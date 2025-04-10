Tesla hisseleri, önceki seanstaki tarihi artışın ardından Perşembe günü erken işlemlerde sert düşüş yaşadı ve yüzde 6’dan fazla gerileyerek yaklaşık 254 dolara geriledi.

Düşüş, genel piyasaların da düşüşle açılmasıyla gerçekleşti; S&P 500 %2,2, Dow Jones Sanayi Ortalaması ise %1,9 düştü.

Çarşamba günkü seansta Tesla hissesi %22,7 artışla rekor seviyede ikinci en iyi gününü yaşadı.

Bu yükseliş, şirketin ilk çeyrek kârını açıkladığı 9 Mayıs 2013’teki %24,4’lük artışla ancak gölgede kalabildi.

Çarşamba günkü büyük artış, Başkan Donald Trump’ın misilleme yapmayan ülkelere tam karşılıklı tarifelerin uygulanmasını durdurmasının ardından gerçekleşti.

Tesla’nın sert toparlanması, Başkan Trump’ın 2 Nisan’da ithalata yönelik kapsamlı gümrük vergilerini açıklamasından bu yana yüzde 20’nin üzerinde kayıp yaşayan zorlu bir dönemin ardından geldi.

Bu toparlanma, bazı yatırımcıların satış dalgasını abartılı olarak görmesiyle birlikte, hisse senedi piyasalarındaki hissiyatta bir değişimin yansıması gibi görünüyor.

Ancak gümrük vergilerinin ekonomik büyüme ve şirket kazançları üzerindeki etkisine ilişkin endişeler piyasalarda etkisini sürdürüyor.

Tesla dahil olmak üzere otomobil üreticileri, daha yüksek maliyetler ve daha düşük talep olasılığı nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Analistler Tesla’nın hedef fiyatını neden düşürüyor?

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Ticaret gerginliklerinin küresel otomotiv piyasasını yeniden şekillendirmesiyle Wall Street’in Tesla’ya yönelik tutumu giderek daha temkinli bir hal alıyor.

UBS, Goldman Sachs ve Mizuho’dan analistler, tarifelerden kaynaklanan artan riskler, azalan talep ve olası kazanç düşüşlerini gerekçe göstererek elektrikli araç üreticisi için fiyat hedeflerini düşürdüler.

UBS, Çarşamba günkü kapanışa göre yaklaşık %30’luk bir düşüş anlamına gelen 225 dolardan 190 dolara hedefini düşürdü ve Satış notunu korudu.

Analist Joseph Spak, Tesla’nın kazanç beklentilerinin hala çok yüksek olduğunu ve 2025’in ilk çeyreğine ilişkin sonuçların ardından daha fazla aşağı yönlü revizyonla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Ayrıca Tesla’nın enerji bölümünde Çin’e maruz kalma nedeniyle gümrük vergileriyle ilgili olası baskılara da dikkat çekti.

Goldman Sachs, hedefini 275 dolardan 260 dolara düşürdü; bu, mevcut seviyelerden %4’lük mütevazı bir düşüş anlamına geliyor ve Nötr duruşunu yineledi.

Analist Mark Delaney, zayıf otomobil talebi, gümrük vergilerinden kaynaklanan yüksek maliyetler ve ABD EV politikalarına yönelik riskler konusundaki endişelerin devam ettiğini belirterek, Tesla’nın uzun vadeli yapay zeka ile ilgili girişimlerinin potansiyel bir tampon görevi göreceğini söyledi.

Mizuho, üçü arasında en iyimser olanı olmaya devam ediyor. Hedefini 430 dolardan 375 dolara düşürürken, şirket hala yaklaşık %38’lik bir yükseliş görüyor ve Outperform notunu yeniden teyit etti.

Analist Vijay Rakesh, Avrupa ve Çin’deki rekabet baskılarını kabul etse de Tesla’nın ABD EV pazarındaki liderliğini koruyacağına inanıyor.

Çarşamba günü Benchmark, Tesla’yı “En İyi Fikirler” listesine ekledi ve hisse senedi için “satın al” notunu korudu.

Şirket ayrıca son gümrük vergileri duyurularının ardından piyasa duyarlılığındaki değişimi dikkate alarak fiyat hedefini 475 dolardan 350 dolara düşürdü.

Tesla’nın Suudi Arabistan lansmanı

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Tesla, Inc. dünyanın petrol bağımlılığı en yüksek bölgelerinden birinde stratejik bir hamle yaparak Suudi Arabistan pazarına giriyor.

Bu adım, krallığın içten yanmalı motorlu araçların hakim olduğu geniş otoyol ağında şarj istasyonu eksikliği gibi altyapı zorluklarına rağmen atıldı.

Şirket, 10 Nisan’da Riyad’da düzenlenecek bir etkinlikle faaliyetlerine resmen başlayacak, ardından 11 Nisan’dan itibaren Riyad, Cidde ve Dammam’da geçici perakende mağazalarının açılışı yapılacak.

Tesla, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki başarısının ve Körfez bölgesinde elektrikli araçlara olan ilginin yavaş yavaş artmasının Suudi Arabistan’da bir dayanak noktası oluşturabileceğine inanıyor.

Tesla’nın katılımının zamanlaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu ayın sonlarında Suudi Arabistan, BAE ve Katar’a yapması muhtemel ziyaretle örtüşüyor. Resmi olarak doğrulanmamış olsa da, bu ziyaret ABD’nin bölgedeki artan angajmanının bir parçası olacak.