bir ticaret savaşına hazırlanıyor. Dünya ülkeleri, ABD’nin korumacı politikalarına karşı misilleme önlemleri almaya hazırlanıyor.

Trump’ın tarifeleri şok dalgaları yaratıyor

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Bu tarifelerin uygulanması küresel finans piyasalarında şok dalgalarına yol açtı, yatırımcı güveninde önemli bir düşüşe ve hisse senedi fiyatlarında keskin bir düşüşe neden oldu.

ABD’nin başlattığı ticaret savaşı, küresel tedarik zincirlerini bozdu ve uluslararası ticaret ortamında belirsizlik yarattı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki artan gerginlik, olası bir küresel resesyona ilişkin endişeleri artırdı ve ticaret anlaşmazlığının azaltılması çağrılarını beraberinde getirdi.

Yazının yazıldığı sırada Intercontinental Exchange’de Brent ham petrol vadeli işlemleri varil başına %7,3 düşüşle 65,05 dolardan işlem görüyordu.

New York Ticaret Borsası’nda Batı Teksas Orta Vadeli Ham Petrolü yüzde 8 düşüşle varil başına 61,68 dolara geriledi.

Her iki endeks de Nisan 2021’de COVID-19 salgınının ortasından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ayrıca kontratlar yüzdesel olarak son iki yılın en kötü kayıplarını yaşamaya doğru gidiyordu.

Source: Commerzbank Research

Petrol talebinin daha da zayıflaması

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Commerzbank AG’nin emtia analisti Carsten Fritsch, hazırladığı raporda, “Özellikle Çin’in karşılıklı tarifelerden ağır bir şekilde etkilenmesi nedeniyle, tarifelerin petrol talebini daha da zayıflatacağı yönünde endişeler var” dedi.

Fritsch şunları ekledi:

Diğer ülkeler ABD’nin tarifelerine karşı tarifelerle karşılık verirse, bu durum talebi daha da fazla baskılayacak bir tarife sarmalının başlamasına neden olabilir.

Çin’in ABD’nin gümrük vergilerine agresif tepkisi nedeniyle küresel ticaret savaşı kaçınılmaz hale geldi.

Bu çatışma ekonomik büyümeyi engelleyecek ve ham petrol ve rafine ürünler de dahil olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine olan talebi azaltacaktır.

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, bu ticaret savaşının nihayetinde kazananının olmayacağını söyledi.

ABD rafinerilerinin Kanada ve Meksika’dan ithal ettiği ham petrole gümrük vergisi uygulanmadığını, enerji ithalatının ise gümrük vergilerinden muaf olduğunu belirtmek önemlidir.

Commerzbank’tan Fritsch, “ABD rafinerilerinin gümrük vergileri beklentisiyle alımlarını öne çekmesiyle, Kanada petrolüne olan talep kısa vadede düşebilir” dedi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (WI) verilerine göre, ABD’nin Kanada’dan yaptığı ham petrol ithalatı, geçen haftaki raporlama döneminde yüzde 11 artarak Ocak ayının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

OPEC+ zor durumda

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Petroldeki düşüş, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin Mayıs ayında üretimi sert bir şekilde artırma kararıyla daha da yoğunlaştı.

OPEC+ ittifakının sekiz üyesi, perşembe günü düzenlenen bakanlar toplantısında, mayıs ayında petrol üretiminin günlük 411 bin varil artırılmasına karar verdi.

Suudi Arabistan ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu sekiz üyenin, günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerinin bir kısmını nisan ayında sona erdirmesi planlanıyor.

Kartel, aylardır uzattığı gönüllü üretim kesintilerinin ardından bu ay günlük petrol üretimini 135 bin varil artıracak.

OPEC+’ın kararı, perşembe günü petrol fiyatlarındaki ciddi düşüş göz önüne alındığında beklenmedik bir karar olarak değerlendiriliyor.

OPEC+, basın açıklamasında bu hamleyi, sürdürülebilir pozitif piyasa görünümü ve hakim sağlıklı temel göstergelere vurgu yaparak savundu.

Fritsch, “Kararın, ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileriyle petrol fiyatlarını düşürmesinden önce alınmış olması mümkün” dedi.

Bu durumda, daha önce 75 dolara kadar olan fiyat artışının yanıltıcı olması mümkün olabilir, zira bu artışın başlıca nedeni yaptırım riskiydi.

Birçok açıdan, OPEC+’nın Perşembe günkü kararı artık yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor gibi görünüyor. Kartel, petrol fiyatlarının varil başına 60 dolar civarında seyretmesinden rahatsız olacaktır.

OPEC’in Perşembe günü yaptığı açıklamada arz artışının “gelişen piyasa koşullarına bağlı olarak duraklatılabileceğini veya tersine çevrilebileceğini” söylemesi göz önüne alındığında, bundan sonraki hamlesinin ne olacağını görmek ilginç olacak.