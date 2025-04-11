ABD hisseleri düşüşle açıldı: Dow 240 puan düştü, S&P %0,4 geriledi

ABD hisse senetleri, yatırımcıların küresel ticaret politikasındaki değişen görünüme tepki vermeye devam etmesiyle Cuma günü erken saatlerde düşüş yaşadı ve bu durum Wall Street için yakın tarihin en dalgalı haftalarından birini geride bıraktı.

Dow Jones Sanayi Ortalaması 241 puan veya %0,6 düştü. S&P 500 %0,4 düştü ve Nasdaq Composite %0,2 gevşedi.

Kayıplar , Perşembe günü yaşanan sert satış dalgasının ardından geldi. Bu dalgada S&P 500 %3,46, Dow Jones Endeksi 1.000 puandan fazla ve Nasdaq %4’ten fazla değer kaybetmişti. Yeniden artan ticaret gerginlikleri yatırımcılar arasında riskten kaçınma ruhunu körükledi.

Bu düşüş, piyasaların Başkan Donald Trump’ın ABD’nin çoğu ticaret ortağına yönelik yeni karşılıklı tarifelerde 90 günlük bir duraklama duyurmasının ardından tarihi kazanımlar elde etmesinden sadece bir gün sonra geldi.

S&P 500, Çarşamba günü %9,52 artışla II. Dünya Savaşı’ndan bu yana üçüncü en büyük tek günlük kazancını kaydetti. Dow o gün 2.900 puandan fazla yükseldi.

Haftalık dalgalanmalara rağmen S&P 500 bu hafta %3,3’lük bir artışa doğru gidiyor, Nasdaq yaklaşık %5, Dow ise yaklaşık %2,7 yukarıda.

Trump’ın tarifeleri hala büyük sorun

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Revize edilen tarife politikasının gelişmeye devam etmesiyle birlikte tüccarlar temkinli davranmaya devam ediyor.

ABD, önümüzdeki 90 gün boyunca çoğu ülke için %10’luk bir evrensel gümrük vergisi oranı belirlerken, Çin’den ithal edilen mallar %145 oranında gümrük vergisine tabi olmaya devam ediyor. Bu rakama, fentanil uygulamasıyla bağlantılı ek %20’lik gümrük vergisi de dahil.

Beyaz Saray bu oranı perşembe günü doğruladı.

Çin, Cuma günü ABD mallarına uyguladığı gümrük vergisini %84’ten %125’e çıkararak yanıt verdi.

Çin Maliye Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, “ABD daha yüksek tarifeler uygulamaya devam etse bile, bu artık ekonomik anlamda mantıklı olmayacak ve dünya ekonomisinin tarihinde bir şaka konusu olacak.” ifadelerini kullandı.

Bu arada Avrupa Birliği müzakereye istekli olduğunun sinyalini verdi. Bir blok temsilcisinin ticaret anlaşmalarını takip etmek için Pazar günü Washington’a gitmesi bekleniyor.

Yatırımcılar temkinli davranıyor

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Volatilite yüksek kalmaya devam ediyor. CBOE Volatilite Endeksi veya VIX, bu hafta başında 50’nin üzerine kısa bir süre çıktıktan sonra 44’e yakın bir yere yerleşti.

Piyasa katılımcıları, 90 günlük sürenin dolmasının ardından ne olacağı konusunda temkinli olmaya devam ediyor.

ABD’nin 2 Nisan’da karşılıklı tarife yapısını duyurmasından bu yana S&P 500 endeksi yüzde 7’den fazla düşüşte kalmaya devam ediyor ve bu durum piyasanın ticaretle ilgili gelişmelere olan duyarlılığının sürdüğünü gösteriyor.

ABD üretici fiyatları düştü

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ABD toptan satış fiyatları, Mart ayında Ekim 2023’ten bu yana en büyük düşüşü yaşadı. Bu düşüş, daha düşük enerji maliyetlerini yansıtıyor ve Trump yönetiminin yaklaşan tarifeleri öncesinde düşük enflasyon belirtilerini güçlendiriyor.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun Cuma günkü raporuna göre, üretici fiyat endeksi bir önceki aya göre %0,4 düştü.

Ekonomistler %0,2’lik bir artış bekliyordu. Gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek ÜFE de %0,1 düşerek tahminlerin altında kaldı.

Rapor, Perşembe günkü tüketici fiyat verilerinin, enerji fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle 2020’den bu yana ilk kez aylık düşüş gösterdiğini açıklamasının ardından geldi.