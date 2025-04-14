Tesla hissesi, Başkan Donald Trump’ın akıllı telefonlar ve belirli elektronik cihazların en katı ithalat tarifelerinden muaf tutulacağını açıklamasının ardından pazartesi sabahı erken saatlerde %2,3 yükselerek 258,03 dolara çıktı.

Genel piyasa olumlu tepki verdi; Dow Jones Sanayi Ortalaması 510 puan veya %0,9 yükselirken, S&P 500 ve Nasdaq Bileşik Endeksleri sırasıyla %1,2 ve %1,5 değer kazandı.

Bu toparlanma, zor bir yıl geçiren Tesla hissedarlarına bir miktar rahatlama sağlıyor.

Bugünkü toparlanma öncesinde hisse senedi yılbaşından bu yana %38 düşüşteydi ve 20 Ocak’taki başkanlık yemin töreninden bu yana %41 düştü.

Tesla’nın ABD satışları düştü

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Cox Automotive’den gelen yeni verilere göre, Tesla’nın ABD’deki satışları 2025’in ilk çeyreğinde yaklaşık %9 düştü ve %11 büyüyen yerli elektrikli araç pazarının gerisinde kaldı.

Yavaşlama, ana akım otomobil üreticilerinin daha uygun fiyatlı, daha uzun menzilli EV modellerinin üretimini artırmasıyla değişen rekabet ortamını yansıtıyor.

ABD’de yılın ilk üç ayında elektrikli araç satışları yaklaşık 300 bin adede yükselirken, bu rakam yeni otomobil satışlarının yaklaşık yüzde 8’ini oluşturuyor. Tesla’nın pazar payı ise geçen yılki yüzde 51’lik seviyesinden yüzde 44’e geriledi.

Alıcılar giderek daha düşük fiyatlı seçeneklere yöneliyor; örneğin General Motors’un Chevrolet Equinox EV’si, 35.000 dolardan başlayan başlangıç fiyatıyla 300 milden fazla menzil sunuyor.

Cox Automotive, EV benimsenmesine yönelik sürekli şüpheciliğe rağmen kategorinin ABD pazarında “sağlıklı bir hızda” büyümeye devam ettiğini belirtti.

Ancak Tesla, yalnızca yurt içinde değil küresel olarak da artan bir baskıyla karşı karşıya. Şirket, çeyrekte dünya çapındaki teslimatlarda %13’lük bir düşüş bildirdi ve 337.000 araca düştü.

RBC Capital Markets, Cuma günü Tesla hissesi için fiyat hedefini 320 dolardan 314 dolara düşürürken, Outperform notunu yineledi.

Analist Tom Narayan, araç teslimat hacimlerinin düşmesine yönelik beklentilere işaret ederek, bunun hem Tesla’nın temel otomotiv işinin hem de Tam Otonom Sürüş (FSD) segmentinin değerlemesini olumsuz etkilediğini söyledi.

Analist TSLA hissesi konusunda iyimser

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Pazartesi günü, Cantor Fitzgerald analisti Andres Sheppard, Tesla hissesi için Aşırı Ağırlık notunu teyit ederek, ABD’nin araçlara ve otomobil parçalarına yönelik yeni açıklanan tarifelerinin etkilerini ele aldı.

Sheppard, Tesla’nın yerli tedarik ve geniş dikey entegrasyon stratejisinin, tarife önlemlerine çoğu rakibinden daha iyi dayanma gücüne sahip olduğunu vurguladı.

Sheppard’a göre Tesla’nın ABD’de sattığı araç parçalarının %61’i yurt içinden tedarik ediliyor ve bu da şirketin ithalat vergilerine maruz kalma riskini önemli ölçüde azaltıyor.

“Diğer OEM’lere kıyasla daha iyi konumlandığını ve daha az etkilendiğini görüyoruz” diyen Tesla’nın tedarik zinciri yapısının artan ticaret kısıtlamaları karşısında stratejik bir avantaj sağladığını öne sürdü.

Tesla için olumlu bir operasyonel görünüm sergilemesine rağmen Cantor Fitzgerald, tüketici güvenine bağlı olası olumsuzluklara dikkat çekti.

Şirket, notunda Elon Musk’ın giderek kutuplaşan siyasi duruşlarının özellikle Çin ve Avrupa gibi jeopolitik açıdan hassas bölgelerde talebi etkileyebileceğini kabul etti.

