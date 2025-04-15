Uzmanlara göre yatırımcıların sarı metale olan yatırımlarını artırmaya devam etmesiyle altın fiyatları uzun süre aşırı alım veya aşırı satım seviyelerinde kalabilir.

COMEX’te altın fiyatları cuma günü ons başına 3.263 dolar ile rekor seviyeye ulaşmış, pazartesi günü de bu seviyenin yakınında işlem görmüştü.

Yazının yazıldığı sırada Haziran COMEX kontratı ons başına %0,6 artışla 3.245,7 dolardan işlem görüyordu.

Trade Nation’ın kıdemli piyasa analisti David Morrison şunları söyledi:

Mevcut durumda yatırımcılar, tarife kaynaklı piyasa belirsizliği ortasında güvenli liman görevi görerek değerini koruyacağı umuduyla altına olan yatırımlarını artırmaya devam ediyor.

Morrison’a göre günlük hareketli ortalama yakınsaması ve ayrışması sarı metalin aşırı alım seviyelerine geri döndüğünü gösterdi. Bu, ihtiyatlı olmayı gerektiriyor dedi.

Altın Trump tarifelerinin insafına kaldı

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ABD Federal Sicil kayıtları Pazartesi günü ABD’nin ilaç ve yarı iletken ithalatına yönelik soruşturma başlattığını ortaya koydu.

Amaç, ilaç ve çip üretiminde dışa bağımlılığın ulusal güvenlik açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle bu sektörlere gümrük vergileri uygulanmasını sağlamak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki hafta ithal yarı iletkenlere uygulanacak gümrük vergisi oranını açıklaması piyasa katılımcılarını tedirgin etti.

Trump ayrıca pazartesi günü Meksika, Kanada ve diğer ülkelerden ithal edilen otomobil ve otomobil parçalarına uygulanan %25’lik gümrük vergilerinin ayarlanmasına açık olduğunu belirtti.

Otomobil şirketlerinin ABD’de üretime geçiş sürecinde “biraz zamana ihtiyaç duyduklarını” kabul etti.

FXstreet analisti Dhwani Mehta, bir raporda, “Ancak piyasalar Trump’ın ticaret politikaları konusundaki belirsizlik nedeniyle temkinli olmaya devam ediyor ve tarifeler konusunda sürekli geri adım atması, küresel ekonomik görünüm konusunda endişeleri artırıyor ve geleneksel Altın fiyatı etrafındaki hissiyatı destekliyor” dedi.

Faiz oranları

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Atlanta Federal Rezerv Bankası Başkanı Raphael Bostic, tarifeler ve diğer politikalarla ilgili belirsizliğin ekonominin “büyük bir duraklamaya” girmesine neden olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası’nın daha fazla netlik oluşana kadar mevcut tutumunu koruması gerektiğini öne sürdü.

Mehta, “Bu arada piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın daha fazla netlik kazanana kadar beklemede kalması gerektiği yönündeki Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic’in yorumlarını görmezden geldi” dedi.

Piyasalar, Fed’in 7 Mayıs’taki politika toplantısında faiz oranlarını koruyacağına dair %80 olasılık öngörüyor. Ayrıca, 2025 Aralık ayına kadar yaklaşık 85 baz puanlık faiz indirimi de hesaba kattılar.

Fed Guvernörü Christopher Waller, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin gümrük vergileri politikalarının, yüksek enflasyonda bile, Fed’i resesyonu önlemek için faiz oranlarını düşürmeye zorlayabileceğini söyledi.

ABD hazine tahvilleri ve altın

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Getiri sağlamayan bir varlık olan altın, geleneksel olarak küresel belirsizlik ve enflasyona karşı bir koruma görevi görür. Ayrıca düşük faiz oranı ortamında gelişme eğilimindedir.

Morrison, ABD Hazine tahvilleri piyasasındaki bazı eksantrik hareketlerin bu durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Dünyanın en büyük ekonomisinin bilançosuna ve dünyanın rezerv para biriminin gücüne dayanan ABD Hazine tahvilleri, her zaman en güvenli liman olarak kabul edilmiştir.

Yatırımcılara sadece faiz ödenmiyor, aynı zamanda ABD ekonomisinin desteğinin de garantisi veriliyor.

Morrison, “Ancak Hazine tahvillerinin son zamanlarda aşırı oynak olduğu ortaya çıktı ve cazibesinin bir kısmını yitirdi” dedi.

Mehta şunları ekledi:

Önümüzdeki döneme bakıldığında, Altın fiyatındaki yükselişin Trump’ın tarife başlıklarına ve ABD takviminde önemli ekonomik veri yayınlanmaması nedeniyle yaklaşan Fed konuşmasına bağlı kalması muhtemel.