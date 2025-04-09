Küresel resesyon korkuları artarken ve borsa piyasaları düşüşünü sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikalılara tek bir mesajı var: “SAKİN OLUN!”

Trump, ABD piyasalarının dört günlük sert düşüşlerin ardından beşinci seansta da kırmızıda açılmasının ardından gerginliği yatıştırmaya çalıştı.

Trump, piyasaların açılmasından birkaç dakika sonra Truth Social’da yaptığı paylaşımda, yatırımcılara “her şeyin yoluna gireceği” güvencesini verdi ve piyasalardaki çalkantıyı bir alım fırsatı olarak görmeleri gerektiğini söyledi.

“ALIŞVERİŞ İÇİN MÜKEMMEL BİR ZAMAN!!!” diye ekledi kendinden emin bir şekilde.

Play Video -

Trump, 2 Nisan’da ithal malların çoğunu hedef alan kapsamlı gümrük vergilerini duyurdu; özellikle Çin ürünlerine yüzde 104 oranında vergi konuldu.

Yeni ticaret engelleri Çarşamba sabahı resmen yürürlüğe girdi ve küresel piyasalarda yeni bir oynaklık dalgası başlattı.

Çin’in yanı sıra onlarca ülke ve Avrupa Birliği’ne de yüzde 11 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda gümrük vergileri uygulanıyor.

Etkisi Asya finans piyasalarında hemen görüldü. Japonya’nın Nikkei 225 endeksi yüzde 5’in üzerinde düşerken, daha geniş TOPIX endeksi yüzde 4,6 düştü.

Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 4,3, Tayvan borsası ise yüzde 5,7’den fazla düşüş yaşadı.

Küresel büyümenin yavaşlaması nedeniyle zaten kaygılı olan yatırımcılar, ticaret belirsizliğine ve küresel ticaret savaşının tam anlamıyla tırmanma riskine hızla yanıt verdi.

Trump’ın ilaç ithalatına yönelik ek gümrük vergileri planlarını açıklaması da türbülansı artırdı.

“İlaçlarımıza gümrük vergisi koyacağız ve bunu yaptığımızda, büyük bir pazar olduğumuz için ilaçlar hızla ülkemize geri dönecek.” dedi.

Analistler, bu tür hamlelerin küresel tedarik zincirlerini daha da bozabileceği ve içeride enflasyonist baskıları artırabileceği konusunda uyarıyor.

Bu arada yatırımcılar ekonomik zayıflığın uzun sürmesi ihtimaliyle boğuşuyor.

Dünya liderlerinin misilleme niteliğinde tarifelerle tehdit etmesiyle, uzun süreli bir ticaret savaşı korkusu artıyor.

Finans uzmanları bunun tüketici harcamalarını düşürebileceğini, şirket karlarını azaltabileceğini ve ekonomik büyümeyi daha da yavaşlatabileceğini söylüyor.

Trump’ın güvencelerine rağmen piyasalar gerginliğini koruyor. Analistler, agresif tarifeler, jeopolitik gerginlikler ve sıkılaşan finansal koşulların birleşiminin küresel ekonomiyi durgunluk bölgesine yaklaştırabileceği konusunda uyarıyor.

Durum ilerledikçe, yatırımcılar hem Washington’dan hem de Çin ve AB gibi büyük ekonomilerden gelecek hamleleri yakından izliyor.

Trump’ın “Sakin olun” tavsiyesi şimdilik piyasaları sakinleştirmeye yetmeyebilir.