Başkan Donald Trump, birçok ülkeye yönelik yeni tarifeleri durdurma kararını savunarak, Amerikalıların ekonomik durgunluk korkusunun artması nedeniyle “biraz tedirgin” ve “korkmuş” hale geldiğini söyledi.

Trump, Beyaz Saray’dan yaptığı açıklamada, piyasaların oynaklığını sürdürdüğünü belirterek, 90 günlük gümrük vergisi erteleme kararını ticaret politikalarında esnekliğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Trump yönetimi başlangıçta ülkeye özel kapsamlı gümrük vergileri duyurmuş, bu durum ABD borsalarında sert satışlara yol açmış ve Amerikalı iş insanları ile emekliler arasında alarm zillerinin çalmasına neden olmuştu.

Ancak Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, çoğu ticaret ortağı için daha önceki daha agresif önlemlerden bir düşüşle geçici olarak %10’luk bir gümrük vergisi oranını yetkilendirdiğini söyledi.

Tek istisna Çin’dir; Çin’in gümrük vergisi oranı derhal yürürlüğe girecek şekilde yüzde 125’e çıkarıldı.

Trump, 75’ten fazla ülkenin yeni ticaret anlaşmaları için ABD yetkilileriyle temasa geçtiğini iddia etti.

Bu iddiaya rağmen Beyaz Saray, NBC News’e görüşmelere başlayan ülkelerin listesini yayınlamayacağını doğruladı ve bu durum uluslararası alanda yürütülen çalışmaların gerçek boyutu hakkında daha fazla spekülasyona yol açtı.

Trump, Beyaz Saray’da otomobil yarışı şampiyonlarının yanında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biraz ürkmeye, biraz korkmaya başlamışlardı” dedi.

“Başka hiçbir başkan benim yaptığımı yapmazdı. Yapılması gerekiyordu,” dedi ve agresif ticaret stratejisine atıfta bulundu.

Trump ayrıca esnekliğin önemine vurgu yaparak, yüksek riskli küresel müzakerelerde dinamik politika değişimlerinin kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Bu arada Çin de misilleme önlemleriyle karşılık verdi ve 10 Nisan’dan itibaren ABD mallarına %84 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Artan gerginlikler Wall Street’teki oynaklığı artırırken, analistler uzayan ticaret savaşlarının ABD ekonomisini resesyona yaklaştırabileceği uyarısında bulunuyor.

Artan endişelere ek olarak, JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, bir röportajında, gümrük vergisi savaşının uzaması halinde resesyonun “muhtemel bir sonuç” olduğunu söyledi.

Dimon’un daha önceki röportajını izlediğini söyleyen Trump, bankacılık yöneticisinin finansal uzmanlığını övdü.

Trump, “Çok zeki ve finansal açıdan bir dahi. Bankada harika bir iş çıkardı.” dedi.

Bu arada S&P 500 %9,3, Dow Jones Endüstri Ortalaması 2.867 puan (%7,4) ve Nasdaq Bileşik Endeksi %11,7 oranında yükselerek son yılların en büyük günlük kazançlarını kaydetti.

Trump, Çin dışındaki tüm ülkelere uygulanan gümrük vergilerinin duraklama süresince yüzde 10’a düşürüleceğini, Çin’e uygulanan gümrük vergisi oranının ise yüzde 125’e çıkarılacağını söyledi.

Hazine Bakanı Scott Bessent, ticaret müzakereleri devam ederken, düşük gümrük vergisi oranının sektöre özgü tarifelere uygulanmayacağını doğruladı.