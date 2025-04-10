Perşembe günü Wall Street: S&P ve Nasdaq dün yaşanan tarihi rallinin ardından %2’den fazla düştü

ABD hisse senetleri, yatırımcıların Başkan Donald Trump’ın gümrük vergilerine ilişkin kısmi duraksamayı Çin ve genel ekonomik görünüm konusundaki devam eden endişelerle karşılaştırmasıyla, önceki seanstaki patlayıcı yükselişin bir kısmını tersine çevirerek perşembe günü sert bir düşüş yaşadı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 629 puan veya yüzde 1,6 düşerken, S&P 500 Endeksi yüzde 2,1 düştü.

Nasdaq Composite, teknoloji liderlerinin endeksi aşağı çekmesiyle %2,9 düştü. Apple %3,8, Tesla %5, Nvidia %4 ve Meta Platforms %1,7 düştü.

Unutulmaz miting

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Perşembe günkü satış dalgası, S&P 500’ün Çarşamba günü yüzde 9’dan fazla yükselmesine yol açan tarihi yükselişin ardından geldi. Bu, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana tek günde elde edilen en büyük üçüncü kazançtı.

Dow Mart 2020’den bu yana en büyük yüzdelik artışını kaydederken, Nasdaq ise Ocak 2001’in ardından rekor seviyede ikinci en iyi gününü yaşadı.

İşlem hacmi, en az 18 yılın en yüksek seviyesi olan 30 milyar hisseye ulaşarak görülmemiş bir seviyeye ulaştı.

Piyasalardaki coşku, Trump’ın planlanan karşılıklı tarifelerin çoğunda 90 günlük bir duraklama yapacağını duyurmasıyla daha da arttı. Bu kararla, birçok ülke için oranlar %10’a düşürüldü.

Kanada ve Meksika’ya yeni vergi uygulanmazken, Avrupa Birliği de perşembe günü ABD mallarına yönelik misilleme vergilerini 90 gün süreyle dondurdu.

Kısa vadeli rahatlamaya rağmen Çin ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranı cezalandırıcı düzeyde kalmaya devam ediyor ve bu durum ticaret anlaşmazlığının henüz çözülmemiş özünü ortaya koyuyor.

Trump Çarşamba günü gergin yatırımcılara atıfta bulunarak “Hayvanlaşıyorlardı,” dedi. “İnsanların biraz çizginin dışına çıktığını düşündüm.”

Piyasadaki geri çekilme, tarifelerin askıya alınmasının ne kadar rahatlama sağlayacağına dair şüpheleri yansıtıyor. Bazı analistler, bu ertelemenin daha geniş çaplı baskıları telafi etmesinin pek mümkün olmadığı konusunda uyarıyor.

Morgan Stanley baş ABD ekonomisti Michael Gapen, “Çin tarifelerindeki artış ancak diğerlerindeki gecikme, etkili tarife oranını %23’te, tarihi zirvelerde bırakıyor,” diye yazdı. “Gecikmeler yardımcı oluyor, ancak belirsizliği azaltmıyor.”

LPL Financial baş ekonomisti Jeffrey Roach, 90 günlük duraklamanın daha fazla piyasa türbülansını engellemeyebileceğini belirterek bu duyguyu tekrarladı. “Yılın başlarından gelen sert veriler, ticaret politikasından bağımsız olarak ekonominin yavaşladığını gösteriyor” dedi.

ABD enflasyon verileri

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Perşembe günü açıklanan yeni enflasyon verilerine göre tüketici fiyatları Mart ayında yıllık bazda %2,4 artarken, %2,6’lık artış beklentisinin altında kaldı.

Gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek enflasyon, Şubat ayındaki %0,2’lik artışın ardından Mart ayında %0,1 arttı.

Yıllık bazda çekirdek enflasyon %2,8 arttı; bu, Mart 2021’den bu yana en yavaş yıllık artış oldu.

Bu durum, Fed’in para politikasını gevşetmesi için bir miktar alan yaratabilirken, piyasa katılımcılarının riski yeniden değerlendirmeden önce daha somut sinyaller beklediği görülüyor.

Veriler, Başkan Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell arasındaki artan gerginliğin ortasında geliyor.

Powell, enflasyonda kalıcı bir düşüşe dair net bir kanıt olmadığı sürece faiz indirimlerinin pek olası olmadığını savunurken, Trump kamuoyuna faiz oranlarının derhal düşürülmesi çağrısında bulundu.

Powell, yakın zamanda yaptığı bir konuşmada, Trump’ın tarifelerinin tam olarak uygulanmasının enflasyonist baskıları yeniden alevlendirebileceği ve Fed’in politika yolunu daha da karmaşık hale getirebileceği yönündeki endişesini dile getirdi.