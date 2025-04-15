ABD hisseleri Salı günü yükseldi: Dow 180 puan, Nasdaq %0,4 yükseldi

ABD borsaları Salı günü çoğunlukla yeşil bölgede işlem gördü ve iki günlük yükseliş serisini sürdürmeyi umuyor.

Dow Jones Sanayi Endeksi 180 puanın üzerinde yükselirken, S&P 500 ve Nasdaq Composite endeksleri yüzde 0,4’er yükseldi.

Cboe Volatilite Endeksi (VIX) geçen hafta 60’a kadar yükseldikten sonra 30’un altına geriledi.

Bu hafta, United Airlines ve Netflix’ten önemli raporların gelmesiyle birlikte şirket kazançlarının daha da yoğunlaşması bekleniyor.

Şirketler çeyreklik verileri açıklasa bile, kapsamlı ticaret önlemlerinin gerçek mali ve operasyonel etkilerinin yılın sonlarına doğru ortaya çıkması muhtemel.

Piyasalar şimdilik bekleme modunda kalmayı sürdürüyor.

Gümrük vergisi tehdidi hala devam ediyor

Copy link to section

Salı günkü ılımlı piyasa hareketleri, pazartesi günü tarife muafiyetlerinin getirdiği rahatlamayla teknoloji öncülüğündeki toparlanmanın ardından geldi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu’nun rehberliğinde, akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve yarı iletkenler de dahil olmak üzere elektronik ürünlerin anında uygulanacak karşılıklı tarifelerden muaf tutulacağı ve bu sayede risk varlıklarının toparlanma imkânına kavuşacağı doğrulandı.

Ancak, Başkan Trump ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in hafta sonu yaptığı açıklamalar, bu istisnaların geçici olabileceğini ve piyasaları gergin tutabileceğini gösterdi.

Bu yükselişe rağmen üç ana endeks, Trump’ın 2 Nisan’daki gümrük vergisi duyurusundan önceki seviyelerine kıyasla hala su altında.

Dow ve Nasdaq hala yüzde 3’ün üzerinde düşüşteyken, S&P 500’ün kaybı yüzde 4’ün üzerinde oldu ve bu durum piyasanın değişken, politika odaklı bir ortamda istikrara kavuşma mücadelesini gösteriyor.

Kazançlar büyük banka hisselerindeki yükselişi yönlendiriyor

Copy link to section

Bank of America, analistlerin beklentilerini aşan birinci çeyrek sonuçlarının açıklanmasının ardından yüzde 4 yükseldi.

Banka, çeyrekte kârının yüzde 11 artışla 7,4 milyar dolara, yani hisse başına 90 sente yükseldiğini, gelirinin ise yüzde 5,9 artışla 27,51 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Bu performans, StreetAccount’un 14,56 milyar dolarlık tahminini kıl payı aşarak 14,6 milyar dolara ulaşan net faiz gelirindeki güçlü artıştan kaynaklandı.

Citigroup hisseleri de bankanın sabit gelirli ve hisse senedi alım satım bölümlerindeki güçlü performansın da katkısıyla beklenenden daha güçlü birinci çeyrek sonuçları açıklamasının ardından yükseldi.

Hisse senedi erken işlemlerde yaklaşık %2 oranında yükseldi.

Şirket, Wall Street tahminlerini aşarak, 21,50 milyar dolarlık gelirle hisse başına 1,96 dolarlık kazanç bildirdi.

ABD ithalat fiyatları

Copy link to section

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu Salı günü yaptığı açıklamada, Başkan Trump’ın geniş tabanlı tarifelerinin yürürlüğe girmesinin öncesinde Mart ayında ithalat fiyatlarının %0,1 oranında düştüğünü bildirdi.

Düşüş büyük ölçüde yakıt fiyatlarındaki %2,3’lük düşüşten kaynaklandı. Dow Jones tarafından ankete katılan ekonomistler herhangi bir değişiklik beklemiyordu.

Öte yandan ihracat fiyatları Şubat ayındaki yüzde 0,2’lik artışın ardından aylık bazda değişmedi.