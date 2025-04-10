“Amerika’yı Sat” ifadesi bir ticaret memesinden finansal bir gerçekliğe dönüştü. ABD Hazine Bonolarından ABD Dolarına ve en büyük ABD hisse senetlerine kadar.

Bu hafta, kaotik bir tahvil satışının ve üç günlük bir piyasa çöküşünün ardından, Başkan Donald Trump agresif tarife planından geri adım attı. En azından kısmen.

Ancak hasar verildi. Beyaz Saray çoğu ülke için tarifelere 90 günlük bir ara verme teklifinde bulunmasına rağmen, ABD vadeli işlemleri durgun kalırken küresel hisse senetleri yükselmeye devam etti.

Tahvil piyasası hala sarsılmış durumda. Ve yatırımcılar, yıllar sonra ilk kez, ABD varlıklarının bir zamanlar olduğu gibi hala güvenli liman olup olmadığını açıkça sorguluyor.

ABD piyasalarında neler oldu?

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Cuma gününden çarşamba gününe kadar yatırımcılar, gelişmiş ekonomilerde genellikle görülmeyen bir tür senkronize satış dalgasıyla karşılaştılar.

S&P 500, Hazine Bonoları ve dolar sert düşüşler yaşadı. 10 yıllık ABD Hazine Bonoları getirisi üç seansta 60 baz puan yükseldi. Bu, 2001’den bu yana en sert hareketiydi. Nasdaq, tarife duraklamasının duyurulmasının ardından tek bir günde %12 toparlanmadan önce düzeltme bölgesine düştü.

Normalde, hisse senetleri düştüğünde, tahviller yükselir. Bu sefer öyle olmadı. Bunun yerine, hedge fonları başarısız bir baz ticaret stratejisine bağlı zorunlu satış dalgasıyla Hazine tahvillerini elden çıkardı.

Çöküş, zayıf piyasa likiditesi ve kaldıraçlı pozisyonlar tarafından daha da büyütüldü. Bir noktada, 10 yıllık getiri, sadece birkaç gün önceki %3,9’dan %4,515’e yükseldi.

ABD doları, artan getirilere rağmen yen ve İsviçre frangı gibi güvenli limanlara karşı da zayıfladı. Dolar Endeksi (DXY) ay boyunca düşüşte kalmaya devam ediyor. Doların küresel stres anında sermaye çekememesi büyük bir kırmızı bayraktı.

Trump neden geri adım attı?

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Trump’ın tarife geri dönüşü diplomasi veya ekonomiyle ilgili değildi. Piyasalarla ilgiliydi.

Bloomberg ve Beyaz Saray yetkililerine göre Trump, haftanın ilk bölümünü tahvil getirilerini, hisse senedi grafiklerini ve Fox Business yorumlarını izleyerek geçirdi.

10 yıllık tahvil faizi %4,5’i geçtiğinde ve Jamie Dimon ile Bill Ackman gibi üst düzey müttefikleri resesyon uyarısında bulunduğunda Trump gözünü kırptı.

Ekibi, birkaç saat içinde Truth Social için Çin hariç çoğu ülke için gümrük vergilerini geri çeken bir yazı taslağı hazırladı ve herhangi bir hukuki incelemeye tabi tutulmadan yayına gönderdi.

Bu hareket, Nasdaq’ta 2001’den bu yana en büyük tek günlük sıçramayı tetikledi. Ancak tahvil piyasası neredeyse hiç tepki vermedi. Ve bu bize daha ciddi bir şey anlatıyor. Belki de piyasalar bunun bittiğine inanmıyor.

ABD’nin güvenli liman efsanesinin sonu mu geldi?

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“Amerika’yı Sat” ifadesi bu hafta bir sebepten ötürü viral bir başlık haline geldi. Yatırımcılar sadece ABD hisse senetlerini satmadı.

Tahvil sattılar. Dolar sattılar.

