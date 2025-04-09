Dow 2.159 puan yükseldi, S&P 500 Trump’ın tarifeleri durdurmasıyla %6 yükseldi

Başkan Donald Trump’ın gümrük vergilerine 90 günlük ara vereceğini açıklamasının ardından hisse senetleri Çarşamba günü güçlü bir toparlanma yaşadı ve bu durum, günlerdir ticaret gerginlikleriyle boğuşan piyasalara rahatlama getirdi.

S&P 500, Dow Jones Sanayi Ortalaması ve Nasdaq Bileşik Endeksi’nin yükselişi, devam eden belirsizliğe rağmen yatırımcıların iyimserliğinin yenilendiğinin sinyalini verdi.

S&P 500 endeksi yüzde 6, Dow Jones Sanayi Endeksi ise 2.159 puan veya yüzde 5,7 yükseldi.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite endeksi etkileyici bir şekilde %8 yükselerek kazançlara öncülük etti.

Miting, Trump’ın Truth Social platformunda şu paylaşımı yapmasının ardından gerçekleşti:

“90 günlük bir DURAKLATMA ve bu süre zarfında %10 oranında önemli ölçüde düşürülmüş Karşılıklı Tarife’yi yetkilendirdim; bu da hemen yürürlüğe girecek.”

Ancak Trump’ın açıklaması bazı belirsizlikler bıraktı, çünkü tarife duraklamasının küresel olarak mı yoksa sadece belirli ülkeler için mi geçerli olacağı belirsizdi. Aynı gönderide, Çin mallarına uygulanan tarifelerde sert bir artış duyurarak bunları %125’e çıkardı.

Trump, “Çin’in dünya piyasalarına gösterdiği saygısızlığa dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri’nin Çin’e uyguladığı gümrük vergisini derhal yürürlüğe girecek şekilde %125’e çıkarıyorum” diye yazdı.

Apple, Nvidia ve Walmart hisseleri yükseliyor

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Ticaret savaşının tırmanmasından en çok etkilenen hisse senetleri en çok kazananlar arasında yer aldı.

Apple hisseleri %7, Nvidia %10 ve Walmart %9 yükseldi; bu durum yatırımcıların yıpranmış markalara olan iştahının yeniden canlandığını gösteriyor.

Günün erken saatlerinde Çin’in Perşembe gününden itibaren ABD mallarına %84 oranında misilleme vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından piyasalar sarsıldı.

ABD’nin Çin ithalatına %104 oranında yeni gümrük vergileri getirmesinin ardından bu karar alındı.

Bu arada Avrupa Birliği, ABD’ye karşı ilk gümrük vergilerini uygulamaya koymaya hazırlanıyor; bu vergiler 15 Nisan’da yürürlüğe girecek.

Kanada ayrıca, özellikle ABD-Meksika-Kanada Anlaşması’na (USMCA) tam olarak uymayan ABD yapımı araçlara %25 oranında misilleme vergisi uygulama planlarını da teyit etti.

Erken dönemdeki dalgalanmaya rağmen, Hazine Bakanı Scott Bessent’in ticaret meselelerine ilişkin müzakerelere öncülük edeceğini açıklamasının ardından duygular değişti.

Wall Street, Bessent’i Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ticaret danışmanı Peter Navarro’ya kıyasla piyasa dostu bir isim olarak görerek bu hamleyi memnuniyetle karşıladı.

Yatırımcıları sakinleştirmek için bir diğer girişimde bulunan Trump, açılış zili çaldıktan hemen sonra Truth Social’a çıkarak sakinlik çağrısında bulundu ve ” satın almak için harika bir zaman ” dedi.

Bu duyuru, küresel gümrük vergileri geriliminin yarattığı korkularla hisse senetlerinin dört günlük düşüş yaşamasının ardından çok ihtiyaç duyulan bir nefes aldırdı.