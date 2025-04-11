Tesla hissesi Cuma günü neden %4 daha düştü?

Tesla hisseleri Cuma günü kayıplarını sürdürdü, yaklaşık %4 düşüşle 242 dolar civarında işlem gördü.

Bu düşüş, hisse senedinin perşembe günü 252,40 dolardan kapanmasıyla yaşanan %7,3’lük düşüşün ardından gerçekleşti.

Tesla, yılbaşından bu yana yüzde 35’in üzerinde düşüş yaşadı ve bu, büyük teknoloji şirketleri arasında en büyük düşüşü yaşayan şirket oldu.

Cuma günü genel piyasa da düşüşle açıldı; Dow Jones Sanayi Ortalaması 241 puan veya %0,6, S&P 500 %0,4 ve Nasdaq Composite %0,2 geriledi.

Son düşüş, Tesla’nın Çarşamba günü Başkan Donald Trump’ın misilleme yapmayan ülkelere yönelik karşılıklı tarifelerde geçici bir duraklama duyurmasının ardından %22,7’lik bir artış kaydetmesiyle gelen sert yükselişin ardından geldi. Bu, rekor seviyedeki ikinci günlük kazancıydı.

Bu artış, şirketin ilk kez çeyrek kârını açıkladığı 9 Mayıs 2013’te kaydedilen %24,4’lük artıştan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Yükselişe rağmen Tesla, Nisan ayının büyük bölümünde baskı altındaydı ve Trump’ın bu ayın başlarında ithalata yönelik kapsamlı gümrük vergilerini açıklamasından bu yana %20’den fazla değer kaybetti.

ABD ile Çin arasındaki artan ticaret gerginliği, yatırımcıların endişelerini artırdı; özellikle de Tesla gibi otomobil üreticileri, artan maliyetler ve zayıf talep gibi ikili tehditlerle karşı karşıya.

Tesla Çin’de yeni sipariş almayı durdurdu

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Şirketin internet sitesi ve WeChat mini programı üzerinden yapılan kontrollere göre, Elon Musk liderliğindeki şirket, Model S ve Model X araçlarına yönelik Çin’deki yeni siparişleri askıya aldı.

Bu karar, Tesla’nın ABD’de üretilen ve misilleme vergilerinin fiyatları büyük ölçüde artırdığı Çin’e ithal edilen iki üst düzey modelini etkiliyor.

Askıya alma kararı, Çin’in Başkan Donald Trump’ın gümrük vergilerine yönelik son tepkisinin hemen ardından geldi.

Cuma günü Pekin, Washington’ın Çin mallarına uygulanan vergileri %145’e çıkarma kararının ardından ABD ithalatına uyguladığı vergileri %125’e çıkardı.

Tesla’dan henüz resmi bir açıklama gelmese de, zamanlama, kararın ABD yapımı araçların Çin pazarındaki rekabet gücünü önemli ölçüde azaltan kötüleşen ticari ilişkilerin doğrudan bir sonucu olduğunu gösteriyor.

Eklenen tarifeler, Amerikan yapımı elektrikli araçların yerli alternatiflere kıyasla çok daha pahalı olmasına yol açarak, Çinli tüketicilerin bu araçlara olan ilgisini azaltıyor.

Buna karşılık, Tesla’nın Şanghay Gigafactory’de üretilen Model 3 ve Model Y araçları etkilenmeden kaldı. Yerel olarak üretilen bu modeller Tesla’nın Çin satışlarının büyük kısmını oluşturuyor ve Avrupa dahil diğer pazarlara da ihraç ediliyor.

Mevcut aksaklıklara rağmen Tesla, ABD satışları için güçlü bir yerel üretim tabanına sahip olması nedeniyle son gümrük vergilerine diğer otomobil üreticilerinden daha az maruz kalmaya devam ediyor.

Analistler TSLA hissesi için hedef fiyatı düşürdü

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Wall Street’in Tesla’ya bakışı, artan ticaret gerginlikleri ve zayıflayan talebin şirketin geleceği üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle kötüleşiyor.

UBS, Goldman Sachs ve Mizuho analistleri, kazanç ve karlılık açısından daha fazla risk konusunda uyararak fiyat hedeflerini düşürdüler.

UBS en sert değerlendirmeyi yaparak hedefini 225 dolardan 190 dolara düşürdü ve Satış notunu korudu; bu da Çarşamba günkü kapanışa göre yaklaşık %30 düşüş anlamına geliyor.

Analist Joseph Spak, şişirilmiş kazanç beklentilerine dikkat çekerek, 2025 yılının ilk çeyreğine ait sonuçların daha fazla aşağı yönlü revizyona yol açabileceği uyarısında bulundu.

Goldman Sachs, faiz hedefini 275 dolardan 260 dolara düşürdü ve Nötr duruşunu korudu.

Analist Mark Delaney, Tesla’nın yapay zeka ve yazılım girişimlerinin potansiyel telafi edici unsurlar olduğunu kabul etti ancak zayıf otomobil talebi, gümrük vergilerinden kaynaklanan artan girdi maliyetleri ve ABD’deki EV teşvikleri etrafındaki belirsizlik konusundaki devam eden endişelere dikkat çekti.

Mizuho, hedefini 430 dolardan 375 dolara revize etmesine rağmen daha yapıcı bir görüş sundu.

Analist Vijay Rakesh, Tesla’nın Avrupa ve Çin’deki yoğun rekabete rağmen ABD EV alanındaki liderliğini koruyabileceğine olan güvenini dile getirerek, Outperform notunu korudu.