Her şeyi sattılar. Ve bu sadece günlük yatırımcılar veya spekülatif fonlar değildi. Emeklilik fonları, yabancı merkez bankaları ve kurumsal yatırımcılar ABD maruziyetinden uzaklaşarak yeniden dengeleniyordu.

Bunun bir kısmı tekniktir. Baz işlemleri patladı. Hedge fonları marj çağrıları aldı. Bayiler akışları absorbe edecek bilanço kapasitesinden yoksundu.

Ancak bunun bir kısmı yapısal. ABD şu anda yüksek açıklar, yüksek enflasyon ve öngörülemeyen ticaret politikası yürütüyor, hepsi aynı anda. Bu güvenli bir liman değil. Bu rezerv para birimi ayrıcalıklarına sahip bir risk varlığı.

Yabancı yatırımcılar da aynı fikirde görünüyor. Çin’in yaklaşık 800 milyar dolarlık ABD Hazine tahvili tuttuğu bildiriliyor.

Aktif bir damping olduğuna dair kesin bir kanıt olmasa da bu haftaki 3 yıllık Hazine ihalesinde yabancı teklifler son yılların en düşük seviyelerinden birine geldi.

Morningstar’a göre, yerli alıcılar arzın sadece %6,2’sini tüketirken, ortalama %19 idi.

Bu arada, Alman tahvilleri sabit kaldı. Euro, dolara karşı değer kazandı. Ve yatırımcılar başka yerlerde güvenlik aradıkça altın ons başına 3.100 doların üzerine çıktı.

Panikleyelim mi?

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Bu henüz bir kriz değil. Ancak büyük bir paradigma değişimi. Fed’in manevra alanı sınırlı. Mart ayındaki toplantısının tutanakları, tarifelerin enflasyonu artıracağı endişesini gösteriyordu.

Piyasalar artık yıl içinde daha az faiz indirimi fiyatlıyor; 100 baz puanın üzerindeki oran 80 baz puana gerileyecek.

Faiz oranları yüksek kalırsa ve tarifeler nedeniyle enflasyon tırmanırsa, Fed ekonominin yavaşlamasıyla birlikte oturmak zorunda kalabilir.

Bu arada Trump, tarife duraklamasının sadece bir duraklama olduğunu zaten belirtti. Tüm ithalatlardaki %10 genel vergi devam ediyor.

Çin tarifesi tekrar yükseltildi, şimdi %125. Yeni bir ticaret gerginliği seti başka bir satış dalgasını yeniden ateşleyebilir. Piyasa inancını kaybettiğinde ne olacağını zaten gösterdi.

Ayrıca küresel misilleme riski de var. Çin, ABD mallarına %84 oranında gümrük vergisi ve 18 Amerikan şirketine yaptırım uyguladı.

Avrupa yanıt vermek için baskı altında. Uzun oyun, özellikle Çin ile, artık ekonomik dayanıklılığın bir testi.

Trump tavuk oynuyor. Ancak Çin acıyı emmeye hazır görünüyor. Oyun teorisi, acı çekmeye en istekli olan tarafın genellikle kazandığını öne sürüyor.

Son olarak, tarifelerin ötesinde burada başka bir büyük risk daha var. Küresel yatırımcıların ABD ekonomik yönetimine olan güvenini kaybetme riski. Kaotik politika dalgalanmaları. Sosyal medya üzerinden mesajlaşma.

Washington’da söylenenlerle piyasalarda gerçekte yaşananlar arasındaki kopukluk.

Geçtiğimiz hafta, piyasanın artık ABD politikasının sınırlarını belirlediğini gösterdi. Tahvil piyasası “çılgınca” olduğunda, Washington dinliyor. Ancak bu iyi bir şey değil. Bu, güvenin artık otomatik olmadığı anlamına geliyor. Şüphe avantajı ortadan kalktı.

Bir nesil içinde ilk kez, yatırımcılar ABD varlıklarını varsayılan hedef olarak değil, birçok seçenek arasından biri olarak fiyatlandırıyor. “Amerika’yı Sat” ticaretinin özü budur. Ve duraklasa bile, fikir artık oyunda.